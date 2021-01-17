Пошли в гору: где проводили каникулы россияне

Данные о путешествиях россиян на новогодние праздники в середине января представили в правительстве России и в Ассоциации туроператоров. Количество тех, кто отправился за рубеж, в этом году ожидаемо снизилось, внутри страны туристы в условиях ограничений на проведение развлекательных мероприятий предпочитали активный отдых на природе. Кроме того, из-за ограничений некоторые традиционно востребованные направления, как, например, Москва или Петербург, в этом году не попали в число лидеров. Однако часть направлений — включая российские горнолыжные курорты, — показала прирост по сравнению с показателями прошлого года. Поможет ли им это закрепить успех и сохранить популярность после открытия границ, а также развития каких тенденций стоит ждать в 2021-м, «Известия» выяснили у экспертов.

Лыжи, сноуборд и пешие прогулки

В общей сложности по стране в новогодние праздники путешествовали около 10 млн человек, об этом в конце первой послепраздничной недели рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. При этом, по его словам, россияне сделали ставку на активный отдых и оздоровительные процедуры .

«Лыжи, сноуборд, конные и пешие прогулки, санаторно-курортные программы и термальные источники — вот наиболее востребованные виды отдыха с начала нового года», — заявил вице-премьер.

Пошли в гору Отдыхающие на территории горнолыжного курорта «Домбай», Карачаево-Черкесская Республика Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Одной из причин, по его мнению, стали ограничения, введенные на увеселительные мероприятия в ряде регионов на время праздников, а также накопленный эффект от самоизоляции. Загруженность загородных отелей по стране, по его словам, составила 70–90%.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объемы внутреннего туристического потока оценили примерно в 1,5 млн человек .

Справка «Известий» Какие ограничения действовали на Новый год в российских регионах Так, например, в Петербурге действовал запрет на проведение массовых мероприятий и строгие ограничения на работу кафе и ресторанов, в Карелии были запрещены все спортивные, зрелищные и другие мероприятия в помещениях, а также театрально-концертные мероприятия. В Калининградской области, помимо прочего, действовал запрет на экскурсии по выставкам и музеям, а также автобусные экскурсии. В Новгородской области были закрыты клубы, танцплощадки, аттракционы и другие подобные закрытые пространства. Аналогичный запрет действовал в Курской области, где также запретили тематические вечеринки. В Тульской области отменили рождественские гулянья. В большинстве регионов действовали ограничения по времени на работу кафе и ресторанов, а также ограничения по заполняемости театральных залов, во многих — включая Подмосковье, Ивановскую и Мурманскую область, закрытую для новых бронирований с середины декабря, — у туристов просили предъявить справки с отрицательными результатами теста на COVID-19.

Путешествия за рубеж

В то же время турпоток за рубеж на эти даты этой зимой значительно снизился по сравнению с предыдущими годами . По данным АТОР, официальные туроператоры отправили за границу в пять раз меньше туристов, чем в предыдущие годы.

Напомним, что среди стран, с которыми у России открыто авиасообщение и которые готовы принимать российских туристов, — Турция, ОАЭ, Мальдивы, Танзания и Куба. Динамика спроса на эти направления была разной, отметила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Пошли в гору Мальдивы Фото: Global Look Press/AIC

«Так, по сравнению с прошлым годом продажи новогодних туров на Мальдивы выросли на 65%, а на Занзибар — в 5,5 раза. Туроператоры наблюдали небольшую глубину продаж из-за опасений туристов по поводу введения дополнительных ограничений, пиковый период продаж пришелся на декабрь. Всего на Новый год они отправили за рубеж более 60 тыс. туристов», — рассказала она.

Продажи туров в Турцию (она по-прежнему остается лидером по популярности у российских туристов) в организованном сегменте на этот Новый год, по ее оценкам, снизились на четверть, в ОАЭ и на Кубу — на 70–80%. Спрос на самостоятельные путешествия, по ее данным, снизился в семь раз. Второе место по популярности занял Занзибар.

Кроме того, часть туристов самостоятельно отправлялись и в другие государства — в частности, в Египет, Абхазию и Сербию.

Путешествия по России

Несмотря на то что спрос на внутренние путешествия вырос, показатели среди российских регионов также были неоднородными .

Так, значительно снизилось число туристов в Москве и Петербурге (напомним, что власти города накануне праздников ввели жесткие ограничения из-за сложной ситуации с заболеваемостью коронавирусом и обратились к туристам с просьбой в этом году не приезжать туда на праздники). В Северной столице, по данным департамента туризма, гостиничный фонд в январе был заполнен на 18–20%.

Чаще всего в Петербург на новогодних праздниках приезжали москвичи — по данным туристско-информационных центров города, на них пришлось около 62% гостей, вторым ключевым направлением стала Тюмень, откуда в город приехали около 7%.

