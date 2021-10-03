Небанальный поход: чем может удивить Калининград

Калининградская область — модное направление внутреннего туризма. Для знакомства с новым регионом большинство гостей выбирают давно исхоженные маршруты и всем известные достопримечательности. В рамках проекта «Медиаразведка», организованного сервисом «Туту.ру» при содействии «Уральских авиалиний», «Известия» побывали в Калининградской области и выяснили, чем может удивить этот регион помимо очевидных вещей.

Какие ценности валяются под ногами

Поскольку Калининградская область — самый западный регион нашей страны, стоит начать путешествие с Балтийска (бывшего Пиллау) — самого западного города России.

До недавнего времени он был закрыт из-за расположенной в нем крупнейшей военно-морской базы на Балтике. Теперь меньше чем за минуту отсюда можно с «Ветерком» (так называется прогулочный катер) добраться до другого некогда секретного пункта — Балтийской косы.

У каждой территории есть своя легенда. Если Куршская коса появилась благодаря великанше Негинги, которая высыпала ее из передника, то Балтийская коса возникла стараниями русалки Пиллы. Прусский королевич Фриска долго горевал, что не имеет своей земли, тогда русалка сжалилась над ним и за одну ночь подняла из-под вод морских длинную узкую полоску суши, богатую лесами, рыбой, птицей и янтарем.

Небанальный поход_6 Балтийская коса Фото: Сергей Шандин

Сейчас сказочный пейзаж сочетается с военными сооружениями, разбросанными по всей косе. Форты и инженерные строения начали появляться здесь еще с XVII века. А в годы Второй мировой для усиления базы в городе Пиллау бывшие хозяева этой территории, немецкие военные, построили на косе аэродром. На тот момент это была современная взлетная полоса с подогревом, чтобы самолеты могли приземляться в любую погоду. В мирное время испытать взлетную полосу можно на велосипеде.

Благодаря военному прошлому на Балтийской косе стал развиваться альтернативный туризм — сталкинг. Впрочем, сперва поиском заброшенных трофеев занялись местные жители. В 2017 году здесь стихийно возник музей «Старый Люнет», бесплатный для посещения. Его директор Валерия Надымова рассказала «Известиям» о первых находках:

— Ценности буквально разбросаны под ногами. Когда мы открылись, местные жители потащили всё, что лежало у них дома, в огороде.. . Однажды пришла моя одноклассница, посмотрела на это ржавое безобразие и вернулась с маленьким пушечным ядром. Говорит: «Валяется рядом в траве, тебе, наверное, нужнее будет». Только недавно мы узнали, что этому ядрышку 200 лет и осталось оно от армии Наполеона.

Есть в «Люнете» и более ценные экспонаты. Ради одного из них сюда со всей страны стекаются туристы-знатоки.

— Когда мне принесли очередную ржавую финтифлюшку, я просто бросила ее на стол, не поверила, что она ценная. Потом приехали музейщики из Москвы, предложили продать за хорошие деньги. Тогда мы встрепенулись и не отдали. Музейщики посоветовали спрятать предмет за два стекла и закрыть на ключ. Раньше за ним гонялись все разведки мира, а сейчас гоняются музеи. Оказалось, у нас в коллекции шифровальная машинка «Энигма». Технику нашли три года назад, рядом с ней обнаружили останки офицера — большой серебряный крест. Вероятно, шифровальщик, погиб рядом , — рассказала Валерия.

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Со временем любовь к ржавому наследию вышла на новый уровень. Местные «хиппи» взяли в аренду старые склады и превратили их в арт-пространство — объект постапокалиптики под названием «Ржавый город». Летом здесь проходит фестиваль: музыка, лекции, прогулки по заброшкам. Но главное — посетители мероприятия, которые страшно напоминают героев «Безумного Макса».

