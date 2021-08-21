Не гусем единым: что ждет гостей Нижнего Новгорода

В выходные, 21–22 августа, Нижний Новгород официально отмечает свое 800-летие. На самом деле торжества длятся практически весь год и продлятся еще как минимум до конца августа. Гостей ждут многочисленные концерты, инсталляции, выставки, уличные шоу и многое другое. Отдельным пунктом идет обширная гастрономическая программа. Подробности — в материале «Известий».

Новый старый город

К своему солидному юбилею Нижний заметно преобразился. Прежде всего потому, что власти предприняли серьезные усилия по реновации многочисленных объектов культурного наследия. Еще совсем недавно весь город был похож на большую стройку, кое-где работы еще продолжаются, но строители постарались максимально успеть к празднику. Всё сделано аккуратно, с любовью и уважением к старине.

Не гусем единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Сегодня Нижний можно и нужно смотреть ногами — величавый кремль, широкую Нижне-Волжскую набережную, Чкаловскую лестницу, Стрелку, здание Нижегородской ярмарки, удивительной красоты улицы в старой части города в условном треугольнике между улицей Максима Горького, Казанским и Повалихинским съездами. К этому стоит добавить прогулку на кораблике и поездку на фуникулере (особенно на закате), чтобы полюбоваться живописными видами с разных ракурсов.

Не гусем единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Сегодня в городе очень много туристов, огромное количество людей приезжают на выходные, благо Нижний удобно расположен и до него можно легко добраться не только самолетом, но и на скоростном поезде, и на машине по федеральным трассам. Это создает некоторые трудности, инфраструктура не всегда рассчитана на такой поток, в городе случаются пробки, в гостиницах не хватает мест, в ресторанах столики надо бронировать заранее, на фуникулер придется отстоять приличную очередь. Но в целом это вполне решаемые вопросы. Главное, что город стал одним из наиболее востребованных направлений внутреннего туризма в европейской части страны, а потому живет интенсивной и насыщенной жизнью.

Не гусем единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Смесь французского с нижегородским

Помимо заметных бытовых улучшений нынешний Нижний разительно отличается от дореновационного еще одним обстоятельством. В городе происходит настоящий ресторанный бум. За последние пару лет здесь появилось множество новых точек общепита всех форматов — от крохотных кофеен и баров до фудмаркетов и полноценных заведений «со скатертями». И пусть с Москвой имениннику тягаться пока трудновато, но, например, Казани, назначившей себя гастрономической столицей России, Нижний, пожалуй, ничем не уступит.

Не гусем единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Местные повара общими усилиям стараются создать то, что между собой называют новой нижегородской кухней. Речь идет прежде всего о том, чтобы максимально полно использовать в меню региональные продукты — рыбу, мясо, корнеплоды, травы, ягоды, овощи, фрукты, грибы. Всем этим край богат невероятно. «Мы хотим показать гостям широкие возможности наших продуктов, привлечь их внимание к тому, что делают местные производители. А, кроме того, даже в классических блюдах, созданных с использованием классических техник, таким образом можно добиваться новых, очень интересных оттенков вкуса. Это и есть та самая смесь французского с нижегородским, которой еще до революции по праву гордились местные повара», — рассказал «Известиям» бренд-шеф фестиваля «Арзамасский гусь» и су-шеф проекта «Адская кухня» Андрей Сулима.

Не гусем единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

С поиском аутентичных рецептов дело пока обстоит не так хорошо, но это вопрос времени и следующий этап в становлении нижегородской гастрономической культуры, уверен эксперт. Тем не менее в некоторых заведениях можно отыскать такие вполне традиционные для региональной кухни блюда, как ветлужский рыбный пирог, картофельные блинчики с жареным луком (их собирают слоями наподобие торта), вареники с квашеной капустой или окрошка с лещом .

Кроме того, опытные гурманы знают, за какими специалитетами нужно ехать в Нижний. Среди таковых числятся арзамасский гусь, балык из малосольной стерляди, пановские огурцы (их засаливают в тыкве) и некоторые другие деликатесы .

Не гусем единым Брускетта с вяленым арзамасским гусем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Всё по 800

Нижегородские рестораны решили отметить серьезный юбилей по-своему. Специально к празднику несколько десятков заведений в рамках фестиваля «Да, шеф!» разработали креативное меню с опорой на региональные продукты. Всё это называется «Гастросет800» и продается по стандартной цене — 800 рублей .

Не гусем единым Салат с пастрами собственного производства, редисом и молодым картофелем Фото: пресс-служба фестиваля «Да, шеф!»

Подают обычно три блюда — холодное, горячее и десерт, порции большие, сеты объективно заменяют полноценный ужин и потому разлетаются как горячие пирожки.

Не гусем единым Филе мраморного сома Фото: пресс-служба фестиваля «Да, шеф!»

Иные блюда заслуживают отдельного упоминания, хочется надеяться, что в том или ином виде они останутся в основном меню ресторанов после окончания праздников. А пока же непременно стоит попробовать глазированную морковь с фенхелем и молодым сыром в Red Wall, компрессионный огурец со щучьей икрой и печеным картофелем в «Строгове», хот-дог без хлеба с люля из раковых шеек и судака, соусом из хрена и козьим сыром в Dodici, добротный курник в «Кафе 38», филе мраморного сома в «Матрешке», японские пельмени с волжским судаком и копченой сметаной в «Горячо. Азия», говяжье ребро в устричной глазури с пюре и компрессионным огурцом в «Абсолюте», а также панна-котту из городецких сливок с черникой в Caldo.

Не гусем единым Морковь, глазированная в соево-медовой заправке с сыром рикотта, пюре из фенхеля и моркови и соусом на основе кокосового молока и лайма Фото: пресс-служба фестиваля «Да, шеф!»

Специальное сет-меню действует до 29 августа.

Останется только один

А накануне, 28 числа, на главной сцене фестиваля «Да, шеф!» состоится гастробитва, в которой сойдутся кулинары-любители Поволжья с одной стороны и профессиональные шеф-повара Нижнего Новгорода — с другой. Участникам предложат нестандартный набор продуктов, дадут 10 минут на обдумывание рецепта и полчаса на приготовление блюда. До финала дойдет только один. Он и сразится с известным поваром и руководителем фестиваля Константином Ивлевым за звание суперкулинара Поволжья.

Одним гастробаттлом дело, разумеется, не ограничится. У гостей будет возможность поучаствовать в мастер-классах, например, по жарке мяса, выпечке, приготовлению шаурмы или «бургера мечты», а еще отведать локальные продукты на фермерском рынке — мед, пастилу, сыры, рыбу, колбасы, разнообразные чаи.

В воскресенье, 29 августа, на фестивале планируют официально установить кулинарный рекорд России в виде гигантской «Окрошки 800», самого популярного блюда нынешнего летнего сезона. Ну и, разумеется, съесть его с чувством полного удовлетворения.

На заметку: Посещение фестиваля, да и вообще любых массовых мероприятий в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода возможно только при наличии «Мультипасса800», сертификата прививки от коронавируса (с QR-кодом) либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее трех дней. Экспресс-тест можно сделать в специальных пунктах, расположенных поблизости от мест массовых гуляний.