Пошли в гору Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В столице, по данным, которые привели в правительстве, заполняемость гостиничного фонда составила около 30%. Спрос на туры в Подмосковье, по оценкам АТОР, снизился почти на 20% из-за введения обязательных тестов на ПЦР для приезжающих.

Лидерами по количеству бронирований оказались Крым, Сочи, Калининградская область и Северный Кавказ, отмечают в АТОР .

Так, в Сочи к концу каникул отчитались о том, что число гостей курорта в этом году оказалось на 11% больше, чем в прошлом году. Всего Краснодарский край, где также действовали ограничения, принял более 400 тыс. туристов, 270 тыс. из которых — в Сочи. В Крыму, по данным республиканского минтуризма, турпоток на этот Новый год вырос на 14% (240 тыс. гостей на праздниках), на 15% увеличился турпоток на горных курортах Карачаево-Черкессии. Больше всего гостей посетило горнолыжные курорты Домбай и Архыз, сообщает правительство региона.

Также в десятку самых популярных направлений, по версии Ассоциации туроператоров, вошли Карелия, Татарстан, Санкт-Петербург и Великий Устюг.

Ожидаемыми считает результаты этого новогоднего сезона заместитель заведующего кафедрой предпринимательства в индустрии гостеприимства и туризма РАНХиГС, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов. Это касается как невысокой загрузки в крупных туристических городах, таких, как Москва и Петербург, так и повышенного спроса на поездки в Сочи или на горнолыжные курорты, добавил он в разговоре с «Известиями».

Пошли в гору Петрозаводск, Республика Карелия Фото: ТАСС/Илья Тимин

Важной тенденцией, проявившейся еще до Нового года и сохранившейся на праздники, стало развитие внутрирегионального туризма , рассказал изданию вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Конечно, многие предпочли поехать на популярные направления — например, отдыхать на черноморском побережье, — но многие, наоборот, предпочли путешествовать внутри своих регионов, исследовать их, чтобы не уезжать слишком далеко», — подчеркивает он.

Эта модель путешествий, по его мнению, продолжит развиваться и в этом году .

Российские горные

Популярностью, по данным туроператоров и самих регионов, в этом году пользовались отечественные горнолыжные курорты. Так, по данным, которые привел Дмитрий Чернышенко, популярность горнолыжных направлений в этом году выросла с 8 до 23%. Горнолыжные курорты Северного Кавказа «Эльбрус», «Архыз», «Ведучи», по его словам, посетило на 26% больше туристов, чем во время прошлых новогодних праздников .

По мнению вице-премьера, росту их популярности способствовало не только закрытие зарубежных направлений, но и развитие инфраструктуры на отечественных курортах.

По данным, которые приводит АТОР, приток туристов на горнолыжные курорты Карачаево-Черкессии в этом году вырос на 15% по сравнению с прошлым годом (150 тыс. человек), самыми популярными оказались Домбай и Архыз.

Открытием этого года в АТОР считают расположенный на Кузбассе Шерегеш, куда за время каникул приехали 200 тыс. человек.

«С 1 по 10 января там зафиксировали более 200 тыс. туристских посещений. С начала турсезона, который стартовал 14 ноября, курорт уже посетили более полумиллиона раз. Рост турпотока отмечен и на других горнолыжных курортах: «Танае», «Горной Саланге», «Югусе»», — отметили в правительстве Кемеровской области.

Пошли в гору Отдыхающие на курорте «Эльбрус», Республика Кабардино-Балкария Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Одним из факторов, повлиявших на популярность Шерегеша, в АТОР считают чартерные рейсы, которые запустили до Новокузнецка сразу несколько крупных операторов.

В целом росту интереса к путешествиям по стране, способствовали механизмы субсидирования — причем введенные как на государственном уровне, так и на уровне отдельных отелей или операторов, предлагавших клиентам дополнительные скидки , полагает Юрий Барзыкин.

Далеко не все из тех, кто до закрытия границ предпочитал путешествовать за рубежом, переориентировались на поездки по стране, обращает внимание эксперт, но те, кто начал путешествовать по стране, скорее всего, продолжит интересоваться этими направлениями даже после открытия границ.

«10–15% туристов, выезжавших за границу, переориентировались на поездки по России. Но для них это была возможность открыть для себя страну и, скорее всего, их интерес ко внутренним направлениям — в том числе, например, к горнолыжным курортам, — будет сохраняться. Практика этого лета уже показала, что возвратность у туристов была достаточно высокая. И в этом смысле я не думаю, что открытие границ на это сильно повлияет — наоборот, это хорошо, потому что конкуренция подстегнет российские курорты, которым нужно будет повышать свой уровень», — отмечает собеседник издания.