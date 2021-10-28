Дело — труба: врачи рассказали об опасности смартфонов

Врач-невролог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева рассказала об особой опасности использования смартфонов в ночное время и перечислила факторы вредного влияния гаджетов на организм человека. Подробности — в материале «Известий».

Российские медики предупреждают

Трудно представить в наши дни более распространенный гаджет, чем мобильный телефон. По данным ООН, в мире сейчас работает около 11 млрд мобильников, то есть больше. чем общее население Земли (7,89 млрд человек). Собственные телефоны имеет почти 90% жителей планеты. Причем большую часть составляют смартфоны, продвинутые коммуникационные устройства, обладающие множеством полезных функций. Но врачи не устают напоминать, что вместе с ростом функционала увеличивается и опасность постоянного использования таких устройств для здоровья.

Врач-невролог, врач-гирудотерапевт, сомнолог «СМ-Клиника» Ольга Зинчева в беседе с «Известиями» обратила особенное внимание на необходимость воздерживаться от использования смартфонов в ночное время, когда свет от экрана вредно влияет на зрение, снижает работоспособность и ухудшает общее состояние организма. Медик напомнила и о вреде радиоизлучения таких мобильных устройств. Отдельные исследования указывают на серьезный риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств, однако стопроцентной уверенности у ученых пока нет.

« Наиболее опасным для здоровья считается использование смартфонов в ночное время суток. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз. Кроме того у многих людей есть зависимость от социальных сетей, поэтому оторваться от телефона достаточно сложно», — рассказала Зинчева. Врач рекомендовала не забывать и о том, что мобильный телефон, как и всякий электроприбор, пожароопасен, поэтому лучше не оставлять его на зарядке на ночь и уж тем более не класть рядом с постелью.

Дело — труба Фото: Global Look Press/Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild

То, что привычка класть телефон на подушку рядом с головой негативно сказывается на дальнейшей работе мозга подтвердил и директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев. По словам эксперта, электромагнитное излучение, хотя и слабое, но всё же в долгосрочной перспективе способно снизить уровень мозговой деятельности.

Кроме того, специалист дал рекомендацию прекращать всякое использование мобильного телефона не менее чем за час до сна. Сам же телефон следует во время сна хранить по возможности в выключенном состоянии (или в режиме «самолет») на расстоянии не менее двух метров от себя.

«Если телефон вообще не переводить в беззвучный режим или в режим «в самолете» и быть вечно в ожидании, то это негативно сказывается на нервной системе», — отметил Косарев.

Для мониторинга сна врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Петр Соков рекомендовал использовать фитнес-браслет или смарт-часы. По его словам, такие устройства более безопасны и лучше выполняют поставленную задачу.

Что говорят зарубежные специалисты

Американское онкологическое общество указывает, что, проникая в ткани, радиоволны способны разогревать их (на этом основан принцип действия микроволновой печи). Специалисты из США подчеркивают, что, хотя мощность излучения передатчика смартфона неизмеримо меньше, чем у СВЧ-устройств, желательно проявлять осмотрительность и не злоупотреблять общением со смартфоном. Врачи также указывают, что наибольшую мощность излучение имеет в момент принятия вызова, поэтому не рекомендуют подносить трубку к уху до того, как нажать «прием». Однако в целом врачи АОО признают, что общество «не имеет официальной позиции относительно того, является или нет радиоизлучение мобильных телефонов и передающих башен причиной раковых заболеваний».

Федеральная комиссия по связи США в своих рекомендациях признает существование «определенных вредных эффектов, которые могут возникать по причине неумеренного использования сотовых телефонов». Специалисты комиссии, хотя и с оговоркой о неполной доказанности, сообщают, что люди, разговаривающие по мобильной связи по несколько часов в день, сталкиваются с повышенным риском развития рака мозга. «Причиной этого становятся проникающие в мозг радиоволны, — говорится в докладе. — Вычислено, что каждую минуту человеческий мозг получает около 220 электромагнитных импульсов, которые не обязательно вредны, но определенно влияют на мозг в долгосрочной перспективе». Также американское надзорное ведомство указывает на риск негативного влияния частого использования смартфонов на нервную систему человека.