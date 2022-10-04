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Ввезти согласно этикетке: на рынке техники укрепились новые производители

Российские потребители с интересом покупают продукцию ранее неизвестных брендов
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
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Спрос на импортную бытовую технику с начала 2022 года снизился на 12,6% в общем объеме покупок и на 5,5% в денежном эквиваленте. Такие данные приводят в GfK Russia. Ритейлеры бытовой техники и электроники отмечают, что россияне охотно приобретают продукцию китайских, турецких и российских производителей. Есть ли у новых имен шансы закрепиться в России и выдержат ли конкуренцию с мировыми производителями — в материале «Известий».

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Средний чек в категории крупной бытовой техники по итогам сентября уменьшился относительно ажиотажного спроса в марте с 32 тыс. до 23,4 тыс. рублей. Рост цен фиксируют на уровне 8,1%. Привычные гражданам бренды остаются доступными, а крупные сети наладили поставки по параллельному импорту. Также состоялись сделки по переоформлению имущественных прав в пользу российских компаний-представителей.

Интересен еще один тренд: на рынок бытовой техники и электроники выходят ритейлеры и маркетплейсы. Ozon зарегистрировал бренд Hartens, а «Яндекс Маркет» регистрирует два товарных знака — Tuvio и Vionic. Таким образом, недостатка в выборе у россиян нет. То, что на рынке появились ранее неизвестные бренды, говорит об устойчивости системы, комментирует управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

Ввезти согласно этикетке
бытовая техника ноутбуки
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Это значит, что потребители всё так же готовы покупать технику, руководствуясь выбором из знакомых и новых брендов, — полагает она.

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Текущее падение интереса к покупке бытовой техники эксперт объясняет ажиотажным спросом весной 2022 года.

Весной граждане бросились скупать технику в преддверии заоблачного курса доллара и всеобщего дефицита. Как видим, ни того ни другого не случилось. Многие в том числе — ради перепродажи в целях спекуляции. Они оказались в проигрыше. Цены вслед за падением ажиотажа снизились, — говорит Косарева.

По мнению эксперта, временной зазор для анализа еще слишком мал для объективной оценки того, насколько полноценной окажется замена условной немецкой техники на турецкую.

— Пока нет данных и реальных отзывов на технику или электронику, неизвестно, как она ведет себя в эксплуатации, как быстро и насколько критично ломается. Скорее всего, из всего потока хлынувших брендов на рынке останутся далеко не все. Тем более выбор за потребителем остается — параллельный импорт работает. Люди проголосуют рублем, — резюмирует Екатерина Косарева.

Переклеить логотип

Бытовая техника и электроника (БТЭ) обычно производится в тех странах, где продается, или близко к ним, а не там, где находятся штаб-квартиры брендов-производителей, объясняет аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын.

Производство БТЭ систематически переносилось либо поближе к потребителю, либо в страны с недорогой, но квалифицированной рабочей силой. Как правило, это не те страны, которые наиболее активно налагают на нас санкции. У производителей оборудования, скорее всего, нет причин для ограничения поставок, и инициаторы санкций вряд ли доберутся до каждого завода в Юго-Восточной Азии, не говоря уже о более близких к нам территориях, — говорит он.

Ввезти согласно этикетке
производство техника
Фото: Global Look Press/Nguyen Le Huyen

По мнению эксперта, очевидный способ сохранить выручку — продавать похожую БТЭ под другой торговой маркой.

— В случае техники, подобной iPhone, когда всё контролируется головной компанией, это невозможно. Но во многих других случаях — реализуемо. Остается только вложиться в маркетинг новых, еще неизвестных потребителю брендов, и не ошибиться с ценовой политикой. В течение года можно ожидать активную рекламу новых брендов БТЭ, что поддержит отечественный рекламный рынок. Вероятнее всего, таргетировать будут, во-первых, наиболее молодых потребителей, во-вторых, тех, для кого важнее цена, — добавил аналитик.

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Альтернативный путь — параллельный импорт, рассчитанный на тех потребителей, которые категорически не доверяют новым брендам, полагает эксперт.

— Но они в принципе готовы больше заплатить за те торговые марки, которые им уже хорошо известны, — подытоживает Делицын.

Переходное состояние

Снижение продаж бытовой техники на 12,6% можно объяснить ажиотажным спросом в начале года, когда граждане покупали технику из опасения, что ее поставки прекратятся, утверждает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

Ввезти согласно этикетке
бытовая техника
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

— В результате спрос, который в обычные периоды растягивался на весь год, пришелся на первое полугодие. Частично это так. При этом важным фактором для продажи техники является ее физическое наличие. А вот с этим проблемы. Логистические цепочки сломались, часть брендов вообще перестала завозиться в Россию. Новые бренды еще не заняли свою нишу в умах покупателей, и их поставки носят точечный характер. При этом постепенно налаживается параллельный импорт, это к концу года позволит насытить рынок и удовлетворить спрос. Крупные торговые сети, используя налаженные каналы поставок из Китая, вводят на рынок собственные бренды, ввозимые официально и имеющие гарантию производителя. Постепенно эта продукция также займет свое место на рынке, — уточнил он.

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Эксперт считает, что рынку требуется время на переходный период, но постепенно продажи восстановятся.

Место пусто не бывает

Во время недавнего выступления в России китайский посол призвал своих сограждан занимать освободившиеся после ухода западных фирм ниши на российском рынке, отмечает к.э.н., доцент, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Это государственная политика Китая, против которой Россия не возражает. На мой взгляд, это неплохо. С точки зрения потребителей наличие товаров на рынке, безусловно, является позитивным фактором. Конечно, качество товаров альтернативных производителей иногда может в чем-то уступать лучшим европейским брендам. Но не настолько, чтобы это существенно отразилось на нашей жизни, — отметил он.

Ввезти согласно
бытовая техника телефон
Фото: ТАСС/Александр Щербак

Всё, что используется в быту (телевизоры, смартфоны, бытовая техника), активно замещается — рынок стремительно заполняют производители из Китая и стран Юго-Восточной Азии. В то же время, по мнению собеседника издания, для российских производителей также открылись колоссальные возможности.

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