Дело с техникой: эксперты прогнозируют дефицит смартфонов в РФ в 2022 году

Ситуация на российском рынке смартфонов вряд ли улучшится в 2022 году — дефицит этих устройств сохранится, а цены на них могут вырасти на 5–17%, считают опрошенные «Известиями» ритейлеры и производители. Предпосылок у улучшению нет: на мировом рынке по-прежнему не хватает комплектующих для электроники, а ее перевозка с заводов в магазины сопряжена с проблемами, отметили эксперты. При этом дефицит может усугубить запрет на импорт в РФ смартфонов, о котором ранее упоминали источники в администрации президента США, не исключают они. Осознав всё это еще в начале пандемии, пользователи начали покупать смартфоны с длительным сроком службы, которые не надо менять несколько лет. Из-за этого их продажи в РФ в 2021 году снизились на 2%, считают участники рынка.

Смартфонов не напасешься

Дефицит телефонов, преследовавший их продавцов и покупателей в РФ весь 2021 год, никуда не денется и в 2022-м. Таким прогнозом с «Известиями» поделились участники российского рынка электроники. Из-за нехватки компонентов для высокотехнологичных гаджетов дефицит смартфонов скорее всего сохранится, рассуждает руководитель направления «Телеком» Ozon Алексей Зайцев.

— Вероятнее всего, в 2022 году продолжат расти средний и премиальный ценовые сегменты рынка , — добавил он.

Дефицит сохранится в первой половине 2022 года, а дальше ситуация будет зависеть от появления новых штаммов коронавируса, их влияния на экономику, наличие комплектующих у производителей смартфонов, логистику, сказал вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

На праздники смартфонов хватит — перед началом новогодних продаж поставки более или менее стабилизировались , рассказал «Известиям» сотрудник одной из розничных сетей. Но будут ли отгрузки после праздников и чем придется торговать в начале 2022 года, неясно, отметил он.

Дело с техникой Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Сейчас наблюдается дефицит практически всех моделей iPhone, раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip, Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy S21+ — в общем, всех ходовых моделей , перечислил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, дефицит аппаратов не исчезнет в 2022 году и, возможно, будет влиять на рынок и в 2023-м. Все предпосылки, из-за которых спрос на смартфоны превышает предложение, сохраняются — рынок комплектующих по-прежнему нестабилен, логистические цепочки рвутся, констатировал эксперт.

Ассортимент смартфонов сокращается за счет ухода брендов второго и третьего эшелонов — покупатели стали реже выбирать дешевые модели от малоизвестных китайских производителей , отметил представитель МТС Алексей Меркутов.

— В России дефицит может даже усугубиться. Связано это с высказываниями американских чиновников о возможности запрета импорта смартфонов в РФ. Вероятность такого развития событий крайне мала, но производители, скорее всего, предпочтут подстраховаться. То есть вендоры, чтобы минимизировать риски, будут отгружать в Россию меньше смартфонов, — не исключил Эльдар Муртазин.

На причины дефицита электроники участники рынка неоднократно указывали ранее. Из-за пандемии COVID-19 выпускающие для нее запчасти предприятия работают нестабильно, а в ряде случаев даже закрываются. Заказанную партию аппаратов или компьютеров могут отгрузить в течение месяца, а могут и в течение полугода — как повезет с наличием комплектующих, ранее рассказывал «Известиям» менеджер одного из вендоров.

К тому же уже собранные гаджеты зачастую проблематично доставить продавцам — морских контейнеров не хватает и цены на перевозки морем растут, сетуют вендоры. Не способствует укреплению логистических цепочек и отмена из-за пандемии авиарейсов.

«Известия» направили запросы в Samsung и Apple.

Дефицит сохранится, но, по крайней мере, ситуация будет более предсказуема, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко.

— Если раньше было много узких мест, то есть ситуаций, в которых из-за отсутствия комплектующих невозможно было произвести готовый продукт, то сейчас ситуация с поставками стабилизируется, — отметил он.

По словам Дмитрия Кравченко, тенденция к росту цен в целом сохраняется. Хотя некоторые электронные компоненты вроде ЖК-экранов при этом дешевеют, уточняет он.

Дешевле не станет

Наряду с нехваткой гаджетов участники рынка ожидают и их подорожания. В связи с инфляцией и дефицитом розничные цены могут вырасти в 2022 году на 5–15% , считает Алексей Зайцев. Но изменение стоимости зависит от политики конкретного бренда, уточнил он. Михаил Догадин подтвердил свой прогноз, которые ранее дал «Известиям».

— В следующем году мы прогнозируем увеличение средней цены в среднем еще на 15–17%, — сказал он.

В 2022-м основным фактором, который будет влиять на формирование стоимости аппаратов, останется способность производителей удовлетворить в необходимом количестве спрос на смартфоны , отметил руководитель направления «Смартфоны» «AliExpress Россия» Аркадий Маркарьян.

Дело с техникой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Проще всего будет сохранить цену компаниям, у которых остался большой сток товаров, — добавил он.

С подорожанием смартфонов некоторые пользователи могут обратить внимание на более дорогие аппараты, заметил Аркадий Маркарьян. По его словам, стоимость флагманов будет не так быстро расти, как моделей в бюджетном и среднем сегментах, где почти нет возможности пожертвовать маржинальностью ради сохранения прежних розничных цен.

На подорожание и невозможность своевременно купить понравившуюся модель покупатели отреагировали, став реже менять свои смартфоны — теперь аппараты покупают для того, чтобы пользоваться ими сразу несколько лет , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В 2022 году продолжится тренд на увеличение срока службы телефона, что скажется на продажах и смещении фокуса на более дорогие модели, согласен Аркадий Маркарьян.

Такое потребительское поведение стало причиной того, что в 2021-м рынок смартфонов в РФ впервые с 2015 года сократился, следует из отчета МТС, выпущенного в конце декабря. В прошлом году в России было продано 30 млн аппаратов, что на 2% меньше, чем годом ранее, сказано в документе. Количество купленных устройств снизилось из-за стремления россиян приобретать девайсы с прицелом на более продолжительное использование, отметили авторы отчета.