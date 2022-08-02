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Товарный замысел: каждый 10-й продавец маркетплейсов опробовал параллельный импорт

Шире всего представлен ассортимент вещей для дома из IKEA, Zara и H&M
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Каждый десятый продавец на маркетплейсах стал предлагать товары, ввезенные по параллельному импорту, рассказали «Известиям» участники рынка. Поставленные без разрешения правообладателя вещи действительно пополнили ассортимент Wildberries и «Яндекс Маркета», подтвердили представители площадок. Среди новых позиций наибольшим спросом пользуются вещи для дома от IKEA, Zara, H&M и других брендов, утверждают в компании «МойСклад». При этом ряд площадок уже проверяет документы у продавцов, чтобы убедиться, что те предлагают параллельный импорт, а не контрафакт.

Расширение ассортимента

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10,2% продавцов маркетплейсов заявили, что уже продают товары из списка параллельного импорта, а еще 3,5% планируют начать их реализовывать в ближайшее время. Об этом сказано в исследовании облачного сервиса «МойСклад», с которым ознакомились «Известия». Компания опросила 575 действующих продавцов, сотрудничающих хотя бы с одним маркетплейсом.

Товары, ввезенные по параллельному импорту, уже продаются на Wildberries и «Яндекс Маркете», подтвердили «Известиям» представители площадок. В Lamoda сказали, что не реализуют такие вещи. В Ozon отказались от комментариев. В «СберМегаМаркете» оперативный ответ не представили.

Самыми популярными «параллельными» позициями на маркетплейсах стали товары для дома ушедшей из России IKEA, приостановивших деятельность Zara, H&M и других брендов, сказали в компании «МойСклад». Этими вещами торгуют 19% предпринимателей (ранее их реализовывали официальные продавцы). Среди предложений — светильники, лампочки, мебель и предметы интерьера, текстиль для дома, постельные принадлежности, диванные подушки.

Товарный замысел
ноутбук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На втором месте — одежда и обувь (17,5%), на третьем — электроника и бытовая техника (11,8%).

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Официально товары Zara и H&M на маркетплейсах никогда не продавались, и сейчас продукцию этих брендов размещают частные лица, которые, скорее всего, покупают их в соседних странах, предположил владелец I Am Studio Олег Воронин.

— Потребители привыкли к определенным маркам и не готовы от них отказываться, поэтому спрос на такие товары растет, а единственная возможность их приобрести — это маркетплейсы, — отметил глава сервиса «МойСклад» Аскар Рахимбердиев.

Оригинальный импорт

Параллельный импорт добавил интереса к маркетплейсам, наблюдается активный приток селлеров и рост оборотов, отметил Аскар Рахимбердиев. Пока розница демонстрирует отток клиентов, такие платформы находятся в большом плюсе, добавил он.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), покупки на маркетплейсах сегодня имеют самую высокую долю в общем обороте e-commerce в России: из 1,8 трлн рублей, потраченных за пять месяцев этого года россиянами на товары в интернете, 40% сделок приходится именно на такие платформы. Граждане покупают там электронику и бытовую технику, одежду и обувь, товары для дома, спорта, животных, красоты и здоровья. Однозначно в этом списке есть и продукция из перечня параллельного импорта, сказал «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов.

Российские предприниматели демонстрируют высокий интерес к продаже товаров по такой схеме — для них это новый источник заработка, который поддержит в условиях неопределенности, подтвердили в пресс-службе Wildberries.

Товарный замысел1
маркетплейс
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Продажи товаров из параллельного импорта сейчас развивает в основном малый и средний бизнес, потому что у больших компаний дольше проходят процессы выбора поставщика и оформление необходимой документации для поставки и продажи товаров, — считает гендиректор «InfoLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.

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В крупных сетях, где также работает схема параллельного импорта, цены на товары значительно выше, чем на маркетплейсах, утверждает он. Для реализации на интернет-платформах продукцию закупают по более выгодному курсу, пояснил эксперт.

В пресс-службе «Яндекс Маркета» отметили, что при заключении договора с маркетплейсом продавцы гарантируют, что их товары соответствуют всем требованиям российского законодательства и легально введены в оборот. Этот подход актуален и для параллельного импорта. Для подтверждения оригинальности товара сервис запрашивает у продавца документы, которые позволяют определить происхождение товаров. Если партнер не может подтвердить их подлинность, то они не будут продаваться на маркетплейсе.

В Минпромторге подчеркнули, что параллельный импорт — это не поставки контрафактной продукции. Этот механизм подразумевает возможность ввоза оригинального импортного товара из любой страны, где он введен в гражданский оборот правообладателем или с его согласия по любым доступным логистическим маршрутам.

Однако, вероятно, скоро в интернет-витринах могут появиться ярлыки «параллельный импорт». В ведомстве добавили, что считают «возможным рассмотреть указание в карточках товаров на маркетплейсах, ввезен товар официальным дистрибьютором или нет». Такое решение не повлечет существенных затрат, при этом покупатель будет информирован, сказали в министерстве.

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