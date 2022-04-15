«Наши недруги сильно давят на Египет»

‎Недружественные‎ РФ страны требуют от Египта занять антироссийскую позицию, однако Каир держит нейтралитет и продолжает сотрудничать с Москвой . Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов. Он также отметил: страны Запада оказывают давление на Египет, чтобы страна отказалась от чартеров из России . На фоне отмены рейсов со стороны Egypt Air именно от наличия чартеров зависит, каким будет российский турпоток в страну в этом году, пояснил глава совета. По его словам, для привлечения россиян туристическая отрасль республики может наладить механизм расчетов в нацвалюте — чтобы туристы из РФ могли расплачиваться в отелях в рублях.

Михаил Орлов также подчеркнул: международные страховые компании отказываются страховать грузы из портов РФ, потому возникли сложности с доставкой товаров, в том числе зерновых, из Черного моря в Египет . Хотя из черноморского региона идет до 80% египетского импорта зерновых. Сейчас Москва и Каир ведут переговоры о доставке грузов без страховки, уточнил глава совета.

«Около 80% зерновых в Египет идет именно из Черноморского региона‎»‎

— По данным Росстата, двумя основными импортерами российского зерна в 2021 году стали Турция и Египет, закупившие его на $1,027 млрд и $1,318 млрд соответственно. Как на поставки зерновых в арабскую республику повлиял текущий конфликт на Украине?

— У этого вопроса есть две стороны. РФ произвела в прошлом году около 130 млн т зерна, а для российского рынка, для потребления, нужно около 80 млн т . То есть оставшиеся 50–55 млн — это free-float (акции в свободном обращении. — «‎Известия»‎), который свободен для экспорта.

У России есть конкретное инфраструктурное узкое место — это логистика на железной дороге и в портах , которые должны быть глубоководными, чтобы дешевле, конкурентоспособнее можно было отправлять зерно на больших судах.

Египет всегда возил всё, что нужно, в основном из Черноморского бассейна, то есть из России и Украины. Обычно Киев был price maker (игрок, диктующий цену. — «‎Известия»‎), и Россия более или менее адаптировалась к ценам Украины. Это объясняется в том числе тем, что Украина по своей географии и количеству глубоководных портов более эффективна на экспорт.

Я считаю, что РФ могла бы поактивнее разыгрывать эту карту и вместо того, чтобы быть поставщиком Египта по зерну вместе с Украиной, могла бы стать партнером Каира по решению продовольственного алгоритма , по продовольственной безопасности. Это первая тема, которая уже была, по моему мнению, чуть-чуть проблемной, то есть не до конца реализованной.

Потом пошла ‎спецоперация‎, плюс все эти санкции, которые стреляют непонятно куда и как, самое главное для них — всё у нас остановить.

Одно из последствий этих санкций — сейчас практически невозможно застраховать грузы, которые идут из российских портов.

Наши недруги_1 Погрузка экспортного зерна на суда у одного из причалов в дельте Дона Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Справка «Известий» В списках санкций ЕС и Великобритании нет прямого запрета на страхование грузов, доставляемых морем. Однако и Брюссель, и Лондон запретили судам под флагом РФ заходить в европейские гавани, впрочем на перевозку сельхозпродукции этот запрет не распространяется. Крупнейший игрок на рынке страхования Lloyd добавил все территориальные воды РФ в свой «список опасных районов» из-за военных угроз, а британская группа страховых компаний London P&I Club заявила о запрете страхования любых операций с подсанкционными транспортными компаниями РФ, а это, в частности, крупнейший порт России — Новороссийский торговый порт, а также Совкомфлот и Объединенная судостроительная компания.

Рынок страхования — это рынок страхований и перестрахований, поэтому можно два раза блокировать. Никакое страховое общество не идет на страхование без перестрахования. Это большая проблема. У нас есть порты, у нас есть зерно, но мы не можем обеспечить CIF-доставку (англ. cost, insurance and freight — «стоимость, страхование и фрахт» — продавец берет на себя транспортные расходы, а цена включает в себя стоимость товара, фрахт и страховку при перевозке. — «‎Известия»‎).

Со стороны Египта есть государственный организм, которые называется «Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта» (GASC), который организует тендеры. И этот GASC требует именно CIF-доставку и страховку. Этого с нашей стороны не хватает, поэтому сейчас ведутся переговоры, чтобы понять, насколько Египет готов принимать грузы без страховки . Вопрос, кто берет сейчас риск, потому что страховки не будет.

— Как египетская сторона на это реагирует? Они согласны на эти условия?

— Извините за оптимизм моего ответа, но я думаю, что у них нет выбора. Население страны — 100 млн человек . В 2020 году они импортировали 26 млн т [зерновых], и это почти половина всего того, что египетский народ ест‎. Вы понимаете масштаб бедствия? Около 80% [зерновых], поставляемых в Египет, идет именно из Черноморского региона России и Украины.

Я говорил о проблеме РФ, а у Украины проблема в том, что там продолжаются боевые действия. Прекрасная украинская компания «НИБУЛОН», у которой, по-моему, 11 речных элеваторов вдоль Днепра, три завода по производству лодок и, самое главное, большой агрегатор зерна по всей зоне вдоль Днепра. Ничего не поделаешь — они не в состоянии сейчас экспортировать.

