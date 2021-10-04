Примеры ошибок: как защитить ребенка от киберугроз

«Лаборатория Касперского» проанализировала цифровые привычки современных детей, выяснив, зачем они используют интернет и как их контролируют родители. Выяснилось, что многие скрывают от родителей, что делают в Сети, а те, в свою очередь, сами нарушают цифровую безопасность, подавая плохой пример ребенку. Что делать для защиты несовершеннолетних от киберугроз и кто должен заниматься их просвещением , разбирались «Известия».

Для чего дети используют интернет

Согласно исследованию (есть в распоряжении «Известий»), которое по заказу «Лаборатории Касперского» провела компания Online interviewer в 2021 году в России среди 500 родителей и их детей школьного и дошкольного возраста, смартфон есть у 93% учеников начальной школы. 80% школьников признались, что не могут без него обойтись, 53% детей проводят в гаджетах от одного до четырех часов в день, а больше четверти тратят на них всё свободное время.

Чаще всего интернет дети используют для игр (76%), для просмотра видео (70%), для общения с друзьями (67%) и для подготовки к урокам (53%).

Однако на цифровые привычки детей влияют в первую очередь родители , замечает руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

— 99% используют гаджеты в поездках, чтобы занять ребенка , 93% стараются давать образовательный контент, — говорит он. — Мы сами приучаем детей проводить свободное время перед экраном и полагаться на технологии во многих аспектах нашей жизни. Это не значит, что нужно ограничивать детям доступ к девайсам, но нужно помогать им вырабатывать здоровые цифровые привычки и навыки в области онлайн-безопасности .

Отношения между детьми и родителями здесь неидеальные. О конфликтах в семье из-за онлайн-жизни ребенка рассказали 39% опрошенных взрослых, а 47% несовершеннолетних скрывают от родителей, чем занимаются в интернете . Самый высокий показатель скрытности наблюдается среди старшеклассников.

Чего не стоит делать в интернете

Согласно опросу, дети не слишком заботятся о своей приватности в Сети и делятся излишней информацией. Так, 50% указывают в соцсетях настоящий возраст, делятся личными фотографиями, 31% указывают номер школы, а 9% ставят геолокацию. Более того, у 28% несовершеннолетних страница открыта для всех, 38% может написать кто угодно.

В результате 82% детей получают запросы на дружбу от незнакомцев, в 29% случаев — от незнакомых взрослых. Чаще всего последние стучатся в друзья к подросткам от 11 до 14 лет. 47% детей знакомятся с незнакомыми людьми в соцсетях, и 37% потом встречаются с ними лично. 10% детей отметили, что незнакомые взрослые писали им странные сообщения.

Подавляющее большинство взрослых хотя бы время от времени заходят на страницы своих детей, но 11% совершенно не интересуются их онлайн-жизнью. 45% знают пароли от аккаунтов своих детей, чаще всего это возраст 7–10 лет, когда они только начинают пользоваться интернетом.

Впрочем, и сами взрослые небезгрешны в смысле соблюдения правил цифровой безопасности. Больше половины выкладывают фото с детьми или посты о них, 60% указывают при этом имя ребенка, 49% рассказывают о его увлечениях, 44% отмечают геолокацию, где было сделано фото. И более четверти родителей оставляют фото детей в открытом доступе.

— Родители первые нарушают всякую доступную безопасность: как же пойти в школу на линейку 1 сентября и не указать геолокацию? — говорит психолог Лариса Суркова. — Я листаю ленту и ужасаюсь, а ведь у меня в ней много блогеров, которые на виду, чьи дети могут стать легкой добычей. У нас неблагополучная ситуация с преступлениями против детей, а родители показывают, где искать ребенка, — о какой цифровой безопасности мы говорим, если родители не начинают с себя?

