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Потребительский сброс: продажи смартфонов упали на 7–30%

Почему покупатели потеряли интерес к популярным гаджетам и как эта тенденция повлияет на рынок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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После объявления о частичной мобилизации спрос на смартфоны в России упал на 7–30%, рассказали «Известиям» представители крупного ритейла. Эксперты связывают это с тем, что в условиях неопределенности потребители не готовы тратиться на смартфоны. Кроме того, дорогие гаджеты часто приобретали в кредит, а сейчас банки стали чаще отказывать мужчинам призывного возраста в займах. По прогнозам специалистов, рынок смартфонов не восстановится до конца нынешнего года, а общее количество проданных девайсов уменьшится на 8 млн штук по сравнению с 2021 годом.

Спрос в ответ

За две недели после объявления о частичной мобилизации (в период с 21 сентября по 5 октября) продажи смартфонов упали на 30%, сообщил «Известиям» источник в одной из торговых сетей. Подтвердил падение рынка и собеседник, близкий к крупному производителю гаджетов.

Средние продажи смартфонов в день снизились на 7% спустя две недели после 21 сентября. Значительное падение было зафиксировано именно в этот день, — рассказала пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

Снижение интереса к смартфонам заметили и в «Мегафоне», подтвердил директор по продажам сотового оператора Давид Борзилов.

«Известия» также направили запросы в МТС, «Билайн» и «М.Видео–Эльдорадо».

Потребительский сброс
гаджеты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отказ потенциальных покупателей от дорогих гаджетов в этот период вполне объясним. Такое событие, как частичная мобилизация, не могло не сказаться на поведении людей, считает IT-эксперт Дмитрий Бевза.

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В условиях снижения горизонта планирования, во время разнообразных кризисов и событий, меняющих привычную жизнь, спрос и потребительское поведение тоже меняются, — пояснил он.

По словам эксперта, в ситуации неопределенности расходы на товары длительного использования и премиум-сегмент, к которому относятся в том числе смартфоны, в целом падают.

В состоянии стресса людям не до замены гаджетов, — констатировал специалист.

Еще одна причина падения спроса на смартфоны — то, что банки стали чаще отказывать в кредитах мужчинам призывного возраста, уверен собеседник «Известий», близкий к ритейлеру. По его словам, дорогие смартфоны в России зачастую приобретали на заемные средства. Этому способствовала в том числе политика, проводимая торговыми сетями и сотовыми операторами, которая позволяла взять нужный девайс без первоначального взноса.

Как ранее писали «Известия», некоторые банки начали повышать коэффициенты риска и ужесточать скоринг по кредитам для мужчин призывного возраста. Фактически мужчины, которые потенциально могут быть мобилизованы, попали в разряд «отказников», говорил один из источников. Помимо очевидных факторов, увеличивающих риски, банкиры отмечали еще и неопределенность в вопросе, за чей счет будет происходить списание долгов погибшим в боевых действиях или получившим I группу инвалидности.

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Подождем полгода

По итогам этого года торговые сети могут продать на 8 млн смартфонов меньше, чем в прошлом году, допустил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. В 2021-м в России было реализовано около 30 млн устройств.

Если продажи кнопочных телефонов выросли, то вполне логично, что смартфоны просели. Поскольку их покупают одни и те же люди, — полагает эксперт.

Мобилизованным гражданам разрешается иметь при себе кнопочные телефоны, а смартфоны остаются в перечне запрещенных вещей. Фото- и видеосъемка в местах дислокации подразделений, в том числе и на камеры мобильных, запрещена. Как сказано на портале «Объясняем.рф», кнопочный телефон будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время.

Потребительский сброс
гаджет
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Восстановление потребительского спроса на смартфоны произойдет ближе к концу ноября или в начале декабря, когда люди будут готовиться к новогодним праздникам и покупать подарки, спрогнозировал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Спрос на гаджеты не вернется до прежних значений, даже если не будет новых потрясений. Кратковременное восстановление возможно лишь в декабре, — согласился IT-специалист Александр Баулин.

По словам экспертов, рынок смартфонов вырастет через полгода. Одной из причин станет то, что мобилизованные и добровольцы будут возвращаться. Вероятно, у них будет достаточно денег на руках для покупки устройств, которые раньше они не могли себе позволить, предположил Эльдар Муртазин.

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