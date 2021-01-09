Источник энергии: почему зимой стоит съездить в Тюмень

Человеку, никогда не бывавшему в Тюмени, сложно представить себе, что люди едут сюда отдыхать. В сознании большинства россиян она ассоциируется с нефтью, буровыми вышками, суровым климатом и медведями. А между тем это прекрасный благоустроенный город с богатой историей, множеством исторических памятников и органично вписанных между ними модных заведений и арт-объектов, настоящей зимой и суперсовременным термальным курортом. Побывать здесь стоит хотя бы раз, особенно в разгар глобальных ограничений. Что можно успеть за три дня в Тюмени — в материале «Известий».

Купеческий квартал

Улица Республики — одна из старейших в Тюмени. Это главная артерия города и один большой музей деревянного зодчества под открытым небом. На ней когда-то жил весь цвет местного купечества, многие особняки сохранились до сих пор. В усадьбе купца Ивана Васильевича Иконникова в 1837 году останавливался цесаревич Александр Николаевич, с наставником, русским поэтом Василием Жуковским. Позже дом перешел во владение Степана Ивановича Колокольникова, который перестроил и украсил его затейливой резьбой. В начале XX века на месте расположенной рядом одноэтажной каменной лавки, где купцы торговали сахаром, сладостями, чаем и прочими колониальными товарами, был выстроен роскошный двухэтажный кирпичный магазин. В усадьбе в настоящее время располагается экспозиция «История дома XIX–XX вв.», которая посвящена прошлому его владельцев и историческим событиям, свидетелями которых они были, а в здании магазина — выставка, на которой собраны экспонаты из торговых лавок Тюмени конца XIX — начала XX века , в том числе из часового магазина Альтшуллера, магазина головных уборов Моисеева, обувной лавки Воробейчиковой, «Венского шика» Шешуковой.

Источник энергии_1 В одном из залов музея «Усадьба Колокольниковых» Фото: музей «Усадьба Колокольниковых»

Для того чтобы обойти все экспозиции музея имени ученого и краеведа Ивана Яковлевича Словцова, не хватит и одного дня. Под крышей нового здания, которое строилось два десятка лет, объединились фонды краеведческого музея, одного из старейших в Сибири, и музея изобразительных искусств. Здесь хранятся подлинники произведений Саврасова, Репина, Шишкина, Айвазовского, Кандинского, образцы традиционных промыслов, коллекция икон, в том числе с изображением местных святых . А накануне Нового года открылась экспозиция, посвященная истории русской открытки. На ней представлено 2,5 тыс. подлинных экспонатов, дата выпуска самого старшего — 1898 год.

Мост влюбленных, «Городская Дума» и альпийская деревня

Источник энергии_2 Посетители в краеведческом музее «Городская Дума» Фото: краеведческий музей «Городская Дума»

«Тюмень — столица деревень» — никто не знает, откуда точно пошла эта поговорка, говорят, что ее придумали советские публицисты, за что местные таят на них некоторую обиду. Однако городским жителям может доставить изрядное удовольствие после посещения краеведческого музея «Городская Дума», разместившегося в историческом здании конца XIX века, перейти по Мосту влюбленных и совершить прогулку по местности, где сохранились деревянные постройки времен начала освоения Сибири. Стоит отметить, что это не искусственно созданная для туристов этнодеревня, а настоящий жилой район, где морозный воздух смешивается с ароматом горящих дров и на каждом шагу можно встретить покосившиеся и наполовину вросшие в землю деревянные избушки с резными ставнями и уютно светящимися оконцами, в которых мелькают силуэты местных жителей. Необъяснимо, но почему-то навевает воспоминания о заснеженных альпийских горных селениях.

Лето круглый год

Новый термальный комплекс «ЛетоЛето» — то место, ради которого стоит ехать в Тюмень. Он ничуть не хуже, а местами даже и лучше аналогичных швейцарских и австрийских оздоровительных центров. Здесь можно часами лениво лежать в теплом арома-джакузи, созерцая залитую солнцем снежную равнину через гигантскую стеклянную стену, париться в хамаме, отогреваться в оливковой сауне и нырять в ледяную купель, сидеть за стойкой бара на воде, потягивая не только ягодно-фруктовые смузи, но и любые алкогольные напитки, до умопомрачения кататься с горок аквапарка, в том числе испытать восторг от свободного падения, когда под ногами вдруг проваливается пол. В перерывах между развлечениями — позавтракать, пообедать или поужинать в одном из кафе, где предлагается еда на любой вкус, от бургеров, пиццы и картошки фри до горячих блюд и сладостей, а после — подремать в одном из многочисленных шезлонгов.

