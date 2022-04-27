Простой выход: для чего России Всемирная туристская организация

Россия подала заявку о выходе из Всемирной туристской организации 27 апреля во время внеочередной Генассамблеи организации ООН (UNWTO), проходившей в Мадриде. Чрезвычайную сессию собрали по инициативе ряда стран, которые планировали поднять вопрос о приостановлении членства РФ в организации. Чем занимается ЮНВТО и как отразится выход из нее на развитии отечественного туризма — в материале «Известий».

Что произошло на Генассамблее ЮНВТО

Чрезвычайная Генассамблея была организована исполнительным советом по запросу нескольких членов ЮНВТО: Колумбии, Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины. Это произошло на фоне ситуации вокруг Украины. Устроить заседание и рассмотреть вопрос о приостановке членства России в организации они предложили еще в марте.

Тогда официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановление членства России в организации «может создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы». Он сообщил, что так считает генсек ООН Антониу Гутерриш и напомнил, что UNWTO независима от ООН и действует самостоятельно.

Россия, в свою очередь, направила письмо в организацию с просьбой отклонить предложение о проведении внеочередной сессии, так как ситуация на Украине не имеет отношения к туризму.

Простой выход Cессия Исполнительного совета 24-й Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации, Мадрид Фото: Global Look Press/Alberto Ortega

Тем не менее, Генассамблея состоялась 27 апреля. В своем выступлении посол России в Мадриде Юрий Корчагин, не дожидаясь голосования, сообщил, что РФ приняла решение о выходе из состава ЮНВТО.

Несмотря на заявление российской стороны, собравшиеся все же решили провести голосование по вопросу о приостановке членства РФ. В ЮНВТО заявили, что процедура выхода из ее состава займет не менее года, а приостановка в случае ее одобрения вступит в силу немедленно. Для этого ее должны поддержать две трети голосов из 160 государств-членов.

Почему Россия решила покинуть Всемирную туристскую организацию

Выступая на Генассамблее, Корчагин заявил, что ряд «государств-членов ЮНВТО фактически ее монополизировали, используют ее в своих групповых интересах и продавливают решение о приостановке членства России».

— С помощью массированной антироссийской пропаганды, путем шантажа и оказания давления на государства-члены ЮНВТО продавливается решение о приостановлении членства России, что мы рассматриваем в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания действующего члена организации, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику, — сказал он. — Не считаем целесообразным продолжать работу в организации, руководство и некоторые государства-члены которой потворствуют политизации ее деятельности и открыто поддерживают дискриминацию РФ.

Простой выход Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Чем занимается ЮНВТО

Россия официально вступила во Всемирную туристскую организацию в 1975 году. Она объединяла министерства по туризму и официальные национальные туристские организации более сотни стран. В качестве официальных языков были приняты английский, французский, испанский и русский. В 2003 году она получила статус специализированного учреждения ООН.

Своими основными задачами организация называет помощь странам-членам в развитии туризма, укрепление дружеских и культурных связей, борьбу против препятствий свободному передвижению людей по миру, координацию международной туристской деятельности, сбор и распространение технической информации по всем видам туризма, научно-исследовательскую работу в области туризма, сотрудничество с ООН и другими международными организациями.

Официальным представителем ЮНВТО в России являлся Ростуризм. В 1993-1997 и 2001-2005 годах Россия была членом исполнительного совета организации, а в 2003 и 2004 годах единогласно избиралась на пост его председателя.

В настоящее время в ЮНВТО входит 160 стран и территорий. При этом ряд развитых стран не являются членами организации. Кто-то никогда в нее не входил, например, Ирландия и Нидерланды, а кто-то уже покинул, как США, Бельгия, Канада, Великобритания, Австралия, Сингапур.

Как отмечают в Ассоциации туроператоров России, фактически членство в организации ничего стране не дает. Сколько-нибудь весомыми полномочиями она не обладает, проводит в основном имиджевые мероприятия, статистические данные берет у государств-членов, финансированием каких-либо программ в области туризма не занимается.

Как выход из ЮНВТО отразится на России

За членство во Всемирной туристской организации Россия, как и другие государства, платит взносы. Точный их размер неизвестен, однако Австралия во время своего выхода из организации в 2015 году озвучила сумму, которую потратила на взносы с 2004 года — порядка $1,7 миллиона. Таким образом, выход из организации позволит РФ сэкономить существенные средства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выход из ЮНВТО, сказал, что это никак не скажется на развитии туризма в России.

— Это в любом случае не повлияет, — полагает он. — Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма так же открыты, дальше будет вопрос уже конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены.

Простой выход Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что Россия намерена продолжать сотрудничество с другими странами туристической сфере и развивать как внутренний, так и международный туризм.

«Туризм — это особая отрасль, которая призвана объединять страны и людей, помогать взаимопониманию между народами. Поэтому, конечно же, ситуация, которая сложилась внутри ЮНВТО, вызывает огромное сожаление. Но вместе с тем, несмотря ни на что, Россия остается на международной туристической арене. Мы открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами», — сказала Догузова.

По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина решение никак не скажется на российских туристах. По его словам, участие в этой организации давало возможность интегрироваться в международное пространство, помогало определять статистику и тренды.