Действительно, плохие цифровые привычки у родителей и детей одинаковы. 20 и 34% соответственно подключаются к первому попавшемуся открытому Wi-Fi, 20% взрослых и 17% несовершеннолетних используют одинаковые пароли для всех аккаунтов, и примерно каждый пятый регистрируется в сервисах с помощью аккаунта в соцсети, что также не рекомендуется делать.

— Чтобы были правильные цифровые привычки, нужно показывать пример детям , — говорит директор по связям с вузами Mail.ru Group, заместитель генерального директора СП «Цифровое образование» Сергей Марданов. — Как мы учим детей чистить зубы правильно, так и поведению в Cети надо учить. Но между тем у большинства людей есть хоть один пароль «123456». Нет осознания, что этого нельзя делать, что нельзя ставить геометки, и количество правил только растет, потому что у злоумышленников появляются новые способы узнавать информацию.

Как научить детей безопасности в Cети

Согласно опросу, 67% взрослых считают, что просвещать несовершеннолетних в вопросах цифровой грамотности должны и родители, и школа, а 18% не обсуждали с детьми правила безопасности в Сети, хотя и считают, что это нужно делать . 35% детей заметили, что в школах с ними безопасность в интернете не обсуждают.

— Родители говорят: научите этому детей как-нибудь, школа пусть научит, но можно не я? — замечает Лариса Суркова. — Но родителям нужно принять, что уже нельзя делить миры на реальный и виртуальный. Это один целый мир.

Она рассказывает об одной из женщин, которая обратилась к ней после того, как ее дочь потеряла интерес к учебе из-за влюбленности в Сети. Когда психолог спросила о том, насколько серьезны отношения дочери в интернете, клиентка всерьез удивилась: ведь «интернет — это не на самом деле».

Суркова замечает, что если возникает вопрос о том, нужно ли разговаривать с детьми о безопасности, то отвечать нужно так: с детьми в принципе надо разговаривать .

— В годы пандемии не собиралась информация, но до этого публиковались опросы, сколько родители в среднем общаются с подростками в России, — рассказала она. — И цифра эта постоянно падала. В 2019 году был минимум — с детьми родители в среднем говорили 47 минут в день, из них 38 минут посвящали вопросам школы. О чем можно поговорить за 9 минут? Поэтому с детьми в принципе надо разговаривать, и когда вы начнете это делать — тогда найдете время поговорить и о безопасности в Сети.

При этом Суркова считает, что ребенок при необходимости найдет любую информацию, которую хочет, — если родители включат родительский контроль, чтобы он сам не читал про секс, то ему расскажут об этом друзья , скинув фотографии и видео. Поэтому такой родительский контроль бесполезен, если не разговаривать с ребенком в том числе о сложных вещах .

Как школа должна учить кибербезопасности

Андрей Сиденко отмечает, что сейчас информационная безопасность очень кратко преподается на уроках информатики, на которую в принципе отводится один час в неделю . Однако есть и инициативы по включению темы в предмет ОБЖ.

Последний раз об интеграции преподавания кибергигиены и кибербезопасности в школьные предметы заявил 3 сентября глава Минцифры России Максут Шадаев.

— Мы активно эту тему с Минпросвещения обсуждаем. У нас есть даже какие-то предварительно согласованные предложения, — сказала он тогда. — Мы не можем увеличивать нагрузку, особенно в начальной школе, на детей. Поэтому скорее вопрос стоит, в какой из предметов дополнительно, заменив содержание, вставить всё, что касается кибергигиены, кибербезопасности.

Наилучшим вариантом он назвал включение их в уроки ОБЖ и технологии. Культуру поведения в Сети, заметил Шадаев, нужно воспитывать с детства.

В настоящее время в школах проводят различные мероприятия на эту тему, в том числе «Урок цифры» — всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий, в котором знания детям передают компании «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Фирма 1С» и другие. Сейчас этот урок можно пройти онлайн.