— Часто про нашу косу говорят, что здесь невозможно ничего сделать, потому что многие земли до сих пор принадлежат Министерству обороны, — говорит Надымова. — Однако я привожу сравнение с мысом Канаверал во Флориде, откуда американцы запускают космические корабли. По одну сторону у них стратегический объект, а по другую — заповедник и огромный музей, посвященный космонавтике. Там же гостиницы и магазины. Косу в развитии я представляю примерно так же. В Балтийске туристы останавливаются, а сюда приезжают, чтобы полюбоваться и исследовать заброшенный мир.

Где можно найти янтарь

Военные сокровища не единственное, что прельщает туристов. Обычно из путешествий по Калининграду привозят два сувенира: марципан и янтарь. Первый — вкусный, второй — ценный, и оба — местного «производства». С застывшей смолой повезло особенно — в Калининградской области добывают 90% всего мирового запаса янтаря .

Кинофестиваль «Янтарная пантера», санаторий «Янтарный берег», вокальный конкурс «Янтарный соловей», «Янтарьэнерго», типография «Янтарный сказ» — жители Калининградской области действительно любят этот драгоценный камень. Сюда его «придвинул» мощный ледник, шедший со стороны Скандинавии, где когда-то произрастал огромный хвойный лес. Благодаря мерзлоте хрупкий камень надежно законсервировался и дожил до наших дней.

Сейчас в поселке Янтарном находится крупнейший открытый карьер, где добывают ископаемую смолу. С его смотровой площадки открывается поразительный вид: «технические» дюны, изрезанные техникой.

Небанальный поход_2 Карьер в поселке Янтарный Фото: Сергей Шандин

Специально для гостей на комбинате придумали интерактив. Рядом с карьером находится небольшая песочница, в которой взрослые посетители возятся, как дети, просеивая сквозь пальцы песок в поисках ценного камня. Игра подчиняется простому правилу: сколько накопаешь, столько и увезешь. Горстку-другую туристы обязательно находят.

Янтарь в этой местности залегает на глубине от 3 до 100 м. По рассказам местных жителей, некоторые находят камни в огороде, другие собирают на побережье после шторма. Однако чем доступнее выглядит добыча, тем больше шансов наткнуться на подделку. В маленьких лотках ценный камень иногда подменяют на эпоксидку, пластик или стекло . Есть несколько способов различить подлог. Самый простой — нагреть его в руках, настоящий янтарь выделяет запах смолы вместо химии. Вариант посложнее — посветить ультрафиолетом, ископаемое должно излучать зеленый свет.

Особенно котируются на рынке инклюзы — растения и животные, попавшие в смоляной саркофаг.

Небанальный поход_3 Фото: Сергей Шандин

— Такой янтарь оценивается не по сорту и виду, а по уникальности существа, угодившего в янтарный плен. Средняя цена инклюза в магазине — 3 тыс. рублей. На аукционе его стоимость возрастает уже до сотен тысяч, — объяснила сотрудница музея при комбинате.

Другое достоинство поселка — великолепный выход к морю. Долгое время за гостей из Москвы и Санкт-Петербурга спорили Зеленоградск и Светлогорск. Но пару лет назад в их соперничество вмешался Янтарный с самым широким пляжем на побережье. Уже не первый раз он удостаивается «голубого флага» — международного стандарта, который присваивается экологически чистым пляжам.

Что можно увидеть на востоке области

Большинство исторических достопримечательностей сосредоточено на востоке региона. Правда, доезжают дотуда не все и нечасто. Министр по туризму Калининградской области Андрей Ермак в беседе с «Известиями» отметил, что было бы неплохо деликатно управлять турпотоком:

— В основном люди смотрят достаточно очевидные вещи. Если мы берем условные 1,8–1,9 млн человек, которые приехали к нам в этом году, то только 235 тыс. из них побывали на востоке области. Все остальные тусовались в Калининграде и на побережье.

Небанальный поход_5 Старинная сыроварня в Немане Фото: Сергей Шандин

Но некоторые улучшения все-таки есть. Популярность областных достопримечательностей возросла в период пандемии, когда калининградцы начали путешествовать по родному краю и делиться фотографиями в соцсетях. В частности, заново был открыт поселок Железнодорожный, расположенный на границе с Польшей. В Первую мировую войну он потерял около половины своей застройки, однако в 20-е годы прошлого века немцы отстроили его заново — в таком виде он остается и сейчас.

