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Психолог перечислил признаки зависимости от смартфона

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Психолог Дмитрий Синарев рассказал, как определить зависимого от смартфона человека. По словам специалиста, это можно сделать по его поведению.

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Такой человек будет всегда держать гаджет в руках или положит рядом с собой на видное место. Если во время беседы возникнет какой-то вопрос, то он сразу бросит взгляд на смартфон, пытаясь найти в нем ответ или поддержку.

При этом специалист отметил, что такие люди, общаясь в чатах и соцсетях, совершают массу грамматических и стилистических ошибок, полагаясь на грамотность гаджета и не утруждая себя проверкой написанного. Подобное безусловное доверие в передаче своих мыслей также является признаком зависимости.

Также Синарев обратил внимание, что программное обеспечение смартфона, вписываясь в сознание зависимого человека, предлагает ему определенную модель мышления, начиная от логических алгоритмов и заканчивая способом выразить эмоции.

«Нам становится проще и легче обозначить и передать свое отношение к чему-либо с помощью символов, смайлов. Таким образом, мы начинаем думать этими знаками, не утруждая себя работой над речью. При этом главная опасность этих тенденций в том, что мы становимся программируемы и, как следствие, управляемы», — пишет «Прайм» во вторник, 5 января.

Ранее врач-невролог Марат Якупов назвал способы снизить вред воздействия мобильного телефона на организм человека.

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