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Китайский ввоз: какое будущее ждет технику Honor на российском рынке

Надолго ли прекратятся официальные поставки и как будет осуществляться гарантийный ремонт
Фото: Getty Images/VCG
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Новость о прекращении поставок смартфонов под маркой Honor на российский рынок взволновала потребителей. Между тем данная ситуация вряд ли окажет значимое влияние на рынок или как-то отразится на владельцах смартфонов бренда. Подробности ситуации — в материале «Известий».

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Газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники в телеком-отрасли и среди компаний-дистрибуторов электроники сообщила о прекращении поставок техники Honor в Россию. Раньше этот бренд входил в структурное подразделение крупной китайской компании Huawei. Получив самостоятельность, Honor стал одним из популярнейших поставщиков электроники на российский рынок.

В 2020 году, по данным исследования IDC, его доля на российском рынке смартфонов составила 30,1%. Также компания занимала лидирующие места на рынке ноутбуков и фитнес-трекеров. Правда, в 2022 году доля компании стремительно падала, составив, по данным МТС, лишь около 3,5% рынка смартфонов.

Такое заметное сокращение всего за два года было связано как с разрывом с Huawei, так и с сокращением числа позиций на рынке уже во II квартале 2022 года. Тем не менее число пользователей смартфонов Honor довольно велико, и новости о прекращении поставок их встревожили, поскольку уход компании с рынка может поставить под вопрос как сервисное обслуживание уже купленной техники, так и работу магазинов приложений.

Китайский ввоз
телефоны
Фото: Getty Images/Sean Gallup

Действительно ли Honor уходит из России?

На данный момент речь идет не об уходе компании, а лишь о прекращении поставок новых смартфонов на российский рынок. При этом официальные представители бренда пока хранят молчание и комментариев не дают.

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Однако приостановка поставок смартфонов Honor, по большому счету, уже давно ни для кого не секрет: по опубликованным данным, она произошла еще в марте. Тогда же, по сведениям многочисленных покупателей, продавцы в сетевых магазинах электроники стали сообщать клиентам, что техника Honor на прилавках присутствует лишь в остатках и в ближайшее время ассортимент пополняться не будет. При этом, как заявляют аналитики, прекращение поставок связано не столько с санкционными запретами, сколько с логистическими проблемами: из-за транспортных санкций доставка в Россию техники, в том числе из азиатских стран, серьезно затруднена.

Косвенным признаком того, что Honor планирует возобновить ввоз товара в Россию с помощью параллельного импорта, служит расширение сети дистрибуторов бренда в странах СНГ: в Армении, Грузии, Узбекистане. Впрочем, эти данные Honor также не комментирует.

В настоящий момент товары бренда всё еще доступны на официальном сайте и в крупных онлайн-магазинах техники.

Китайский ввоз
что дальше
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Почему Honor приостановил поставки?

Как заявил «Известиям» аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев, приостановка официальных поставок смартфонов от Honor вполне логична. По его словам, это позволит компании, которая занимает достаточно заметное место на рынке смартфонов, снизить риски возможных санкций. Такая позиция выглядит вполне логичной, если принять во внимание недавнюю историю бренда Honor, у которого уже есть собственная история ухода из-под санкций США.

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В 2019 году бывший президент Дональд Трамп подписал указ, объявивший компанию Huawei угрозой национальной безопасности США и запрещавший американским фирмам приобретать ее оборудование. В результате смартфоны Huawei лишились и американского рынка, и предустановленных приложений Google, включая Google Play и YouTube.

Тогда, чтобы вывести дочерний бренд из-под санкционного удара, Huawei продала Honor китайской корпорации Shenzhen Zhixin New Information Technology Co. Теперь Honor будет вести себя осторожно в отношении американских санкций. А вот самой Huawei бояться уже, в общем-то, нечего, и то, что поставки смартфонов под этой маркой приостановлены не были, выглядит вполне логичным.

Будет ли продолжаться сервисное обслуживание, техподдержка, гарантии на смартфоны Honor?

«Все сервисы Honor продолжат работать в обычном режиме», — заявили на горячей линии Honor «Известиям» в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе сервисов компании. Сервисные центры, по данным клиентов, также никому не отказывают в гарантийном обслуживании аппаратов Honor. Что же касается работы магазинов приложений — у Honor еще с 2019 года, когда США ввели санкции против Huawei, материнской компании бренда, действует собственная экосистема сервисов, включая третий по популярности в мире магазин приложений AppGallery, а также собственные сервисы приложений Honor — App Market и Game Center. Эта система почти демонстративно противостоит на рынке сервисам Google, так что о ее жизнеспособности для устройств, эксплуатируемых в России, можно не беспокоиться.

Китайский ввоз
Китай
Фото: Getty Images/Future Publishing/Costfoto

Когда ждать поставок смартфонов по параллельному импорту?

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На данный момент сроки предсказать невозможно. Однако, судя по косвенным данным, речь идет отнюдь не о годах, а о гораздо более краткосрочных перспективах. Каналы поставок параллельного импорта в сфере потребительской электроники активно работали еще в начале 2000-х, и когда в 2022-м в них вновь появилась необходимость, они начали восстанавливаться с невероятной скоростью.

Сеть салонов «Связной» предложила потребителям свежие устройства от Apple и Samsung, включая последнее «яблочное» поколение iPhone 13, уже в конце мая текущего года. Поставки новинок от Honor тоже вряд ли долго заставят себя ждать: как сообщил анонимный эксперт «Ведомостям», представители китайского бренда уже достигли договоренности с дистрибуторами в Узбекистане о поставках техники в Россию по параллельному импорту. Если эта информация подтвердится, то покупатели не успеют заметить дефицита техники Honor: при ее небольшой доле на рынке до начала параллельного импорта вполне хватит текущих остатков со складов.

С учетом того что Honor не собирается сворачивать обслуживающую инфраструктуру — с гарантийной и прочей поддержкой проблем у потребителей не будет. Возможно, благодаря этому Honor даже сумеет отвоевать часть доли рынка у компаний, сокративших горячие линии и иные элементы экосистемы поддержки пользователей.

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