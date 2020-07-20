Осторожно, невнимание: какие вредные привычки отвлекают водителя за рулем

Почти половина водителей в России — 49% — отвлекаются за рулем. 70% из них уверены, что контролируют ситуацию, следует из опроса, проведенного на сайте ГИБДД. Чаще всего автомобилисты в дороге переключаются на привычные для них дела - общение с пассажирами, поиск радиостанции, разговоры по телефону и написание сообщений - забывая, что вождение автомобиля сопряжено с повышенной опасностью. Отвлечение внимания — одна из основных причин ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Какие привычки становятся врагами, когда вы находитесь за рулем — в материале «Известий».

Неочевидные опасности

Самый распространенный фактор отвлечения у водителей — разговор с пассажирами. По результатам социологического исследования аналитического центра НАФИ, за рулем общаются 59% автомобилистов. Почти половина (45%) настраивает радиоволну. На смартфоны при движении переключаются чуть реже — в этом признались 19% респондентов.

Водители часто недооценивают опасность внешних раздражителей, подчеркивают в Госавтоинспекции. К примеру, только четверть опрошенных считают опасным беседовать с пассажирами в пути.

Привычка постоянно держать при себе смартфон, отвечать на все звонки и читать каждое уведомление из многочисленных соцсетей безопасно делать дома, но многие водители переносят ее за руль. Порой автомобилисты даже не успевают задуматься о риске и переключаются на экран автоматически. Мало кто откладывает гаджет в сторону или выключает звук в пути. Наоборот, существуют специальные подставки и опция синхронизации мобильного телефона с бортовым компьютером автомобиля, чтобы водителю было удобнее пользоваться устройством в дороге.

Две трети автомобилистов согласны, что не стоит отвлекаться на телефон, но 76% откажутся отвечать на звонок только при плохой видимости или высокой интенсивности движения. 24% примут важный вызов даже в таких условиях. 36% опрошенных убеждены, что мобильная гарнитура полностью решает проблему безопасности, а 24% уверены, что от управления автомобилем можно спокойно отвлечься на пару секунд.

По данным ВОЗ, разговор по телефону за рулем, даже с использованием гарнитуры hands free, повышает риск попадания в ДТП в четыре раза. А если водитель пишет или читает сообщения, риск увеличивается более чем в 20 раз.

— Телефонные разговоры, написание sms-сообщений, пользование другими возможностями смартфонов за рулем специалисты называют рассеянным вождением, когда человек, отвлекаясь от дороги, не всегда может вовремя заметить опасность. Кроме того, часто невозможно предсказать степень воздействия негативной информации, получаемой по телефону, и прочих стрессовых ситуаций, которые могут заблокировать самоконтроль даже опытного автолюбителя, — пояснили в Госавтоинспекции.

По словам заместителя начальника ГУОБДД МВД России генерал-майора полиции Олега Понарьина, человек, согласно научным исследованиям, может одновременно контролировать 5-9 различных действий, но у автомобилистов эта цифра иногда зашкаливает.

— К примеру, водитель, который, включая сигнал поворота, использует маневрирование и торможение и, таким образом, уже контролирует три действия. Но ведь водитель слушает еще радио, общается с пассажиром в салоне, параллельно отвечает на телефонный звонок. В итоге избыточное отвлечение водителя вредит и ему самому, и окружающим, — отметил он.

Еще один вредная привычка за рулем, об опасности которой часто не задумываются, — еда и напитки. Стакан кофе в руках можно сравнить со смартфоном. Бросить его и быстро схватиться за руль обеими руками даже сложнее, чем гаджет. К тому же во время питья водитель закидывает голову назад, загораживает стаканчиком глаза на пару секунд — это может спровоцировать аварию. Специалисты рекомендуют не рисковать, а остановиться и спокойно поесть. Кроме того, нередко водители пьют кофе, чтобы взбодриться и отогнать сон. В этом случае тем более лучше встать в подходящем месте и подремать 20-30 минут.

Не менее опасной может быть привычка слушать музыку в дороге. Любимая мелодия способна отвлечь, навести на размышления или воспоминания, а это сравнимо с микросном, который длится несколько секунд. Этого времени хватает, чтобы пропустить поворот или не заметить пешехода.

Изучать карту специалисты тоже советуют заранее: попытка на ходу разобраться в незнакомом маршруте может сильно и надолго отвлечь внимание от дороги.

Очевидное невероятное

Об опасности других привычек водителям давно известно, но многие россияне всё равно продолжают курить за рулем, в том числе электронные сигареты, поправлять макияж с помощью зеркала заднего вида, общаться с пассажирами на заднем сиденье, повернувшись к ним, делать селфи, смотреть видеоролики или фильмы на смартфоне.

Пешеходы тоже часто становятся участниками ДТП из-за невнимательности и, казалось бы, безвредных привычек. Выйти из дома без музыки для современного молодого человека, особенно подростка, равносильно мучениям. Еще большее мучение - отказаться от стильных очков и худи с модной капюшоном. Но все эти аксессуары делают переход дороги куда как более опасным — можно не услышать звук приближающегося автомобиля и не успеть отреагировать.

Нередко пешеходы переключаются на звонок или написание сообщения, или идут через дорогу в капюшоне и темных очках, что тоже повышает риск.

В конце мая в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовала всероссийская социальная кампания «Внимание на дорогу», организованная Госавтоинспекцией МВД России при поддержке Министерства просвещения и Министерства транспорта. Специалисты и посвященная профилактике ДТП, связанных с отвлекающими факторами. Мероприятия кампании направлены не только на водителей, но и посвящены пешеходам, включая несовершеннолетних.

— Очень важно объяснить детям правила безопасного поведения на дорогах как можно раньше и в доступной для них форме. Социальная кампания «Внимание на дорогу» направлена на снижение риска использования современных гаджетов, капюшонов, наушников, она позволяет сформировать правильные поведенческие установки как у детей, так и у их родителей и педагогов, – прокомментировала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации Лариса Фальковская.