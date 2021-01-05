Психолог перечислил признаки зависимости от смартфона

Психолог Дмитрий Синарев рассказал, как определить зависимого от смартфона человека. По словам специалиста, это можно сделать по его поведению.

Такой человек будет всегда держать гаджет в руках или положит рядом с собой на видное место. Если во время беседы возникнет какой-то вопрос, то он сразу бросит взгляд на смартфон, пытаясь найти в нем ответ или поддержку.

При этом специалист отметил, что такие люди, общаясь в чатах и соцсетях, совершают массу грамматических и стилистических ошибок, полагаясь на грамотность гаджета и не утруждая себя проверкой написанного. Подобное безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости.

Также Синарев обратил внимание, что программное обеспечение смартфона, вписываясь в сознание зависимого человека, предлагает ему определенную модель мышления, начиная от логических алгоритмов и заканчивая способом выразить эмоции.

«Нам становится проще и легче обозначить и передать свое отношение к чему-либо с помощью символов, смайлов. Таким образом, мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью. При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы», — пишет «Прайм» во вторник, 5 января.

Ранее врач-невролог Марат Якупов назвал способы снизить вред воздействия мобильного телефона на организм человека.