Примеры ошибок Фото: vk.com/Урок Цифры

— В школе много мероприятий воспитательного толка по кибербезопасности, в том числе это есть немного в программе ОБЖ , — сказал активист профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков, который ранее преподавал в том числе предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». — Мероприятия есть, однако вопрос здесь, насколько они эффективны. Когда поднимается какая-то тема, ее спускают в виде рекомендаций от министерства или управления образования в школы : провести то или иное мероприятие и прислать фотографии. Разобраться в такой теме классному руководителю, который не имеет к этому отношения, достаточно сложно. Поэтому в большинстве своем это всё скатывается в формализм.

Он добавил, что в принципе включить в программу ОБЖ кибербезопасность, убрав из нее какие-то вещи, возможно.

— Но где взять преподавателей, которые будут разбираться в кибербезопасности? — говорит Казаков. — Обычно преподают или физруки, или еще кого-то просят заниматься совмещением. А преподавателей, которые получили образование именно по ОБЖ, нет. Всё это снова приводит к формальному характеру обучения.

Андрей Сиденко также замечает, что заниматься обучением детей кибербезопасности в школах должны специалисты, которые владеют актуальными данными.

Как спасти ребенка от кибератак

Сиденко отмечает: нужно обращать внимание, кто имеет доступ к информации, которую вы размещаете.

— Инструментарий соцсетей позволяет разграничивать контент для определенных людей — что-то показывать только родным и друзьям, например , — говорит он. — В этом нет ничего плохого и предосудительного, это нормально. Нужно понимать, что номер школы, ее внешний вид, тем более геолокация — это информация, по которой можно найти ребенка.

При этом если речь идет о том, что школа сама собирается выложить фото или видео с выступлением вашего ребенка, то здесь существует закон о персональных данных, по которому родитель может не разрешить размещать эту информацию. Сиденко подчеркивает, что это вопрос к родителям, насколько они допускают возможность размещения фотографий своего ребенка, его школы.

— Также многие дети просто не знают, что страницу можно скрыть, тем самым повысив ее приватность , — сказал он. — Родители, общаясь со своими детьми, должны говорить, что лучше сразу закрывать страницу от людей, которых они не знают.

При этом, полагает Сиденко, не нужно вводить обязательные правила для соцсетей по ограниченному доступу к страницам несовершеннолетних, так как должно быть право выбора механизмов, которые отвечают за защиту данных.

— И нужно разобраться самим родителям, провести аудит своей страницы, посмотреть, какая информация доступна пользователям, — сказал он. — Геометка вашего дома, которую поставили 10 лет назад, может стать важной информацией для злоумышленников.

Лариса Суркова замечает, что с ребенком нужно «договариваться на берегу», какие данные он может публиковать, какие нет.

— Этого многие не понимают, но ведь никому не придет в голову показать кому-то на улице сумку и сообщить, что она стоит 500 тыс. , — говорит Суркова. — А в интернете — пожалуйста , многие так и пишут: «Вот, посмотрите, у меня сумка за 500 тыс.». И ставят геолокацию на свой дом.

По ее словам, у ее сына-подростка нет родительского контроля, но он точно знает, что важно не ставить геолокации, он понимает важность чести и достоинства, он понимает, что нельзя говорить о деньгах в Сети. Но однозначно нужны заборы в виде программ родительского контроля для малышей , так как возраст попадания в Сеть становится всё ниже и ниже, говорит Суркова. Своей восьмилетней дочери она пока не дает телефон — есть договоренность в семье, что смартфон появится только в 10 лет.

Суркова считает, что в вопросах безопасности детей в интернете есть одно важное правило: доверие в семье.

— Если ребенок компенсирован, если у него хорошие отношения в семье, он доверяет родителям, он с ними всё обсуждает, то он не станет легкой добычей для злоумышленников , — говорит она. — Тем более что подростки чаще понимают, когда появляется опасность, когда им задают «вопросы-крючки». Например, когда появилась тема «синего кита», подростки говорили, что уже давно знают об этих группах, которых много в Сети и куда детей заманивают.