Модные «кнопки»: почему в России вырос спрос на простые телефоны

В России взлетел спрос на кнопочные телефоны: в первом квартале 2022 года их импорт вырос на 43%. Среди главных причин этого тренда эксперты называют стремление пользователей обезопасить себя от хакеров: якобы простые телефоны сложнее взломать, что, впрочем, далеко от истины. Подробности о том, почему в Россию возвращается мода на «кнопки», выясняли «Известия».

Рост спроса на телефоны

В России начал расти спрос на кнопочные телефоны. В первом квартале 2022 года их импорт вырос на 43%, тогда как ввоз смартфонов сократился на 14%, говорится в отчете GS Group.

В нем поясняется, что оборот кнопочных телефонов в России вырос с 3 млрд до 4 млрд рублей, но произошло это только за счет роста количества устройств. Кнопочные телефоны стали единственным сегментом, где упали реальные цены (на 2% в рублях и на 16% — в долларах).

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В целом в январе-марте в Россию ввезли 10,3 млн телефонов (3,5 млн кнопочных и 6,8 млн смартфонов), и это соответствует объему импорта в 2020 и 2021 годах. Однако доля последних в общем объеме упала с 76 до 66%. «Фактически рынок вернулся к пропорции 2018 года», — отметили в GS Group.

По данным аналитиков, в первом квартале года оборот российского рынка телефонов составил 197 млрд рублей, из которых на смартфоны пришлось 193 млн рублей, причем расходы на них в стране выросли на 10%. Падение объемов в штуках на 14% компенсировал рост цен на 27%, в том числе за счет роста курса валют на 16%.

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Лидерами по выручке за счет высоких цен устройств пока остаются Apple (85 млрд рублей), Samsung (39 млрд рублей), Xiaomi (34 млрд рублей) и Realme (15 млрд рублей).

Тренд от дачников и охотников

Как рассказали «Известиям» в системном интеграторе Oberon, увеличение спроса на кнопочные аппараты на российском рынке отмечают второй год подряд. Еще в первом полугодии 2021 года их доля в штуках выросла на 7%.

— В первую очередь этот тренд обусловлен удаленкой — кнопочного «собрата» заводят в качестве второго телефона для специалистов сферы услуг, которые теперь работают из дома, или для пользования детей и пенсионеров, — объясняют в пресс-службе интегратора. — Помимо прочего, можно отметить и ностальгический тренд на 90-е не только в музыке, искусстве, но и в технике. В 2022 году эту тенденцию усилили ограничения технологического импорта и смещение спроса на коммуникационные устройства в более низкий ценовой сегмент.

По мнению генерального менеджера федеральной сети магазинов электроники «Позитроника» Алексея Грибовского, на рост интереса к кнопочным телефонам в России повлияло несколько причин, в том числе отключение и ограничение функционала в популярных смартфонах, а также общий спад покупательской активности из-за экономической ситуации.

— Кроме глобальных причин можно отметить старт дачного сезона, а вместе с ним открытие сезонов охоты и рыболовства, во время которых спрос на простые кнопочные модели телефонов традиционно возрастает, — говорит эксперт.

Впрочем, в Oberon предполагают, что сегодня скорее есть смысл говорить о временном изменении спроса на смартфоны, чем о целенаправленном увеличении популярности кнопочных аппаратов. Спрос на современные гаджеты, скорее всего, восстановится с появлением на рынке новых производителей, а также со стартом программы параллельного импорта.

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Мнение разделяют и в GS Group: эксперты считают, что позиции лидеров рынка, прекративших поставки в Россию, вскоре будут заменены другими брендами.

Смартфоны и угрозы

Некоторые пользователи переходят на простые телефоны из-за роста случаев кибермошенничества, считают эксперты. Так, медиаисследователь и основатель коммуникационного агентства Breaking Trends Юлия Загитова в беседе с «Известиями» называет происходящее digital-паранойей — пользователи стали беспокоиться за свои личные данные.

— Достаточно вспомнить количество кибератак в этом году. В пресс-службе «Лаборатории Касперского» рассказали, что в первом квартале 2022 года эксперты расследовали в четыре раза больше кибератак, чем за аналогичный период 2021 года. Это огромный рост. Пользователю страшно, что его данные украдут или за ним следят , — считает она.

Как отмечают в Oberon, с 2019 года число зарегистрированных преступлений в России, связанных с мошенничеством, ежегодно растет в шесть и более раз, а применяемые злоумышленниками способы становятся всё разнообразнее. Чаще всего они пользуются методами социальной инженерии — звонят жертве по телефону, втираются в доверие и выясняют нужные данные, но иногда в ход идут и технические средства.

— Чтобы защититься от современных атак, необязательно менять смартфон на кнопочный аппарат, ведь в последних тоже есть свои уязвимости, — утверждают в компании. — Например, в 2021 году специалисты сообщества «Хабр» даже на самых недорогих и простых моделях телефонов обнаружили предустановленное шпионское ПО и троянские программы: из пяти приобретенных в тест экземпляров только один оказался чист от вредоносного софта. Так что «упрощение» не снизит киберриски, особенно с учетом лавинообразного роста пользовательских сервисов в цифровом формате.

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По словам экспертов, средства базовой защиты современных смартфонов достаточно качественные. Значимая часть устройств имеет встроенный антивирус от производителя, но проявляются новые и более сложные типы угроз — этот прогресс остановить невозможно.

Число кибератак на пользователей можно было бы сократить за счет повышения их собственной технической грамотности. Соблюдение нескольких простых правил снизит риск потери данных и поможет обезопасить смартфон , говорит руководитель перспективных проектов в области информационной безопасности фонда «Сколково» Оксана Ульянинкова.

— Защищайте гаджет паролем и используйте двухэтапную аутентификацию для приложений, особенно для банковских и для личных кабинетов, поставьте максимальные настройки безопасности смартфона (шифрование, сложные пароли, активация удаленной очистки данных при краже или утере), скачивайте только легитимные приложения, а ненужные или подозрительные удалите и обязательно установите и используйте антивирус для смартфона, — советует она.

Дополнительным плюсом может стать внимание к анонсам актуальных киберугроз, а также регулярное обновление системного ПО на устройстве, ведь в случае обнаружения «дыр» производители выпускают закрывающие их версии, заключают эксперты Oberon.