Продовольствие и достаток: как аграрии РФ справятся с текущим кризисом
Россия способна обеспечить более низкие цены на продукты на внутреннем рынке, чем в мире. Об этом 5 апреля Владимир Путин заявил на совещании по развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. По основным группам продовольствия российский рынок полностью обеспечен собственным производством. Тем не менее, на фоне текущего кризиса РФ стоит рачительнее относиться к поставкам продукции за рубеж, считает президент. Между тем в ближайшие годы власти планируют вывести сельское хозяйство на опережающие темпы роста — выше 3%.
Мировой кризис
Владимир Путин на фоне сложной обстановки на международной арене проводит регулярные совещания по ситуации в ключевых отраслях экономики. На этот раз в центре внимания членов правительства, руководителей российских банков и других структур оказались вопросы, связанные с перерабатывающей промышленностью и производством продуктов питания.
Ситуация на глобальном рынке продовольствия за последние два года заметно осложнилась, заметил глава РФ. По его словам, ошибки в экономической, энергетической и продовольственной политике развитых стран привели к резкому росту цен на продукты питания во всем мире.
Калийные удобрения на складе готовой продукции
— И ситуация в последние недели только усугубляется, — добавил он. — На фоне минимальных запасов продовольствия в мире вводятся новые санкции, блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии, а собственное производство удобрений на Западе падает из-за высоких цен на природный газ, что является тоже результатом их деятельности, на самом деле, — наших партнеров на Западе.
В сложившихся условиях дефицит удобрений на глобальном рынке неизбежен и не все страны смогут приобрести их необходимый объем на текущий сезон, уверен Владимир Путин. В связи с этим снизится и урожайность. При этом президент предупредил, что развитые государства через механизм финансовой эмиссии будут стараться «перетянуть на себя потоки продовольствия». А это, в свою очередь, обострит дефицит продуктов питания в беднейших регионах мира, подстегнет новые волны миграции и в целом спровоцирует дополнительный рост цен на продукты питания.
На этом фоне Владимир Путин призвал увеличить выпуск и поставку на внутренний рынок не только качественных, но и доступных по цене продуктов питания, включая рыбную продукцию, чтобы минимизировать негативные внешние эффекты для россиян. Это, по его словам, ключевая задача в нынешнем году.
Сотрудники рыбного хозяйства достают улов карпа из искусственного водоема
— При этом стратегически важно сокращать зависимость отечественного АПК и рыбной отрасли от импортных закупок, причем по всей цепочке, что называется, от поля до прилавка, — сказал глава РФ.
Особое внимание, по мнению президента, стоит обратить на такие позиции, как семена и племенная продукция, витамины, кормовые добавки, средства защиты растений. Здесь требуются четкие ориентиры по импортозамещению, считает он. Впрочем, над развитием агропромышленного комплекса Россия работает с 2014 года, когда западные страны начали активно вводить санкции, напомнила в беседе с «Известиями» доцент кафедры «Институциональная экономика» Государственного университета управления Галина Рязанова. За последние семь лет сельскохозяйственное производство увеличилось на 15%, а производство продуктов питания более, чем на 25%.
Что есть и чего не хватает
По основным группам продовольствия российский внутренний рынок полностью обеспечен собственными товарами. Более того, по некоторым из них (подсолнечное масло или зерно) мощности отечественных предприятий покрывают спрос с избытком, заметил Владимир Путин. Так, по итогам 2020 года РФ стала нетто-экспортером продукции АПК. То есть Россия продает за рубеж больше продуктов питания и сельхозпродукции, чем покупает.
В настоящий момент российские поставки охватывают около 160 стран мира, сообщил глава РФ. В текущем году, однако, предстоит рачительнее относиться к экспорту продовольствия, предупредил президент. При этом он подчеркнул, что выросшие объемы производства позволяют обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке.
В цехе производства колбас на мясоперерабатывающем заводе
У России, действительно, нет проблем с конечной продукций, уровень самообеспечения очень высокий, сказал «Известиям» директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Он пояснил, что в стране высокий уровень локализации производства свинины (почти 100%), говядины — 70-75% (остальное импортирует Бразилия и Аргентина), молока — 60-70% (около 30% ввозит Белоруссия). Поэтому население с невысокими доходами сможет получить необходимые для жизни, базовые товары, уточнил эксперт.
Тогда как премиальную и люксовую продукцию высокообеспеченные люди смогут компенсировать в других странах, уверен он. В производстве ситуация другая — РФ зависит от импорта семян, например, картофеля, сахарной свеклы, также в страну активно ввозят кроссы (гибриды пород) кур, бычков. Кроме того, изготовители нуждаются в иностранных уборочной технике, упаковке и других составляющих процесса. Впрочем, на совещании Владимир Путин поставил задачу увеличить производство отечественной сельскохозяйственной техники, пищевого оборудования и компонентов рыбопромысловых судов.
Если в области производства мясомолочной продукции и растениеводства Россия практически полностью готова сама себя обеспечить, то в области племенного хозяйства и селекционных материалов дело обстоит не так хорошо, добавила в беседе с «Известиями» профессор кафедры «Мировой экономики и международных экономических отношений» Государственного университета управления Галина Сорокина. По ее словам, классические рыночные механизмы, без протекционистской политики государства, смогли почти уничтожить предприятия и НИИ, занимающиеся селекцией.
Сотрудники на линии производства молочной продукции
— Дело в том, что современные технологии и высокие объемы производства позволяли продавать генетические ресурсы животноводства и семена по значительно низким ценам, чем аналогичную продукцию национальных производителей, что привело к серии банкротств и уходу с рынка российских селекционеров. Хотя к качеству иностранного генетического материала Роспотребнадзор периодически предъявлял претензии, — пояснила эксперт.
В результате, например, доля импортных кроссов в производстве мяса птицы составляет около 95%. Похожая ситуация с семенами сахарной свеклы, а семян отечественной селекции кукурузы и подсолнечника — менее 40%, резюмировала эксперт.
Несмотря на все сложности, власти ставят перед собой амбициозные задачи. По словам президента, в ближайшие годы отечественное сельское хозяйство и производство продуктов питания должны выйти на опережающие темпы роста — выше 3%. Во время совещания Владимир Путин поддержал идею правительства выделить дополнительно не менее 153 млрд рублей на поддержку АПК.