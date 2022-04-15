 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

«Наши недруги сильно давят на Египет»

Глава Российско-египетского делового совета Михаил Орлов — о поставках пшеницы в республику на фоне кризиса и о ее зависимости от США и ЕС
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Главный слайд
Начало статьи
«Наши недруги сильно давят на Египет»
2022-04-14 19:11:18">
2022-04-14 19:11:18
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

‎Недружественные‎ РФ страны требуют от Египта занять антироссийскую позицию, однако Каир держит нейтралитет и продолжает сотрудничать с Москвой. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов. Он также отметил: страны Запада оказывают давление на Египет, чтобы страна отказалась от чартеров из России. На фоне отмены рейсов со стороны Egypt Air именно от наличия чартеров зависит, каким будет российский турпоток в страну в этом году, пояснил глава совета. По его словам, для привлечения россиян туристическая отрасль республики может наладить механизм расчетов в нацвалюте — чтобы туристы из РФ могли расплачиваться в отелях в рублях.

Михаил Орлов также подчеркнул: международные страховые компании отказываются страховать грузы из портов РФ, потому возникли сложности с доставкой товаров, в том числе зерновых, из Черного моря в Египет. Хотя из черноморского региона идет до 80% египетского импорта зерновых. Сейчас Москва и Каир ведут переговоры о доставке грузов без страховки, уточнил глава совета.

«Около 80% зерновых в Египет идет именно из Черноморского региона‎»‎

— По данным Росстата, двумя основными импортерами российского зерна в 2021 году стали Турция и Египет, закупившие его на $1,027 млрд и $1,318 млрд соответственно. Как на поставки зерновых в арабскую республику повлиял текущий конфликт на Украине?

«Надо крутиться»: как российским экспортерам выживать в период санкций
Процесс «калибровки» новой сети взаимосвязей будет непростым

— У этого вопроса есть две стороны. РФ произвела в прошлом году около 130 млн т зерна, а для российского рынка, для потребления, нужно около 80 млн т. То есть оставшиеся 50–55 млн — это free-float (акции в свободном обращении. — «‎Известия»‎), который свободен для экспорта.

У России есть конкретное инфраструктурное узкое место — это логистика на железной дороге и в портах, которые должны быть глубоководными, чтобы дешевле, конкурентоспособнее можно было отправлять зерно на больших судах.

Египет всегда возил всё, что нужно, в основном из Черноморского бассейна, то есть из России и Украины. Обычно Киев был price maker (игрок, диктующий цену. — «‎Известия»‎), и Россия более или менее адаптировалась к ценам Украины. Это объясняется в том числе тем, что Украина по своей географии и количеству глубоководных портов более эффективна на экспорт.

Я считаю, что РФ могла бы поактивнее разыгрывать эту карту и вместо того, чтобы быть поставщиком Египта по зерну вместе с Украиной, могла бы стать партнером Каира по решению продовольственного алгоритма, по продовольственной безопасности. Это первая тема, которая уже была, по моему мнению, чуть-чуть проблемной, то есть не до конца реализованной.

Потом пошла ‎спецоперация‎, плюс все эти санкции, которые стреляют непонятно куда и как, самое главное для них — всё у нас остановить.

Одно из последствий этих санкций — сейчас практически невозможно застраховать грузы, которые идут из российских портов.

Наши недруги_1
Погрузка экспортного зерна на суда у одного из причалов в дельте Дона

Погрузка экспортного зерна на суда у одного из причалов в дельте Дона

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Справка «Известий»

В списках санкций ЕС и Великобритании нет прямого запрета на страхование грузов, доставляемых морем. Однако и Брюссель, и Лондон запретили судам под флагом РФ заходить в европейские гавани, впрочем на перевозку сельхозпродукции этот запрет не распространяется. Крупнейший игрок на рынке страхования Lloyd добавил все территориальные воды РФ в свой «список опасных районов» из-за военных угроз, а британская группа страховых компаний London P&I Club заявила о запрете страхования любых операций с подсанкционными транспортными компаниями РФ, а это, в частности, крупнейший порт России — Новороссийский торговый порт, а также Совкомфлот и Объединенная судостроительная компания.

