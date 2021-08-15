Рублевый вопрос: банки отметили нехватку монет в регионах

Пятая часть банков сейчас испытывает сложности с обеспечением монетами регионов, видно из результатов опроса Ассоциации банков России (документ есть у «Известий»). Кроме того, 78% ответивших кредитных организаций беспокоит ситуация с ввозом, хранением и скоростью выдачи наличных в субъектах в случае закрытия близлежащих расчетно-кассовых центров (РКЦ) ЦБ в следующие три года, предусмотренном стратегией регулятора. В ЦБ не зафиксировали ни одного случая нехватки наличных в регионах и жалоб от банков не поступало, сказали там. Затруднений не испытывают и в крупнейших кредитных организациях, сообщили их представители. Кроме того, ситуация сглаживается за счет всё большего перевода клиентов на оплату по картам, добавили в АБР.

Опасения банков

Трудности с обеспечением монетами в регионах, особенно копейками, отметили 21,6% банков, сказано в исследовании Ассоциации банков России (АБР). В опросе приняли участие 38 кредитных организаций, составляющих 68% банковской системы.

Кроме того, 78% опрошенных считают, что дальнейшее закрытие РКЦ приведет к еще большим проблемам обеспечения наличными регионов . Среди основных сложностей компании отметили рост затрат на инкассацию и хранение физических денег. Более того, скорость их доставки может снизиться, что приведет к трудностям оперативного обеспечения клиентов наличными, считают респонденты. Банки также опасаются возможного замедления оборота «живых» денег, нарушения принципов конкуренции между крупными и небольшими организациями, а также навязывания платных услуг теми подразделениями, которые примут функции по хранению наличных средств.

Рублевый вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Справка «Известий» Расчетно-кассовый центр (РКЦ) — это структурное подразделение ЦБ, которое проводит расчеты между банками, обеспечивает их кассовое обслуживание, хранит наличные деньги и т.д. Плановое закрытие таких отделений регулятор начал в 2010 году и в то же время запустил пилотный проект по передаче крупным коммерческим банкам функции обеспечения наличными.

По новой стратегии перевод средств Банка России в не менее чем 60 кассовых подразделений произойдет в 2021–2025 годах. Треть ответивших банков считает, что эта мера не позволит решить проблему обеспечения наличными регионов. Иначе полагают 66,7%, среди них все — системно значимые кредитные организации. Именно к крупным компаниям перейдет функция хранения денег. При этом 70% респондентов уверены, что 60 кассовых отделений не хватит для покрытия всей страны. Некоторые организации также высказали опасения, что эти меры могут привести к образованию монополии крупных банков, негативно сказаться на региональных, повысить тарифы на выдачу наличных и даже привести к сокращению числа мелких и средних кредитных организаций.

Рублевый вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Банки предлагают и ряд решений: сохранить РКЦ в крупных городах, увеличить число ответственных за хранение денег ЦБ отделений, установить фиксированный тариф на предоставление наличных, создать единую банкоматную сеть или, например, начать активно внедрять безналичные расчеты с предоставлением льготных условий при оплаты картой в регионах.

По новой стратегии

Проблемы с обеспечением наличными регионов, особенно небольших городов и отдаленных территорий, уже есть , сообщил «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков. По его словам, из-за закрытия части РКЦ регулятором региональные банки испытывают сложности с доставкой денег и обременяются дополнительными затратами, так как обязаны либо сами завозить наличные, либо покупать их в более крупных кредитных организациях по высоким тарифам . Проблема несколько сглаживается за счет всё большего перевода клиентов на оплату по картам, добавил специалист. Однако после очередного планового этапа сокращения РКЦ близлежащим банкам приходится перестраивать модель подкрепления наличными или даже думать о закрытии отделений, если они не могут получить средства, объяснил Алексей Войлуков.

В пресс-службе ЦБ отрицают описанную проблему. В регуляторе не зафиксировали ни одного случая нехватки наличных в регионах, запасы купюр и банкнот достаточны и жалоб от банков не поступало, сказали там. Кроме того, в этом и прошлом году ЦБ не проводил оптимизацию отделений, заявили «Известиям» в регуляторе.

Рублевый вопрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В крупнейших кредитных организациях отметили, что не испытывают нехватку наличных . Стоимость транспортировки средств тоже не выросла, сообщили в ПСБ, Сбербанке, ВТБ, УБРиР и крымском РНКБ. Однако в пресс-службе банка «Зенит» подтвердили, что закрытие РКЦ отражается на цене доставки наличных в офисы . Новая стратегия по обеспечению средств через коммерческие организации может быть успешной при контроле за устанавливаемыми на услугу тарифами, считают в финансовой организации. Однако ЦБ не имеет таких полномочий, это вопрос договора между банками, сообщили в регуляторе.

Сбербанк и ВТБ участвуют в проекте предоставления средств Банка России, рассказали в кредитных организациях.

Эксперты, однако, видят риски в закрытии РКЦ и запуске новой стратегии . 60 подразделений коммерческих банков и оставшихся 110 кассовых узлов регулятора может не хватить для обеспечения наличными всей территории страны, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его мнению, с сокращением числа РКЦ региональным банкам приходится закупать наличные у более крупных кредитных организаций примерно на 15–20% чаще . Риск возникновения монополии больших компаний также есть, полагает эксперт. Кроме того, знание об объеме ежедневной потребности банков в наличных может помочь крупным предприятиям поглощать региональных конкурентов, добавил он.

Дефицит «живых» денег в рознице вряд ли произойдет, однако усложнение логистики перевозки может повлиять на наполняемость банкоматов, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.