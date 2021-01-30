Заповедный край: зачем туристам ехать в Горный Алтай

Из-за неутихающей во всем мире коронавирусной эпидемии границы многих стран, включая Россию, останутся закрытыми по крайней мере на несколько ближайших недель. Это означает, что и во второй части зимнего сезона спрос на внутренний туризм останется стабильно высоким. Неудивительно, что популярные горнолыжные курорты, например, на Шерегеше и в Красной поляне, до весны забиты под завязку. Но в России остается еще немало достойных мест для поклонников зимнего отдыха. Среди них одно из самых интересных и пока не очень освоенных туристами — это Горный Алтай. Подробности — в материале «Известий» .

Смена ритма

От Москвы до Горно-Алтайска, столицы Республики Алтай (не путать с Алтайским краем), примерно четыре часа лету . Разница часовых поясов составляет те же четыре часа. Но рейсы подобраны таким образом, что день прилета в обе точки маршрута не бьется. Поэтому его можно полноценно планировать.

Заповедный край Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Небольшой городок с населением в 65 тыс. человек притаился в небольшой долине между двумя горными грядами. Здесь особо не развернешься — объективно нет свободного места, но застройка неплотная и вдобавок низкоэтажная, от чего не возникает ни малейшего ощущения скученности.

Примерно половину территории занимает частный сектор. Он большей частью не газифицирован, поэтому по вечерам воздух в Горно-Алтайске щедро напитывается печным дымом — жители спешат получше натопить свои дома, ибо ночи здесь случаются морозные.

На заметку. Поесть в городе труда не составит — здесь довольно много кафе и ресторанчиков. Но если хочется аутентичной и при этом качественно исполненной еды, то имеет смысл заглянуть в ресторан «Типография». Здесь готовят отличный казан тертеги (местную разновидность бешбармака — с крутым бульоном, приправленным высушенным и перетертым курутом), буур (бычью печень в сальнике на гриле), дьергом («косичку» из бараньего желудка) и многое другое.

Заповедный край Оромо Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

В целом город совершенно обычный и даже невзрачный, особенно когда окутан утренним туманом, сбегающим в долину с окрестных гор. Тем не менее здесь стоит задержаться на несколько часов и потратить их, например, на посещение Этнографического музея — недавно он переместился в новое просторное здание. Очень качественная экспозиция неторопливо и обстоятельно рассказывает о природе, истории и культуре удивительного края, где до сих пор по-настоящему верят в духов, самозабвенно играют на варгане и слагают эпические сказания о героях былых времен . Одним словом, отличная подготовка перед тем, как отправиться дальше — на один из современных горнолыжных курортов.

Заповедный край В музее Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку. Главным экспонатом музея является знаменитая «принцесса Укока» — мумифицированные останки знатной женщины возрастом около 2,5 тыс. лет. Правда, увидеть «принцессу», которая ныне покоится в специальной стеклянной капсуле, можно только в дни новолуния и лишь в утренние часы.

Склонов, пригодных для катания, в Горном Алтае не счесть. Они есть даже в столице — с них буквально вкатываешься в городскую черту . И надо признать, этот вид досуга чрезвычайно популярен у местных жителей — многие отлично проводят здесь время по вечерам после работы. Но за полноценным туристическим продуктом всё же придется отправиться в другие места .

«Расскажи ты мне, дружок…»

В получасе езды от Горно-Алтайска — по местным меркам это всё равно что перейти через улицу — у подножия горы Малая Синюха и на берегу единственного в республике теплого озера находится село Манжерок . Это место как небольшой курорт для партийных работников известно с начала 1930-х годов. Но по-настоящему оно прославилось в 1960-х благодаря задорной песне в исполнении Эдиты Пьехи, написанной по случаю фестиваля советско-монгольской дружбы («Расскажи ты мне, дружок / Что такое Манжерок?»). С тех пор поток туристов здесь не иссякает. Сегодня в окрестностях расположилось несколько турбаз, шале и гостевых домов, а примерно десять лет назад появился полноценный всесезонный курорт с тем же названием.

Заповедный край Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Внушительный комплекс объединяет несколько гостиничных корпусов, спортивные площадки, зоны отдыха, бани, кафе, рестораны, магазины и точки проката оборудования. В ближайшей перспективе — возведение новых шале и открытие ресторана на горе. Но главным его достоинством являются качественные горнолыжные трассы, оборудованные гондольной канатной дорогой и системой механического оснежения.

На заметку. На обед в ресторан «Горный» можно отправляться прямо в горнолыжных ботинках — для таких гостей здесь припасены уютные войлочные тапочки на сменку.

Семейный выход

Примерно в полутора часах езды от Горно-Алтайска расположен Altay Resort — курорт совершенно иного плана, нежели «Манжерок». Тихий, просторный, уединенный и вместе с тем предельно социализированный — с отличным СПА-комплексом, двумя приличными fine dining ресторанами, экомаркетом и едва ли не крупнейшим в республике детским досуговым центром. Впрочем, и взрослым здесь есть чем заняться. К услугам постояльцев масса развлечений, вплоть до пейнтбола. Ну и весь набор зимних активностей, разумеется.

