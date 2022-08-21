Набирая обороты: каждый десятый россиянин купил товары по схеме «параллельного импорта»

Каждый десятый россиянин за последний месяц приобрел товары, ввезенные по схеме «параллельного импорта». При этом треть граждан пока не спешит совершать такие покупки — по их мнению, вещи могут оказаться бракованными, без гарантии или продаваться по завышенной цене. «Известия» разобрались, обоснованы ли эти страхи и можно ли отличить товары, ввезенные по новым правилам, от привычных.

«Параллельные» товары

Каждый десятый россиянин за последний месяц покупал товар, привезенный с помощью «параллельного импорта». Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра университета «Синергия», проведенного в начале августа среди 5 тыс. жителей всех регионов страны (имеется в распоряжении «Известий»).

62% граждан России не заметили появления товаров, ввезенных в страну по схеме «параллельного импорта». 27%, наоборот, обратили на это внимание, причем 11% из них уже приобрели «параллельные» товары: 9% покупателей остались довольны покупкой, а у 2% остались претензии к продавцам.

Многие россияне (35%) пока опасаются, что покупка товаров, ввезенных с помощью «параллельного импорта», сопряжена с некоторыми рисками. По их мнению, товар может оказаться бракованным (этого боятся 39% опрошенных) или продаваться по завышенной цене (32%), без гарантии (19%) и без локализации под российский рынок (10%).

Набирая обороты Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В то же время большинство респондентов ( 53%) не видят никаких рисков при покупке товаров, поставляемых в страну без разрешения брендов-производителей.

— Охотнее всего россияне готовы покупать одежду и обувь (85%), бытовую технику и электронику (74%), товары для авто (68%), мебель (63%) из «параллельного импорта». Меньшим спросом пользуются детские товары (46%), бытовая химия (38%), а также косметика и средства личной гигиены (29%), — рассказали авторы исследования.

Большинство респондентов (77%) выступили за то, чтобы на товарах указывали, что они доставлены в РФ по модели «параллельного импорта». 15% считают излишним использование таких ярлыков, 8% воздержались от ответа. Почти половина (43%) людей уверены, что механизм «параллельного импорта» позволит избежать возникновения в стране дефицита. Другими положительными последствиями от использования этой модели они называют поддержку бизнес-сообщества (35%) и появление новых брендов (14%).

По мнению 8% опрошенных, плюс данной схемы заключается в том, что Россия сможет отплатить иностранным компаниям за демонстративный уход с российского рынка.

Откуда взялся «параллельный импорт»

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе Минпромторга, « параллельный импорт» — это механизм ввоза продукции из любой страны, где товар официально введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия по любым доступным логистическим маршрутам.

— При этом важно понимать, что разрешение «параллельного импорта» не означает легализацию контрафакта, так как вся ввозимая продукция по-прежнему должна соответствовать установленным техническим требованиям, — поясняют в ведомстве.

По словам кандидата экономических наук и эксперта аналитического центра университета «Синергия» Екатерины Федюкович, товары, привезенные при помощи «параллельного импорта», ничем не отличаются от тех, что ввозились ранее.

Набирая обороты Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— «Параллельные» товары везут в том числе из Казахстана, Узбекистана, Китая. Качество, ресурсы для производства и сами производители остались прежними, — объясняет эксперт.

Член комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Вадим Ковалев указывает на то, что товар, который таким путем попадает в Россию, абсолютно нормальный, на него есть сертификаты качества и он проходит таможенную декларацию.

— Не каждый товар можно ввезти таким путем: есть список, который утверждает Минпромторг. Всё это делается для того, чтобы уже подзабытое слово «дефицит» осталось там, где ему и положено, — в учебнике истории, — заключает Ковалев.

Ввозные риски

Сегодня при помощи «параллельного импорта» в Россию привозят разные категории товаров: электронику и бытовую технику, автомобили, а также одежду и обувь, — то, что касается запросов рядовых потребителей. Для бизнеса же самое основное — это оборудование, запчасти к нему, компоненты IT-инфраструктуры.

— Товары везутся из всех недружественных стран Европы, а также США в обход антироссийских санкций , — говорит сооснователь платформы для бизнеса Digital VED Анна Фомичева.

В то же время, по словам Фомичевой, некоторые товары, ввезенные путем «параллельного импорта», не предназначены для российского рынка. В частности, уже есть случаи продаж ноутбуков без клавиатуры на русской раскладке.

— Единственное, что действительно отличает эти товары, — адаптация под конкретный рынок. Когда на территорию России ввозится товар по «параллельному импорту», то он был введен в оборот в другом государстве и, соответственно, может незначительно отличаться, — поясняют в Минпромторге.

При этом стоимость таких товаров, несомненно, увеличится за счет дополнительных затрат на логистику, а также посредников.

Набирая обороты Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Так, например, iPhone, ввезенные по «параллельному импорту», подорожали более чем на 30%. Также продавцы закладывают в цену риск наступления гарантийных обязательств, — отмечает Фомичева.

По словам Екатерины Федюкович, процент удорожания зависит от конкретной схемы — в среднем это 10–20%. В Минпромторге подчеркивают, что конечная цена импортного товара на полке магазина складывается из целого ряда факторов, например, курса валют, стоимости логистики и многого другого.

Но основной минус покупки таких товаров не в этом: по словам Екатерины Федюкович, с ними могут возникнуть проблемы при обслуживании, наличии заводского брака или поломках. Проблема в том, что гарантия распространяется только на первого правообладателя: он перепродает товар в Россию, но право на интеллектуальную собственность на данный товар уже не распространяется.

Впрочем, добавляют в Минпромторге, международные компании могут предъявить два вида гарантии: международную и национальную. Международная гарантия дает право обратиться в официальный сервисный центр в любой стране где бы изначально товар ни был куплен. Национальная гарантия допускает гарантийное обслуживание только в стране приобретения товара.