Второе рождение переживает и озеро Виштынец, возраст которого больше, чем у Балтийского моря. Его также называют европейским Байкалом. Раньше главными посетителями здесь были местные жители, которые не любили стоять в пробках по дороге к морю. Теперь отдыхом у пресного водоема хотят насладиться приезжие из самых разных областей России.

Небанальный поход_4 Замок тевтонского ордена Рагнит Фото: Сергей Шандин

Небольшой город Неман на границе с Литвой будет интересен как с гастрономической, так и с исторической точки зрения. Неподалеку от одноименной реки находится старинная сыроварня, где можно продегустировать местные продукты. Рядом с сыроварней — полуразрушенный замок тевтонского ордена Рагнит . От постройки 1397 года сохранилась всего лишь треть. Во время Второй мировой войны сооружение пострадало не сильно, гораздо пагубнее на его состояние подействовали кинематографисты. Во время съемок фильма «Двадцать дней без войны» ради сцены 17-секундного боя режиссер решил подорвать стену замка. А для съемок картины «Солдат и слон» пришлось проломить входную арку, чтобы гигантское животное смогло там пройти. К счастью, в 2019 году местный предприниматель взял замок в аренду — решено восстановить его и сделать там арт-пространство.

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Ближе к Калининграду находится поселок Знаменск и еще одно необычное сооружение. Алленберг — комплекс бывшей психбольницы, а позже военной части. Сейчас внутри нет ни больных, ни солдат, и красивые здания приходят в негодность. Редких посетителей встречает местный мальчик, на вид лет десяти. Он предлагает захватывающую экскурсию с путешествием по аварийному объекту. Стоимость мини-тура договорная — «сколько дадите».

Почему власти делают ставку на миллениалов

В целом интерес к западному полуанклаву России сейчас как никогда велик . По словам министра Андрея Ермака, турпоток в Калининград стал активным в последние пару лет: отчасти благодаря чемпионату мира по футболу, отчасти — закрытым границам.

— В 2019 году был поставлен рекорд посещаемости: тогда в область прибыло 1,74 млн туристов, в 2020-м — 1,2 млн человек. Рассчитываем, что в этом году побьем прежний рекорд, но пройдем ли планку в 2 млн человек, во многом будет зависеть от осенней погоды.

В отличие от жителей других регионов калининградцы считают туристами только тех, кто остановился в регионе как минимум с одной ночевкой. Для статистики министерство собирает данные о безналичном расчете, а также платит мобильным операторам, чтобы видеть карту перемещения туристов.

При этом растет не только количество гостей, но и средний чек. В 2019-м он составил 6800 рублей в день, а в 2021-м — 7995 рублей. Анализ собранных данных показывает, что всё чаще регион посещают туристы с зарплатой выше средней.

Небанальный поход_7 Форт-цитадель Пиллау в городе Балтийске Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Местные власти признаются, что, рекламируя область, делают ставку на миллениалов, которые генерируют основное число поездок.

— Мы одни из первых, кто стали продвигать регион в соцсетях. Отказались от бумаги, перестали выпускать буклеты, раздаточные материалы. Вместо этого стали снимать вирусные видео про Калининградскую область. Причем местные жители реагировали на них в большинстве негативно, зато жителям других регионов, нашей целевой аудитории, такой контент очень понравился, — поделился Ермак.

Кроме того, Калининград отходит от участия в традиционных выставках со стендами — куда эффективнее презентация в городах прямого авиасообщения, считают в министерстве.

— Как только появляется прямой рейс, мы едем с туроператорами в этот регион, собираем блогеров, журналистов и делаем широкую, интересную презентацию о Калининградской области, — рассказал собеседник «Известий». — К тому же нынешняя стратегия минтранспорта строится на том, чтобы сделать как можно больше прямых рейсов, минуя Москву и Санкт-Петербург. У всех сейчас ограничения с выездом в Европу, а к нам виза не нужна, язык понятен, люди свои — проблем нет.