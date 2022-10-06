Приподнять трубку: продажи смартфонов в России выросли в 1,5 раза

Падение российского рынка смартфонов сменилось ростом — в III квартале 2022 года продажи этих устройств выросли примерно в 1,5 раза в сравнении с апрелем–июнем , рассказали «Известиям» ритейлеры и аналитики. Этому способствовало восстановление ассортимента гаджетов, снижение цен на них и появление на прилавках новинок, в частности, iPhone 14, считают продавцы электроники. В конце лета рынок поддержали закупки гаджетов в преддверии школьного сезона, добавили эксперты. По итогам года в РФ может быть реализовано 24,5–25 млн смартфонов, что примерно на 23% меньше, чем в прошлом году, дали прогноз специалисты.

Смартфоны воспряли

С июля по сентябрь в РФ продали около 7 млн смартфонов, что на 60% больше, чем кварталом ранее, когда на российском рынке реализовали 4,4 млн аппаратов . Это следует из материалов «М.Видео-Эльдорадо», с которыми ознакомились «Известия». О том, что рынок за квартал вырос примерно в 1,5 раза, говорят и в Mobile Research Group. По предварительной оценке ведущего аналитика компании Эльдара Муртазина, в III квартале 2022 года в России было продано 6,5 млн смартфонов.

В июле-сентябре продажи смартфонов в «Ситилинке» в штуках выросли почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом, рассказал «Известиям» руководитель группы закупок сотовых телефонов, планшетов и гаджетов ритейлера Павел Работенко.

Положительную динамику на рынке этих гаджетов подтвердил и руководитель направления «Телеком» компании diHouse Андрей Малютин, но он говорит, что темпы роста меньше. Так же считают и в МТС. По предварительным данным, в III квартале этого года в натуральном выражении по сравнению с предыдущим кварталом спрос увеличился на 16%, сказал «Известиям» представитель компании.

— Увеличение продаж связано с ростом спроса на китайские гаджеты — россияне переходят на них с Apple и Samsung , — отметил он.

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В «Вымпелкоме» (работает под брендом «Билайн») утверждают, что темпы роста составили менее 15%. Такие расхождения объясняются тем, что подсчитывать продажи в условиях параллельного импорта крайне сложно, информация о нем, как правило, закрыта — каждый участник рынка использует свою методологию подсчетов и свои источники данных, которые не всегда точны и полны, объяснил источник «Известий», знакомый с менеджерами крупной розничной сети.

Так или иначе, динамика продаж смартфонов в III квартале противоположна тому, что происходило в апреле–июне , отметили участники рынка. Тогда реализация этих гаджетов в РФ в сравнении с I кварталом снизилась примерно на треть , отметил сотрудник одного из ритейлеров. Об этом же говорят данные компании-партнера нескольких производителей электроники.

— Интерес россиян к смартфонам рос на фоне благоприятной ситуации с ассортиментом, снижения цен, расширения предложений в среднем ценовом сегменте, старта продаж новинок . Позитивную квартальную динамику также поддержали сезонные распродажи в преддверии нового учебного года , — объяснил причины роста директор кластера «Цифровая техника» «М.Видео-Эльдорадо» Никита Тихвинский.

По данным ритейлера, в июле–сентябре реализация смартфонов в РФ в деньгах составила 145 млрд рублей. Средний чек за три месяца оценивается примерно в 21 тыс. рублей, что на 9% ниже уровня прошлого года . В отчете ритейлера отмечено, что наибольшим спросом у россиян пользовались смартфоны в ценовом диапазоне 10–30 тыс. рублей.

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« Бренды из Китая в общей сложности заняли более 70% от всех штучных продаж российского рынка , годом ранее на них приходилось чуть более половины. Лидерство сохраняет Xiaomi, на втором месте укрепился realme, на пятой строчке оказался Tecno. При этом в топ-5 популярных у россиян производителей по-прежнему находятся Samsung и Apple», — сказано в исследовании компании.

Продажи смартфонов вновь пошли вверх, поскольку заработал параллельный импорт, на российском рынке укрепляются позиции китайских игроков, а главное, на эти гаджеты есть спрос , рассуждает Эльдар Муртазин.

— В III квартале наладилась работа по параллельному импорту, новые правила стали понятны дистрибуторам, поставщикам и таможенным органам, — добавил Андрей Малютин.

По его словам, участники рынка привыкли к работе в условиях неопределенности и быстрых изменений, а многие предприятия приняли меры, чтобы обезопасить и стабилизировать бизнес в России.

Школьные трубки чудесные

Полного восстановления рынка смартфонов пока не произошло , отметили опрошенные «Известиями» представители ритейлеров и эксперты.

— Продажи смартфонов в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 20–25% . Это связано с частичным или полным уходом с российского рынка глобальных вендоров, — сказал Андрей Малютин.

Также на общую статистику сильно повлияло динамичное изменение ключевой ставки в течение года — это сказалось на финансировании поставок, экономической стабильности игроков рынка , прежде всего ритейла, и на ценообразовании для конечных покупателей, добавил он.

Можно предположить, что рынок смартфонов в III квартале вырос из-за отложенного спроса, обусловленного сокращением продаж во II квартале , которому способствовали логистические, экономические и геополитические сложности, отметил гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. На рынке ноутбуков продолжается спад, связанный с недостатком предложения , добавил он.

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— Сейчас ассортимент смартфонов восстановился, в продаже появились флагманские модели ведущих производителей. Также традиционно с началом учебного года спрос на смартфоны увеличивается, — отметил Павел Работенко.

Школьный сезон и выход новых моделей смартфонов поддержал продажи в III квартале, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Фактором, способствующим росту, стало и развитие параллельного импорта — это позволило ритейлерам насытить ассортимент и удовлетворить отложенный спрос покупателей, считает эксперт. Снижение продаж привело к сокращению цен, возобновлению промоакций, а также программ кредитования и рассрочки , заключил он.