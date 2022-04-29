Восстание машин: смена дизайна рублевых банкнот грозит ростом числа подделок

В этом году ЦБ планирует выпустить в оборот первую из банкнот новой серии, но в Ассоциации банков России обратились к регулятору с предложением отложить новшество. Всё дело в кассовой технике банков, больше половины которой раньше поставлялось иностранными фирмами, прекратившими в этом году сотрудничество с РФ. Но если всё останется как есть, уже в следующем году рынок наличной валюты в стране может заметно пополниться подделками, ведь именно на 2023-й запланирован выход их любимой банкноты — 5000 рублей. Подробности — в материале «Известий».

Руками и лупой

Согласно нынешним планам Банка России, в этом году на рынок должны выйти банкноты новой серии номиналом 100 рублей, а уже в следующем — новые тысячные и пятитысячные купюры. Вслед за ними, уже в 2024-м, на замену старым сериям придут новые 10- и 50-рублевки.

Смена дизайна банкнот в России произойдет впервые с 1997 года — до этого в обороте появлялись только лимитированные серии 100-рублевых купюр, приуроченных к определенным событиям в современной истории (возвращение Крыма и Севастополя в состав РФ, зимние Олимпийские игры в Сочи). Также несколько лет назад появились принципиально новые номиналы — 200 рублей и 2000 рублей.

Восстание машин1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сам регулятор необходимость сменить дизайн всех существующих банкнот объясняет стремлением повысить их качество, защищенность и долговечность. Но в нынешней ситуации этот переход может вызвать множество проблем у главного механизма финансовой системы страны — российских банков. Как заявили в Ассоциации банков России (АБР), из-за того что более половины счетно-сортировочной техники в стране произведено и ввезено из третьих стран, многие из которых ввели санкции против РФ, обновить ее под новые банкноты будет очень затруднительно.

— Если банкнота радикально меняется, в том числе дополняется какими-то машиночитаемыми элементами проверки подлинности, то вполне может получиться так, что в соответствующую технику придется ставить новые датчики , — объясняет суть грядущей проблемы в беседе с «Известиями» вице-президент АБР Алексей Войлуков.

Эта проблема вряд ли станет актуальной в этом году, даже если новые сторублевки попадут в оборот согласно плану ЦБ. Дело в том, что качественно подделывать такие купюры просто невыгодно — чтобы опознать дешевую копию, распечатанную на принтере, специальные устройства не нужны, а профессиональные преступники не тратят свое время на такие мелкие номиналы.

Восстание машин2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Но важно понимать, что в новых банкнотах машиночитаемые метки могут занимать совершенно иное положение на теле купюры, чем на прошлой серии. И чтобы аппараты правильно идентифицировали настоящие купюры, как минимум придется произвести их донастройку. Если же этого окажется мало, с настоящей проблемой Россия может столкнуться уже в следующем году, когда на рынок попадут наиболее востребованные у фальшивомонетчиков банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.

— Если техника окажется не готова к обработке банкнот номиналом 5000 рублей, наиболее «популярных» у фальшивомонетчиков, тогда мы, безусловно, столкнемся с ростом числа поддельных купюр в обороте , — сказал Войлуков, уточнив, что всё же Центральный банк никогда не будет вводить ее в оборот, зная, что ни у него во всех учреждениях, ни в иных организациях техника попросту не готова к их отсеиванию.

Несанкционированный доступ

Все опрошенные «Известиями» профильные эксперты отметили, что модернизировать уже существующие устройства в техническом плане вряд ли придется — достаточно перепрограммировать их для работы с такими купюрами. Но наши собственные компании вряд ли смогут это сделать.

Восстание машин3 Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Только лицензированные сервисные компании могут быстро создать собственное ПО и с его помощью перепрошить новую технику, — говорит директор департамента кассовых и инкассационных сервисов Росбанка Павел Игнаткин.

Но в целом желание «спиратить» новую прошивку или создать свою никак не коррелируется с действительностью, констатируют собеседники «Известий.

— И не имея исходников программного обеспечения, достаточно сложно разобраться, какие компоненты и как друг с другом взаимодействуют, и, соответственно, — внести в них коррективы, — говорит Алексей Войлуков. — С другой стороны, это несанкционированное проникновение в программное обеспечение, и нет никакой гарантии, что там не установлена защита, которая может среагировать в ответ и воздействовать как на техническую часть, так и, например, на купюры, которые будут проходить через это устройство впоследствии.

Восстание машин6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Некоторые организации не видят необходимости в том, чтобы пытаться взламывать информационную составляющую такого оборудования. Как рассказал «Известиям» директор департамента кассовых и инкассационных сервисов Росбанка Павел Игнаткин, поиск полного решения потенциальной проблемы может затянуться на год-два. Но это не значит, что способов определить фальшивку не останется.

— Новую банкноту старая техника не опознает и будет отбраковывать. Если внесение будет осуществляться в банкомат, программное обеспечение которого не обновлено, то в приеме будет отказано. Если банкнота будет вноситься в кассу банка, то она будет визуально проверена на предмет подлинности с учетом всех новых признаков , — говорит он.

Просто перенесите

Но ручной подсчет и проверка купюр по видимым и осязаемым знакам сильно осложнят и замедлят кассовые операции, которые выполняют сотрудники банков, так что считать удачным такой переход к такому старому методу по понятным причинам нельзя.

Вице-президент АБР Алексей Войлуков добавляет, что лучшим способом избежать описанных выше проблем может стать перенос сроков по выпуску новых банкнот. Тем более что уже и глава Гознака Аркадий Трачук в середине апреля успел заявить, что новая сторублевка может попасть в оборот позже, чем на это рассчитывал регулятор. Это в том числе поможет сэкономить на специфических элементах, «населяющих» российские банкноты.

Восстание машин5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Ситуация сложная не только для коммерческих банков, но и для ЦБ, который вынужден настраивать взаимодействие с производителями — тем же Гознаком, которому предстоит постепенно заменять старые банкноты через эмиссию новых, — говорит собеседник «Известий». — А это и закупки краски, лаков, металлических полос и других материалов, которые, к сожалению, в России сейчас не производятся.

Впрочем, далеко не все разделяют тревогу по поводу введения новых банкнот. Как объяснили в разговоре с «Известиями» представители пресс-службы банка ПСБ, проблем с модернизацией программного обеспечения при обновлении кассовой техники произойти не должно.

— Для банков обновление кассовой техники и счетно-сортировочных машин — плановый отлаженный процесс при модификации купюр, который не требует замены отдельных элементов кассовой техники, — объяснили в ПСБ. Но в случае форс-мажора деньги временно придется принимать в кассах банков через традиционную визуально-осязательную идентификацию.

«Известия» обращались с вопросами по этой теме к Банку России и еще нескольким финансово-кредитным организациям, но получить ответы не удалось. Однако ранее в ЦБ заявили, что рассмотрят предложение о переносе выпуска новых банкнот.