ЦБ РФ изучит предложение АБР отсрочить выпуск новых банкнот

Центробанк России изучит предложение Ассоциации банков России (АБР) отсрочить выпуск новых рублевых банкнот.

«Письмо получили и изучим предложения ассоциации», — заявили в пресс-службе регулятора.

Как передало агентство «РИА Новости» содержание обращения АБР, российские банки просят ЦБ отложить эмиссию купюр из-за проблем с поставкой и технической поддержкой зарубежного оборудования.

Банк России запланировал в период 2022–2025 годов выпустить в обращение модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

Ранее, в октябре прошлого года, один из создателей дизайна российской валюты, бывший художник «Гознака» Юрий Ковердяев рассказал, почему в России решено создать новую сторублевку. Ковердяев объяснил, что защитные признаки сторублевой банкноты устарели, поэтому они уже не могут защитить от фальшивомонетчиков.

5 июля зампред Центробанка Михаил Алексеев рассказал в интервью «Известиям», что на новой 100-рублевой банкноте появятся изображения комплекса «Зарядье», Красной площади, главного здания МГУ и Шуховской и Останкинской башен.

23 марта 2021 года сообщалось, что Центробанк России выпустит обновленные банкноты с изображением достопримечательностей всех федеральный округов. Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил, что в первую очередь модернизация коснется банкноты номиналом 100 рублей, обновленную версию выпустят в 2022 году.