Есть мнение, что Украина не будет производить в этом году зерно. Я думаю, что она может и будет, но с учетом макроэкономической катастрофы на Украине… Мое предположение: производство зерна у них в этом году будет, это точно, но я думаю, что будет меньше на 20–25%, потому что не будет доступа к капиталу. У украинцев не будет хватать ресурсов, чтобы всё это делать. Может быть, где-то будет проблема с поставками химикатов, удобрений.

Наши недруги_2 Корабли в одном из портов Египта Фото: Global Look Press/Marcos Moreno

— Может ли Россия закрыть этот дефицит зерновых, увеличив поставки пшеницы в Египет?

— Нет. Я поэтому начал с того, что историческая проблема у нас была и остается. Мы выше предела в 55 млн т экспортировать не можем, если не создавать новые каналы экспорта, новую инфраструктуру. У нас есть потолок чисто объективно.

«‎Сейчас Россия ищет новых партнеров, не упускайте этот шанс»‎

— Как за март изменился товарооборот РФ и Египта?

— Туризм упал, зерно точно упало. Спад турпотока в этом году неизбежен, потому что есть проблемы с полетами . Кроме того, любой груз из России — это проблема: как я уже говорил, вы не можете его застраховать.

Я думаю, что РФ будет находить ходы обязательно, адаптироваться к среде . Проблема в том, что среда меняется кардинально, поэтому это займет чуть-чуть больше времени.

Я говорю египтянам: сейчас Россия ищет новых партнеров и новые решения во всем, на всех уровнях. Не упускайте этот шанс, раз Египет в статусе дружественной страны .

Есть большой шанс для кооперации между Россией и Египтом в том, чтобы наладить сборку российской продукции на египетской территории. Чтобы РФ могла производить или собирать товары в Египте, которые будут в собственности России.

Каир для всех иностранцев предлагает целый набор промышленных зон, у каждой из них есть свои особенности налоговые — одни для производства на территории Египта, но для экспорта, другие для импорта в Египет. Огромное преимущество египетской экономики в том, что всегда подписываются многосторонние договоры с экономическими зонами, в том числе с МЕРКОСУР — южноамериканским общим рынком. Любой производитель Египта может без налогов импортировать в Южную Америку и Европу.

Мне кажется, что в войне, которую объявили российской экономике, Египет был бы очень интересным плацдармом для нашей промышленности, чтобы в итоге производить или делать сборку российской продукции на экспорт, но под флагом другой страны .

Единственная проблема, которую надо с осторожностью рассматривать, — это то, что египтяне, их экономика очень сильно зависят от американцев и европейцев — больше, чем от нас. Сейчас наши недруги очень сильно давят на Египет, чтобы он тоже занял антироссийскую позицию , поэтому сегодня власти в Каире пытаются держать нейтралитет и сотрудничают с нами так, чтобы никто их не заметил. Они боятся и не могут себе позволить терять огромную финансовую поддержку от США и ЕС .

Наши недруги_3 Туристы на пляже отеля в Хургаде Фото: РИА Новости/Павел Львов

«‎Должны создаваться механизмы, чтобы отели и рестораны Египта принимали рубли»‎

— Поедут ли российские туристы в этом году в Египет? Состоится ли турсезон?

— Да, при условии, что будут самолеты (Egypt Air объявила о возобновлении с 15 апреля авиасообщения из Каира в Москву. Однако о возобновлении прямых рейсов из РФ на курорты Красного моря новостей пока нет. — «‎Известия»). Наличие чартеров — главный вопрос. Тут тоже Запад давит на египетскую сторону . Вы видите, что даже сербам запретили летать в Москву. Им сказали: «Если вы летаете в РФ, забудьте о любом европейском городе».

— Как российские туристы будут расплачиваться в Египте, учитывая, что там пока не принимают карты «Мир»? Идут ли переговоры о подключении египетских банков к этой российской системе?

— Я еще в 2015 году вышел с такой инициативой — рекомендовал работать над конвертируемостью рубля . На это мне в нашем ЦБ сказали: «Михаил Петрович, о чем вы говорите, это невозможно». ‎Я им сказал: «Есть очень разные форматы конвертируемости, есть конвертируемость чисто интербанковская, то есть один-два банка России договорятся с банками Египта — Bank of Egypt, Misr — о том, что они открывают друг другу корреспондентские счета». Очень мало египтян прилетают сюда с фунтами, поэтому вопрос в основном в одном направлении.

Я помню, что до взрыва самолета над Синайским полуостровом в 2015 году, в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде гостиницы и рестораны принимали рубли, причем в огромном количестве. И были люди — мне так говорили, — которые чемоданами возили эти рубли обратно в Россию.

Если это всё было подпольно, давайте это выводить в правовое поле, создайте механизм . Пусть банк Misr получит право заполучить это, и на том же самолете эти рубли прилетают обратно в Россию, но официальным способом, чтобы ЦБ мог мониторить это всё. Раньше в Египет приезжали 3,5 млн россиян в год — если каждый оставляет $1 тыс. в рублях, это $3,5 млрд каждый год. Это немало.

Требуется политическая воля для реализации этого, но я думаю, что такие механизмы, когда отели и рестораны Египта будут принимать рубли, должны создаваться. Пока это не решается, для наших граждан любое путешествие — это проблема.