Рынок страхования — это рынок страхований и перестрахований, поэтому можно два раза блокировать. Никакое страховое общество не идет на страхование без перестрахования. Это большая проблема. У нас есть порты, у нас есть зерно, но мы не можем обеспечить CIF-доставку (англ. cost, insurance and freight — «стоимость, страхование и фрахт» — продавец берет на себя транспортные расходы, а цена включает в себя стоимость товара, фрахт и страховку при перевозке. — «‎Известия»‎).

Продовольствие и достаток: как аграрии РФ справятся с текущим кризисом
Путин поставил перед АПК задачу вывести сельское хозяйство на опережающие темпы роста

Со стороны Египта есть государственный организм, которые называется «Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта» (GASC), который организует тендеры. И этот GASC требует именно CIF-доставку и страховку. Этого с нашей стороны не хватает, поэтому сейчас ведутся переговоры, чтобы понять, насколько Египет готов принимать грузы без страховки. Вопрос, кто берет сейчас риск, потому что страховки не будет.

— Как египетская сторона на это реагирует? Они согласны на эти условия?

Извините за оптимизм моего ответа, но я думаю, что у них нет выбора. Население страны — 100 млн человек. В 2020 году они импортировали 26 млн т [зерновых], и это почти половина всего того, что египетский народ ест‎. Вы понимаете масштаб бедствия? Около 80% [зерновых], поставляемых в Египет, идет именно из Черноморского региона России и Украины.

Я говорил о проблеме РФ, а у Украины проблема в том, что там продолжаются боевые действия. Прекрасная украинская компания «НИБУЛОН», у которой, по-моему, 11 речных элеваторов вдоль Днепра, три завода по производству лодок и, самое главное, большой агрегатор зерна по всей зоне вдоль Днепра. Ничего не поделаешь — они не в состоянии сейчас экспортировать.

Есть мнение, что Украина не будет производить в этом году зерно. Я думаю, что она может и будет, но с учетом макроэкономической катастрофы на Украине… Мое предположение: производство зерна у них в этом году будет, это точно, но я думаю, что будет меньше на 20–25%, потому что не будет доступа к капиталу. У украинцев не будет хватать ресурсов, чтобы всё это делать. Может быть, где-то будет проблема с поставками химикатов, удобрений.

Наши недруги_2
Корабли в одном из портов Египта

Корабли в одном из портов Египта

Фото: Global Look Press/Marcos Moreno

— Может ли Россия закрыть этот дефицит зерновых, увеличив поставки пшеницы в Египет?

Хлебная мировая: что произойдет с мировым рынком пшеницы
Цены на зерно бьют все рекорды из-за погоды и политики

— Нет. Я поэтому начал с того, что историческая проблема у нас была и остается. Мы выше предела в 55 млн т экспортировать не можем, если не создавать новые каналы экспорта, новую инфраструктуру. У нас есть потолок чисто объективно.

«‎Сейчас Россия ищет новых партнеров, не упускайте этот шанс»‎

— Как за март изменился товарооборот РФ и Египта?

— Туризм упал, зерно точно упало. Спад турпотока в этом году неизбежен, потому что есть проблемы с полетами. Кроме того, любой груз из России — это проблема: как я уже говорил, вы не можете его застраховать.

Я думаю, что РФ будет находить ходы обязательно, адаптироваться к среде. Проблема в том, что среда меняется кардинально, поэтому это займет чуть-чуть больше времени.

Я говорю египтянам: сейчас Россия ищет новых партнеров и новые решения во всем, на всех уровнях. Не упускайте этот шанс, раз Египет в статусе дружественной страны.

Есть большой шанс для кооперации между Россией и Египтом в том, чтобы наладить сборку российской продукции на египетской территории. Чтобы РФ могла производить или собирать товары в Египте, которые будут в собственности России.

Чемпионы по ценам: как ведущие экономики мира страдают от инфляции
Рейтинг наиболее и наименее устойчивых к росту цен крупных государств

Каир для всех иностранцев предлагает целый набор промышленных зон, у каждой из них есть свои особенности налоговые — одни для производства на территории Египта, но для экспорта, другие для импорта в Египет. Огромное преимущество египетской экономики в том, что всегда подписываются многосторонние договоры с экономическими зонами, в том числе с МЕРКОСУР — южноамериканским общим рынком. Любой производитель Египта может без налогов импортировать в Южную Америку и Европу.

Мне кажется, что в войне, которую объявили российской экономике, Египет был бы очень интересным плацдармом для нашей промышленности, чтобы в итоге производить или делать сборку российской продукции на экспорт, но под флагом другой страны.

Единственная проблема, которую надо с осторожностью рассматривать, — это то, что египтяне, их экономика очень сильно зависят от американцев и европейцев — больше, чем от нас. Сейчас наши недруги очень сильно давят на Египет, чтобы он тоже занял антироссийскую позицию, поэтому сегодня власти в Каире пытаются держать нейтралитет и сотрудничают с нами так, чтобы никто их не заметил. Они боятся и не могут себе позволить терять огромную финансовую поддержку от США и ЕС.

Наши недруги_3
Туристы на пляже отеля в Хургаде

Туристы на пляже отеля в Хургаде

Фото: РИА Новости/Павел Львов

«‎Должны создаваться механизмы, чтобы отели и рестораны Египта принимали рубли»‎

— Поедут ли российские туристы в этом году в Египет? Состоится ли турсезон?

— Да, при условии, что будут самолеты (Egypt Air объявила о возобновлении с 15 апреля авиасообщения из Каира в Москву. Однако о возобновлении прямых рейсов из РФ на курорты Красного моря новостей пока нет. — «‎Известия»). Наличие чартеров — главный вопрос. Тут тоже Запад давит на египетскую сторону. Вы видите, что даже сербам запретили летать в Москву. Им сказали: «Если вы летаете в РФ, забудьте о любом европейском городе».

Наши недруги_4
Банковская карта национальной платежной системы МИР и рубли
Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

— Как российские туристы будут расплачиваться в Египте, учитывая, что там пока не принимают карты «Мир»? Идут ли переговоры о подключении египетских банков к этой российской системе?

Пора порадоваться: покупки туров с начала марта выросли в 2,5 раза
Бронирования путешествий по России уже вернулись на уровень 2021 года

Я еще в 2015 году вышел с такой инициативой — рекомендовал работать над конвертируемостью рубля. На это мне в нашем ЦБ сказали: «Михаил Петрович, о чем вы говорите, это невозможно». ‎Я им сказал: «Есть очень разные форматы конвертируемости, есть конвертируемость чисто интербанковская, то есть один-два банка России договорятся с банками Египта — Bank of Egypt, Misr — о том, что они открывают друг другу корреспондентские счета». Очень мало египтян прилетают сюда с фунтами, поэтому вопрос в основном в одном направлении.

Я помню, что до взрыва самолета над Синайским полуостровом в 2015 году, в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде гостиницы и рестораны принимали рубли, причем в огромном количестве. И были люди — мне так говорили, — которые чемоданами возили эти рубли обратно в Россию.

Если это всё было подпольно, давайте это выводить в правовое поле, создайте механизм. Пусть банк Misr получит право заполучить это, и на том же самолете эти рубли прилетают обратно в Россию, но официальным способом, чтобы ЦБ мог мониторить это всё. Раньше в Египет приезжали 3,5 млн россиян в год — если каждый оставляет $1 тыс. в рублях, это $3,5 млрд каждый год. Это немало.

Требуется политическая воля для реализации этого, но я думаю, что такие механизмы, когда отели и рестораны Египта будут принимать рубли, должны создаваться. Пока это не решается, для наших граждан любое путешествие — это проблема.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022