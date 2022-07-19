Сбытовая электроника: продавцы дадут год гарантии на параллельный импорт

На гаджеты, бытовую технику и электронику, ввезенные в Россию по параллельному импорту, будет действовать гарантия в один год , выяснили «Известия». В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) заявили, что такой срок установят ритейлеры. Как пояснили в организации, производитель сам устанавливает для каждого рынка срок гарантийного обслуживания, но в РФ он будет неактуален. При этом обязанности по сервисному обслуживанию в нашей стране будут лежать на торговле. Новые расходы сети могут заложить в цену товара, не исключили эксперты.

Новые обязанности

Ритейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) — «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк», «Все инструменты», «Яндекс.Маркет», Ozon и DNS — предоставят покупателям годовую гарантию на сложную электронику . Это бытовая техника, смартфоны, ноутбуки и компьютеры . Речь идет о продукции, которая поступила на продажу в страну по параллельному импорту либо компания сама ее закупила в случае маркетплейсов. Об этом «Известиям» рассказал президент АКИТ Артем Соколов. Он добавил, что сейчас продавцы не дают гарантии на товар, обычно это прерогатива производителя конкретного устройства. Для ритейлера это право, которое можно реализовать по собственному усмотрению, отметил эксперт. По его словам, законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте пока не определен .

При прямых поставках производитель самостоятельно устанавливает свои обязательства перед покупателями, пояснил Артем Соколов. Это значит, что в течение гарантийного срока компания готова взять на себя ответственность за продукцию, например, провести бесплатный ремонт. Для этого изготовители формируют фонд устройств, которые будут использовать для замены некачественного товара, а также привозят в страну запасные части для ремонта и организуют сервисные центры.

Сбытовая электронника Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В новых условиях, если иностранный бренд ушел из страны, в ряде случаев его продукцию можно ввозить по параллельному импорту, то есть без согласия правообладателя . Тогда у продукции будет инструкция на другом языке — допустим, арабском. И гарантийный срок будет установлен именно для ОАЭ, а не для России , уточнили в АКИТ.

— То есть на нашей территории этот производитель уже не планирует обслуживать свой товар . Ему это и невыгодно — он ушел из страны, поэтому и не готов вкладывать средства в гарантийное обслуживание, — заметил Артем Соколов. — Именно для таких товаров мы решили предоставить гарантийный срок самостоятельно, чтобы сохранить сервис для людей . Компании имеют право устанавливать его по закону о защите прав потребителей. И поскольку производитель уже не делает этого, мы возьмем это обязательство на себя.

На практике это будет значить, что торговые сети, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами (ранее они работали с производителями) о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии . То есть если с устройствами будет что-то не так, например обнаружится заводской брак, то за это ответят ритейлеры — за свой счет. Такие обязательства будут распространяться только на те товары, которые поступили в сети в рамках параллельного импорта либо маркетплейсы их сами закупили без согласия правообладателя.

Сбытовая электронника Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Надбавка за гарантию

Гарантия — это срок, в течение которого продавец, изготовитель или импортер отвечают за качество товара, пояснил «Известиям» глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. Он отметил, согласно закону, гарантию может установить как изготовитель, так и продавец . Если к ним обращается потребитель, то они принимают у него продукцию, проверяют наличие недостатка и выполняют требования покупателя . Отказать человеку в ремонте могут только в том случае, если докажут, что товар сломал сам покупатель — например, неправильно хранил. Но самое важное — это право компаний, а не обязанность, то есть на товар вообще может не быть гарантии , подчеркнул Олег Павлов.

— Поэтому для защиты интересов потребителей в закон добавили другое понятие — срок ответственности продавца или изготовителя за качество товара . Он составляет два года, причем изменить или отменить его нельзя . В течение этого срока потребитель вправе предъявить продавцу претензию по качеству. Правда, перед этим человек должен сам доказать: в товаре возник производственный недостаток. Речь идет о проведении специальной экспертизы, — рассказал Олег Павлов. — Это, разумеется, менее удобно для потребителя: надо искать экспертную организацию, оплачивать ее услуги, и только потом уже можно будет обращаться к продавцу.

Сбытовая электронника Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Если продавцы установят гарантийный срок на год, это освободит потребителя от бремени самостоятельно доказывать причины возникновения недостатков в товаре , сказали «Известиям» в Роспотребнадзоре . Хотя после того, как этот срок истечет, покупатель не потеряет право на защиту и восстановление своих нарушенных прав, добавили в ведомстве. Там подчеркнули: в течение двух лет люди могут обратиться с претензиями на качество товара к продавцу — если докажут, что его недостатки возникли до продажи.