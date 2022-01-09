Свернули в горы: главные тренды внутреннего туризма в 2021 году

Путешествие по Югре получило наивысший балл в рейтинге проекта туристического сервиса tutu.ru, а дальневосточная концепция национального маршрута «БАМ. От Байкала до океана» победила в конкурсе «Открой свою Россию». Каких регионов коснулся туристический бум в 2021 году и чем готовятся удивить в разных уголках страны — в материале «Известий».

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Проект «Медиаразведка» сервиса tutu.ru поделился с «Известиями» статистическими данными о привлекательности направлений внутреннего туризма. Объектами исследования в 2021 году стали маршруты восьми регионов — Хакасии, Дагестана, Югры, Приморской, Тверской, Мурманской Калининградской областей и Кубани. При составлении рейтинга учитывались условия проживания, питание, программа и работа гидов. Наибольший средний балл получила Югра (9,9 из 10), второе место заняла экспедиция в Мурманскую область (9,85), бронза — у гастрономического путешествия в Тверскую область (9,75).

Свернули в горы Вид на памятник Кириллу и Мефодию в Ханты-Мансийске Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Наивысшие оценки получили этнографическое стойбище «Хантыйский дворик» (9,92) и аэродром Боровая (9,77) в Югре; полуостров Рыбачий в Мурманской области (9,86); по 10 баллов получили Центр современной культуры «Рельсы» и оленья ферма «Судимиръ» в Тверской области.

Внимания заслуживают и некоторые объекты в регионах, не вошедших в топ. Участники высоко оценили приморский сафари-парк, аул-призрак Гамсутль в Дагестане, участок «Оглахты» (Хакасия), заповедник «Утриш» в горном Черноморье Краснодарском крае и… бывшую психбольницу Алленберг в Калининградской области. Список, разумеется, не исчерпывающий.

Свернули в горы Вид на село Гамсутль в Гунибском районе Республики Дагестан Фото: РИА Новости/Абдула Магомедов

В общей сложности в опросах приняли участие более 50 тревел-журналистов и 25 блогеров с охватом аудитории свыше 100 тыс. пользователей. На каждом маршруте находились одновременно от 8 до 16 «медиаразведчиков».

Поточное попадание

Краснодарский край, Крым и Санкт-Петербург возглавили рейтинг туристических направлений по объему потока, составленный Ассоциацией туроператоров России. В десятке также Владимирская, Ярославская, Тюменская, Тверская области, Татарстан, Карелия и Ставрополье. По данным АТОР, в сравнении с 2020 годом в 2021-м прирост составил 30%.

Свернули в горы Вид на реку Волгу с Волжской набережной, Ярославль Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

«Тем не менее в большинстве регионов пока не удалось достичь показателей 2019 года. Максимально приблизились к ним, разница может быть менее 1%, но она есть. Но динамика очень впечатляющая. Плюс 30%, пускай к не очень хорошему 2020 году, это, на наш взгляд, очень важно», — сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Новые центры притяжения

Свой список бурно развивающихся регионов в части внутреннего туризма привел портал Forbes. Туда попал, например, Дагестан: почти 9% въехавших в республику путешественников оказались там впервые. Уже к сентябрю 2021 года турпоток превысил годовой показатель 2020-го, составив 970 тыс. человек. В списке «растущих» также оказались Тюмень, Кольский полуостров, Приморский край, Ростовская, Самарская, Свердловская, Калининградская, Нижегородская и Тульская области. Во всех перечисленных регионах наблюдается значительное увеличение притока путешественников за последние два года.

Свернули в горы Мурманская область Фото: ТАСС/Лев Федосеев

По подсчетам издания, россияне потратили на внутренний туризм 3,12 трлн рублей с января по сентябрь 2021 года, что на 33,5% больше, чем за тот же промежуток в 2020-м.

Дороги, которые мы выбираем

Пандемия дала толчок развитию туристической отрасли внутри страны — создаются новые направления, возникают новые идеи и концепции для путешествий. В конце декабря завершился всероссийский проект по разработке концептуальных туристических маршрутов «Открой свою Россию». 30 планов путешествий, проходящих по 21 региону, стали победителями. Ростуризм в свою очередь выбрал 10 из них в качестве претендентов на соискание статуса «Национальный брендовый маршрут». В шорт-лист вошли «БАМ. От Байкала до океана»; «Дагестан глазами орлов»; «Заповедная чудь» (Архангельская область); «Горная Шория. К детям тайги» (Кемеровская область); «Энергия Ладоги» (СЗФО); «Сакральная Хакасия»; «Бурятия в лицах. Энергия Байкала»; «Открой неизведанную Якутию. Активный тур»; «Гений. Формула. Легенда» (Новгородская область, Санкт-Петербург); «НеобыЧАЙная Бурятия». Лидером народного голосования стал маршрут «Природа ЗОВВет. Сплавляем стихии Земли, Огня, Воды и Воздуха» (Орловская область).

Свернули в горы Молитвенные барабаны хурдэ с нанесенными текстами буддийских мантр в Иволгинском дацане в селе Верхняя Иволга, Республика Бурятия Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Столицы в мировом тренде

Впрочем, растет не только количество направлений и предложений. Растет и качество, что признают и международные эксперты. Как следствие, Москва и Санкт-Петербург стали лауреатами престижной туристической премии World Travel Award 2021. Российская столица одержала победу сразу в двух номинациях — « Лучшее направление сити-брейка ((World’s Leading City Break Destination 2021) » и « Лучшее туристическое направление для изучения исторического наследия (World’s Leading Heritage City Destination 2021) » . Петербург опередил всех конкурентов сразу в четырех номинациях, в том числе в главной — «Ведущее направление городское направление мира 2021», оставив позади Париж, Рим, Лондон, Пекин, Нью-Йорк. Северная столица первая также в категории «Ведущий город культурного туризма 2021» (World's Leading Cultural City Destination 2021).

Новогодний туризм

Зима и новогодние праздники существенно влияют на распределение турпотока — любители лыж разъезжаются в конце декабря преимущественно по специализированным курортам. В этом сезоне 80% потребительского спроса россиян будет удовлетворено внутри страны. Лидером в этой сфере остается Сочи, за ним следует Шерегеш (эксперты отмечают рост спроса на путевки туда в этом сезоне), затем курорты Домбая и Приэльбрусья. Замыкает список Алтай.

Свернули в горы Отдыхающие на подъемнике на территории горнолыжного курорта Домбай Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов