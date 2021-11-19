Прокатят ли: систему финобеспечения туроператоров могут пересмотреть

Нынешнюю систему финансового обеспечения туроператоров могут дополнить новыми инструментами или даже пересмотреть полностью, узнали «Известия». Соответствующие предложения турбизнес направил в Ростуризм. Помимо существующих на данный момент страховок и отчислений в фонды персональной ответственности для туроператоров могут узаконить механизмы поручительства и залога. Есть и радикальное предложение: вместо всех действующих сейчас инструментов сформировать гарантийный фонд. Этот механизм давно действует в разных странах мира и в случае банкротства туроператора помогает туристам компенсировать до 100% стоимости поездки, отметили в Российском союзе туриндустрии.

Ни страховок, ни ответственности

Турбизнес предложил узаконить альтернативные инструменты финобеспечения туроператоров — поручительство и залог, рассказал «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Эти предложения уже направлены в Ростуризм . В ведомстве подтвердили их получение.

Сейчас финобеспечение туроператора состоит из двух элементов — договора со страховой компанией и его отчислений в фонд персональной ответственности , напомнил «Известиям» глава правовой комиссии РСТ Георгий Мохов.

— Без договора страхования туроператор работать не может, в единый федеральный реестр его не включат. Сумма страхового покрытия составляет 500 тыс. рублей для компаний, занимающихся внутренним и въездным туризмом, 10 млн рублей — для небольших туроператоров, продающих туры за рубеж, и 50 млн рублей — для крупных компаний по выездному туризму, — рассказал юрист.

В редчайших случаях туроператор может заменить договор со страховой компанией на банковскую гарантию — но получить ее сложно и дорого, поэтому такой способ выбирают менее 1% игроков.

Сейчас в реестре находятся около 4,3 тыс. туроператоров, но лишь 381 из них занимается выездным туризмом.

— В последние годы число туроператоров по выезду только уменьшается — из-за того, что договоры страхования заключать всё сложнее. Страховые компании не только не намерены работать с новыми юрлицами : часть из них не готова продлить контакты с действующими туроператорами, что в большинстве случаев означает для последних исключение из реестра, — пояснил Георгий Мохов.

Помимо договоров со страховой компанией туроператоры, как уже отмечалось, должны делать отчисления в фонд персональной ответственности. Ежегодный взнос составляет как минимум 1% от суммы проданных за год турпакетов. Если показатель отчислений достигает 7%, фонд считается сформированным, напомнил Георгий Мохов.

— У нас основная проблема в том, что отчисления в фонды персональной ответственности туроператоры стараются максимально минимизировать, проводя расчеты и продавая туры по серым схемам. В итоге сумма средств в фондах в разы меньше, чем должна быть , и на сколько-нибудь значимые выплаты туристам в случае банкротства денег не хватает. В такую ситуацию попали сейчас клиенты Mouzenidis Travel, — отметил он.

Из-за всего этого требуются альтернативные инструменты финобеспечения туроператоров. При этом Юрий Барзыкин указал, что поручительство и залог нельзя назвать абсолютно новыми инструментами: некоторые компании пользуются ими и сейчас .

— Например, что касается поручительства, то у нас есть туроператоры, за спиной которых стоят крупные корпорации, выступающие их поручителями, — сказал эксперт. — Если туроператор не может выполнить обязательства перед клиентами, этот поручитель обеспечит их исполнение. В этом случае отпадает необходимость и в страховке, и в отчислениях в фонд персональной ответственности.

Менее применимый, но также возможный механизм — залог, добавил Георгий Мохов.

— Иными словами, туроператор, с которым страховщик отказался продлевать договор, может предложить под залог свое имущество на аналогичную сумму — к примеру, на 10 млн рублей, если это небольшая компания по выезду. И таким образом она сохранит свое членство в реестре, — пояснил юрист.

Фонды превращаются…

Альтернативой всем существующим инструментам финобеспечения туроператоров может стать гарантийный фонд, сказал «Известиям» Георгий Мохов. Это — солидарный фонд, отчисления в который идут с каждой проданной путевки в стране. Если один из отечественных туроператоров банкротится, то на выплаты его туристам направляются общие средства.

Предложение о гарантийном фонде тоже направлено в Ростуризм .

— Этот механизм применяется во всем мире. В Великобритании, например, такой фонд существует уже 50 лет, и он накопил огромные деньги, которых хватит на значительные выплаты туристам в случае банкротства какого-либо туроператора. Компенсация может доходить до 100% стоимости поездки . Еще и сам фонд застрахован. В большинстве случаев управляют такими фондами государственные организации, — рассказал юрист.

Механизм гарантийного фонда активно лоббируют и страховщики. В частности, это следует из письма Всероссийского союза страховщиков в Альянс туристических агентств (есть в распоряжении «Известий»).

— Теоретически в гарантийный фонд могут быть реорганизованы фонды персональной ответственности туроператоров с переносом аккумулированных в них средств . Нужно понимать, что в наших условиях гарантийный фонд нельзя начинать с нуля. На его счетах на старте должно быть как минимум 3–4 млрд рублей, — отметил Георгий Мохов.

Вопрос принятия предложенных турбизнесом мер находится в среднесрочной перспективе, отметил Юрий Барзыкин. Они будут рассмотрены в рамках нового проекта закона о туризме, который в декабре должен быть внесен Ростуризмом в правительство, а в феврале — в Госдуму .