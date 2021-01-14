Эксперт рассказал об опасности сна с телефоном под подушкой

Привычка класть телефон под подушку может негативно повлиять на работу мозга в будущем. Об этом в четверг, 14 января, рассказал в интервью агентству «Прайм» директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев.

Эксперт рекомендовал минимум за час до сна перестать использовать смартфон, так как это может привести к проблемам с засыпанием и частым пробуждениям ночью.

«Если телефон вообще не переводить в беззвучный режим или в режим «в самолете» и быть вечно в ожидании, то это негативно сказывается на нервной системе», — отметил Косарев.

Регулярный сон с включенным гаджетом под подушкой, по словам врача-невролога клиники лечения боли ГКБ им. В.В. Виноградова Петра Сокова, приводит к нарушению сна и появлению тревожности.

«Сообщения и уведомления могут отвлекать, удлинять переход в глубокий сон, ухудшать качества сна», — предупредил он.

В заключении невролог подчеркнул, что для анализа и мониторинга сна лучше подходит фитнес-браслет или электронные часы с отключенными на ночь уведомлениями, чем телефон.

5 января психолог Дмитрий Синарев рассказал, как определить зависимого от смартфона человека. По словам специалиста, это можно сделать по его поведению.