Села батарейка: как продлить жизнь аккумулятору смартфона

Еще в начале 2000-х зарядки телефона могло спокойно хватить на целую неделю, сегодня «подпитывать» девайс приходится несколько раз в день. При этом неправильная зарядка способна привести к износу батареи и даже спровоцировать взрыв. Некоторые пользователи беззаботно оставляют телефон заряжаться под подушкой или применяют неродной блок питания. Эти и другие ошибки «убивают» аккумулятор раньше времени. Подробности — в материале «Известий».

Из-за чего аккумулятор выходит из строя

Чтобы сохранить жизнь батарее смартфона, главное — не допускать ее перегрева , рассказал «Известиям» эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

— Зачастую перегрев случается при сильной загруженности оперативной памяти (ОЗУ) и процессора. Причин этому несколько: запуск мощных игр на слабых смартфонах, использование приложений, которые потребляют много оперативной памяти и память процессора, фоновая работа вкладок, — перечислил собеседник.

Также во время зарядки не рекомендуется использовать плотные чехлы и накрывать смартфон тканью или одеждой. При перегреве аккумулятора эксперт советует отключить его из сети (если он заряжается) и не использовать несколько минут.

Другая опасность — использование «неродного» зарядного устройства (например, когда смартфон пытаются подзарядить блоком ноутбука).

Села батарейка Фото: Global Look Press/dpa/Thierry Monasse

— Зарядное устройство включает в себя блок питания и USB-кабель. Вреда в смене USB-кабеля нет. Наибольшую роль играет первый. Для разных гаджетов есть входные и выходные данные напряжения, обычно указанные на блоке. При использовании неродного блока телефон может просто не справляться. К тому же временами в сети происходят скачки напряжения. К счастью, эту проблему решают сетевой фильтр или стабилизатор напряжения, — рассказал Вакулин.

Старение аккумулятора — еще одна распространенная причина, по которой смартфон или ноутбук выходят из строя, поделился управляющий партнер коммуникационного агентства Svoboda Марк Шерман.

— В среднем батарея служит от одного года до трех лет, все зависит от интенсивности использования девайса , — уточнил он. — Чрезмерный разряд или заряд наносят вред батарее. Однако куда важнее то, что люди беспечно оставляют заряжаться свои устройства на ночь. Известно много случаев, когда из-за этого приспособления взрывались.

Чем опасна неисправность

Перегрев батареи может быть опасен не только для смартфона, но и для его обладателя. Неполадки с аккумулятором действительно способны превратить девайс в карманную «бомбу». Так, 54-летнего петербуржца доставили в больницу после того, как у него в руках взорвался телефон и загорелась одежда. Медики диагностировали у пациента ожоги шеи и грудной клетки. Ранее смартфон взорвался в руках 11-летнего школьника из Волгограда. Мальчик едва успел достать гаджет из кармана брюк. В больницу ученика доставили с ожогами обеих рук.

Села батарейка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Центр цифровой экспертизы «Роскачества» дает на этот счет объяснение: все девайсы имеют литий-ионный аккумулятор. В случае резкого перепада температуры такая батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор «надувается», и тогда в редких случаях может возникнуть течь. Эксперты «Роскачества» советуют не оставлять телефон под прямыми лучами солнца, не класть его под подушку и избегать падения и удара гаджета.

Кроме перегрева взрыв может произойти по причине брака . Так, в 2016 году компания Samsung выпустила на рынок печально известный смартфон Samsung Galaxy Note7. Вскоре в медиа стали появляться известия о самопроизвольном возгорании телефонов этой марки, часто оно приводило к порче имущества, а иногда и к ожогам. Как выяснилось, причина возгорания заключалась в конструктивной погрешности смартфона, из-за чего южнокорейской компании пришлось отозвать все проданные телефоны.

Почему телефон выключается на морозе

Переохлаждение также негативно сказывается на устройстве. При минусовых температурах обмен ионов в литий-ионных батареях замедляется. Емкость аккумулятора падает, энергия поступает с затруднением, а значит, устройство может разрядиться быстрее и оставить пользователя без связи.

Села батарейка Фото: Global Look Press/imago stock&people/Marius Schwarz

— В результате происходит изнашивание батареи. Бывает, что затрагивается и дисплей, зависимый от аккумулятора, — предупредил Сергей Вакулин. — На всех смартфонах есть температурные ограничения. Например, некоторые модели Samsung выдерживают мороз до –30°С. Зачастую с проблемой переохлаждения сталкиваются владельцы айфонов — для данных девайсов тепловым пределом может стать температура –15°С.

Как ускорить зарядку смартфона

Чтобы ускорить заряд устройства, специалист советует отключить все вспомогательные функции. К ним относятся Wi-Fi, Bluetooth, фонарик, мобильные данные, точка доступа, локация, NFC.

— Включение режимов «В полете» и энергосбережения также поможет быстро зарядить смартфон , поскольку смартфон не будет расходовать заряд на передачу и прием данных с базовой станции (вышки), а режим энергосбережения автоматически отключит вспомогательные функции, изменит настройки экрана и стабилизирует работу смартфона в минимальном потреблении заряда, — добавил Вакулин.

Села батарейка Фото: Global Look Press/imagebroker.com/Valentin Wolf

Данные рекомендации также актуальны для быстрой зарядки отдельного, более мощного типа заряда аккумулятора.