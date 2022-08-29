Провели параллель: свободный импорт могут продлить на 2023 год

Бизнес предлагает Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на 2023 год. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) готовит соответствующее письмо в ведомство. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Артем Соколов. Ввоз продукции без разрешения правообладателя легализован в РФ до конца этого года. Речь идет об ограниченном списке брендов. Если действие этого механизма не продлить, то розница может столкнуться с нехваткой товаров в некоторых категориях. Тем временем на площадке Евразийского экономического союза ФАС уже обсуждает открытие параллельного импорта для всех товаров.

Новый дедлайн

Розница предлагает Минпромторгу продлить действие параллельного импорта на 2023 год. АКИТ (объединяет Ozon, «Яндекс.Маркет», «М.Видео» и другие сети) готовит соответствующее письмо в ведомство. Об этом «Известиям» рассказал президент организации Артем Соколов. Он уточнил, что если не продлить использование этого механизма, то розница столкнется с нехваткой продукции в части категорий. Крупные международные бренды продолжают покидать потребительский рынок РФ, но их товары активно ввозят в страну по параллельному импорту.

Провели параллель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Достаточно заглянуть на любой сайт интернет-магазина или онлайн-площадки, чтобы убедиться: параллельный импорт работает, он важен и нужен. Благодаря ему сохранился и расширяется ассортимент товаров. Потребители могут получить фактически любую продукцию, несмотря на санкции, — добавил эксперт. — При этом такой ввоз защищен: компании закупают подлинную, оригинальную продукцию. Она проходит все обязательные контрольные проверки и таможенные процедуры.

В случае отмены параллельного импорта исчезнут прозрачные и понятные условия ввоза оригинальной продукции, продолжил глава АКИТ. По его мнению, это значит, что потребитель в большинстве случаев получит контрафакт, причем по высокой цене: правила ввоза оригинальных товаров исчезнут.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что рассмотрят предложение АКИТ, когда оно будет получено. Продлить режим действия параллельного импорта в России можно по решению правительства, напомнили в ФАС.

— Служба много лет поддерживала установление на территории РФ международного принципа исчерпания прав (возможен импорт любых товаров без разрешения правообладателей), который действовал в стране до 2002 года, — добавили в антимонопольной службе. — Такой подход позволит обеспечить потребность российских граждан в товарах иностранного производства и удовлетворить внутренний спрос. Важно, что при этом цены на товары будут снижены, ведь образуется ценовая конкуренция между дистрибьюторами и свободными импортерами.

Провели параллель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Антимонопольная служба последовательно выступает за решения о введении этого принципа, добавили там. Сейчас этот вопрос обсуждают в рамках Евразийского экономического союза.

«Известия» направили запрос в кабмин.

Одобрить и расширить

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет федеральных продуктовых ритейлеров) также выступает за продление ввоза части продукции без разрешения правообладателей, сказал «Известиям» председатель президиума организации Игорь Караваев. Плюс к этому в АКОРТ уверены: в перечень легализованных для параллельного импорта брендов следует добавить товары, производство которых невозможно наладить в России.

Провели параллель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

К примеру, сейчас в этом перечне нет продуктов питания, чая, кофе и алкогольной продукции — прекращение их импорта нанесет существенный урон правам российских потребителей, добавил эксперт.

Продление срока действия параллельного импорта поможет не допустить дефицита товаров массового спроса в магазинах, согласен с представителями бизнеса и председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. В основном это касается телефонов, компьютерной и бытовой техники, автомобилей, комплектующих и расходных материалов, а также одежды, обуви, парфюмерии и косметики, товаров для детей и дома, сказал он «Известиям».

— Союз потребителей два десятка лет добивается легализации параллельного импорта для всех товаров. Необходимо вернуться к международному принципу исчерпания прав, который действует в США, Китае и многих других развитых странах. Практиковали этот подход и в России. Но, желая привлечь в страну ведущих мировых производителей, государство изменило закон. В РФ перестали впускать товары этих изготовителей без их разрешения, — напомнил эксперт.

Как сказал «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, ситуация развивается на фоне массового ухода с российского рынка иностранных компаний. Поэтому сохранять их монопольное право на ввоз товаров нерационально и вредно, уверен он.

— Особенно это касается высокотехнологичной продукции, производство которой в нашей стране слабо развито, хотя потребители нуждаются в ней. Поэтому очевидно, что разрешение на параллельный импорт необходимо продлевать, — сказал эксперт.

Провели параллель Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он уверен, что перечень товаров, разрешенных к такому ввозу, следует расширить. Сейчас в нем нет многих важных позиций, и поэтому отечественным компаниям трудно выполнять свои обязательства перед потребителями и контрагентами.