Заповедный край Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку. На территории курорта находится собственное мараловедческое хозяйство, а еще два искусственных озера, где разводят рыбу. Так что, помимо прочего, здесь можно отлично порыбачить, а улов отправить на кухню одного из ресторанов, где из него приготовят вкусный ужин.

На берегу

В самом сердце Горного Алтая, на берегу Телецкого озера находится, пожалуй, самый изысканный и определенно самый уединенный курорт республики — Altay Village Teletskoe . Правда, от Горно-Алтайска придется ехать почти четыре часа по не самой приятной дороге, но удивительной красоты место, уют, полный покой, комфорт и отличный сервис полностью компенсируют это испытание.

Заповедный край Altay Village Teletskoe Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Altay Village Teletskoe является бутик-отелем и состоит почти исключительно из шале, разбросанных посреди могучей кедровой рощи. К услугам гостей полный набор развлечений — вертолетные и автомобильные экскурсии, прогулки на катерах, квадроциклах и снегоходах, катание на лыжах и коньках, а еще практически круглогодичная рыбалка, поскольку озеро почти никогда не замерзает. Но главное достоинство этого места в другом — здесь совершенно иной ритм жизни. Ритм, в котором нет места ни суете, ни стрессу. Только тишина, покой и умиротворение. Собственных склонов на курорте нет, но ближайшие и вполне приличные — в десяти минутах езды.

Заповедный край Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На заметку. Помимо прочего, курорт славится своим банным комплексом, а про мастерство здешнего банщика легенды ходят по всей республике.

Дело вкуса

Стабильный рост турпотока в Горный Алтай, который фиксируется последние пару лет, поставил перед местной властью и бизнесом вопрос о развитии гастрономической составляющей регионального туризма. Речь идет о том, чтобы сделать региональную кухню одним из ключевых элементов туристической привлекательности республики.

Заповедный край Кёчё Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

В рамках этой инициативы в конце января федеральный проект «Гастрономическая карта России» при поддержке ФРиО, Ростуризма и правительства Республики Алтай даже провел в Горно-Алтайске проектно-учебную лабораторию с участием местных шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей продуктов питания, чтобы запустить процесс кодификации. В итоге и представителям отрасли, и экспертному сообществу удалось составить более или менее полное представление о гастрономическом потенциале Горного Алтая, а он — весьма серьезен.

Заповедный край Каардак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Местная кухня в основах своих кочевая и формировалась она в довольно суровых условиях, поэтому в ней много мяса и молочных продуктов . Прежде всего речь идет о широкой палитре региональных специалитетов — традиционных алтайских сырах и кисломолочных продуктах (катык, чеген, курут, быштак, аарчи и др.), а также о мясных сырокопченых, сыровяленых и отварных деликатесах из марала, конины, яка, говядины и баранины (чучук, казы, кыйма, камча, базырган-эт и др.). Кроме того, следует сказать о меде и продуктах пчеловодства, кедровых орехах, ягодах, пантах и травяных сборах. Это — то, чем Горный Алтай уже сегодня славится далеко за пределами своих границ .

Заповедный край Алтайские деликатесы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Что непременно стоит попробовать, чтобы оценить несомненные достоинства местной кухни.

Выбор большой, но начать, пожалуй, можно с карбалджына — салата из папоротника орляка, мяса марала (или говядины), кедровых орешков и заправки из дикого чеснока. Затем перейти к джаан кулаку — обжигающей лепешке, начиненной курутом или аарчи, ее обычно подают с катыком. Она невероятно хороша и тут главное — удержаться от того, чтобы не съесть сразу еще пару штук.

Заповедный край Джаан кулак Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

Далее наступает черед супов, но здесь важно изначально определиться с базовым продуктом. Если вам хочется мяса — то можно отведать наваристый кёчё, если рыбы — то чараганду мюн из хариуса, если круп — то дьярма, который готовят из обжаренного и перетертого ячменя, издревле популярного в здешних краях.

Среди основных блюд стоит присмотреться к тепши (отварной баранине на костях), уже упоминавшемуся бууру (бычьей печени в сальнике), каардаку (жаренным субпродуктам с картошкой) и шалгануг пелвену (челканским пельменям из нескольких видов мяса с нутряным жиром). Но список этот, разумеется, открыт.

Заповедный край Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

А вот рыбных блюд в алтайской кухне совсем немного — помимо супов и строганины, почти ничего не найти. В ресторанах, да и то не везде, предложат разве что просто жареную рыбу. Но если это будет, например, пелядь из высокогорных озер, то ее непременно стоит попробовать.

Заповедный край Чок чок Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Сидоров

На десерт ни в коем случае не стоит отказываться от чок чока (не путать с татарским чак чаком, это совершенно разные продукты) — шариков из перетертого ячменя (в отличие от дьярмы тут нужен мелкий помол — талкан), кедровых орехов и горного меда. А завершить трапезу можно пиалой-другой кылбыш-чая — тонизирующего напитка из перезимовавших под снегом листьев бадана с молоком.