Источник энергии_3 Термальный комплекс «ЛетоЛето» Фото: комплекс «ЛетоЛето»

Центральный объект курорта — это, конечно, термальный источник под открытым небом с полностью натуральной минеральной водой, бьющей из недр земли. Клубы разгоняемого ветром пара, гидромассажные души и ванны, свежий морозный воздух и кружащиеся в воздухе снежинки — лежать в таком антураже, кажется, можно бесконечно. Хотя рекомендуется — не больше 15 минут.

В будни взрослый билет на целый день с 10:00 до 22:00, на выбор в СПА или аквапарк, обойдется в 1,5 тыс. рублей, билет на пять часов, которых вполне достаточно, чтобы отдохнуть вечером после прогулок на свежем воздухе, — 1,3 тыс. рублей, доплата за вторую зону — 700 рублей. Для детей, студентов и других льготников предусмотрены скидки. В раздевалке можно взять в аренду или купить халаты, полотенца, недостающие предметы туалета и гигиенические принадлежности.

Источник энергии_4 Горки аквапарка термального комплекса «ЛетоЛето» Фото: комплекс «ЛетоЛето»

При термальном комплексе есть гигантский 4-звездочный отель, постояльцы которого по теплому переходу спускаются в термы прямо в халатах и тапочках. Желающие сэкономить могут снять жилье в частном секторе через дорогу, студия в жилом доме обойдется меньше чем в 1 тыс. рублей за ночь.

Модная контора

Контора пароходства, расположенная на набережной реки Туры, — самое модное арт-пространство Тюмени — бывшее предприятие и склад купца Антона Васильевича Колмакова. Почти полностью разрушенное двухэтажное здание XIX века восстановили, сохранив исторический облик. Теперь там расположился выставочный центр, залы для мероприятий и маленькая уютная семейная кофейня. Заглянув сюда в любой день, непременно попадешь на какое-нибудь событие — лекцию, занятие по йоге, джем-сейшн или музыкально-поэтический вечер, в котором можно принять участие не только в качестве слушателя, но и в качестве исполнителя.

Источник энергии_5 Контора пароходства Фото: 2ГИС

Старинный интерактив

От конторы пароходства стартует занимательный интерактивный маршрут, который понравится любителям квестов. Он проходит по ближайшим окрестностям, рассказывает о первых улицах Тюмени и людях, живших когда-то у реки. Отправляться на него рекомендуют днем, так как большая его часть проходит по очень укромным безлюдным закоулкам, а, кроме того, иногда необходимо ориентироваться по знакам, оставленным на местности, чтобы достигнуть нужной точки. Однако в темное время суток экстремалам будет даже интереснее — вымершие улицы, старинные деревянные дома, до сих пор жилые, захватывающие истории об их обитателях и прекрасно подобранная атмосферная музыка, которую можно еще долго слушать по окончании экскурсии, мысленно оставаясь в той старой Тюмени, где хочется еще немного задержаться.

Тюменский вкус

Достойных заведений общепита в городе бесчисленное множество. В богемном «Дягилеве» подают местные специалитеты из муксуна и нельмы, в том числе строганину, паштет из оленины, сибирский борщ и пельмени с груздями. «Ван Гоги» — одно из многочисленных грузинских заведений с открытой кухней на центральной улице города — радует широким ассортиментом традиционных национальных блюд с отменным вкусом и приемлемыми ценами. Во множестве кофеен, где проводят время модные работники умственного труда, бариста сооружают оригинальные авторские напитки , а в лаборатории шаурмы крутят дабл-роллы, лепят щука-доги и замешивают картошку «Рваная свинина».

Фото: vk.com/Пельменная «Три богатыря» Пельменная «Три богатыря»

Поклонникам ретро понравятся «Три богатыря» — лучшая пельменная в городе. Говорят, здесь подают самые вкусные пельмени с самым тонким тестом. Интерьеры и атмосфера заведения с зычными выкриками подавальщиц, призывающих забрать свою порцию, колоритными завсегдатаями и не меняющимся десятилетиями меню с капустным салатом за 35 рублей, солянкой за 72, картофельным пюре за 29 и компотом из сухофруктов за 20 вызывают умиление и приступы ностальгии. Самое дорогое блюдо — порция пельменей, жаренных на растительном масле, — обойдется в 101 рубль. Здесь же есть маленький магазинчик с популярными некогда кулинарными изделиями ручной работы: холодец, колбаса, селедка под шубой, язык, копченая рыба, сладкий хворост, безе и, конечно, хит заведения — пельмени и вареники с разнообразными начинками.

Источник энергии_6 Тюменский аэропорт Рощино Фото: РИА Новости/Сергей Русанов

Бюджетные расходы