Дамы рулят: число женщин-водителей выросло в 6,5 раз

Женщины всё чаще выбирают традиционно «мужские» профессии. Так, в сервисах по поиску работы «Известиям» сообщили, что в последние годы в разы выросло число обращений от дам-водителей. Кроме того, больше стало и россиянок, претендующих на вакансии плотников, слесарей и даже кузнецов. В 2021 году вступит в силу новый, заметно сократившийся перечень запрещенных для женщин профессий, и тогда трудовое гендерное неравенство в стране снизится еще больше, считают эксперты.

Куда мы катим

Только в Москве число женщин, желающих работать водителями автотранспорта, за последние два года выросло практически в два раза. Согласно данным, которые «Известиям» предоставил сервис поиска работы hh.ru, в январе 2018 года было размещено 460 резюме таких соискательниц, а в январе 2020-го — уже 829. Всего же в столичном регионе за последние два года женщины-водители разместили 1916 запросов на этом ресурсе.

Если говорить о России в целом, то, по информации сервиса «Работа.ру», с 2017 года число таких резюме выросло с 7 тыс. до 45 тыс. — то есть почти в 6,5 раз.

Чаще всего женщины-водители предпочитают сотрудничать с агрегаторами. В «Яндекс.Такси» «Известиям» рассказали, что за последние полгода число представительниц так называемого слабого пола за рулем выросло в сервисе почти на треть. Эту тенденцию подтвердили в компании «Ситимобил».

Преодоление гендерного неравенства в трудоустройстве и оплате труда может напрямую повлиять на улучшение качества жизни населения, считают аналитики. Например, по данным последнего исследования PwC, сокращение разницы в оплате труда мужчин и женщин в странах Организации экономического сотрудничества и развития может привести к росту доходов последних более чем на $2 трлн, то есть на 21%.

Кузнец нужен

На сервисах по поиску работы регулярно появляются резюме женщин-трактористов, автослесарей, машинистов поезда, крановщиков, боцманов и пилотов. Порой это единичные случаи. Но есть и вполне распространенные среди дам профессии. В частности, по данным сервиса hh.ru, крановщиц больше всего в Санкт-Петербурге, Челябинской и Свердловской областях. За два последние года в каждом из субъектов было размещено около 200 таких резюме.

Среди женщин растет популярность даже таких специальностей, как плотник и кузнец. Как отметили в сервисе «Работа.ру», в 2017 году было размещено только четыре резюме женщин-кузнецов, а в 2020-м — уже 18. Три года назад было 10 женщин-плотников, а сейчас уже 220. Та же история и с женщинами-слесарями — 91 резюме в 2017 году против 1263 в 2020-м.

— Насколько женщины будут интересоваться «мужским» трудом, зависит в большей степени от уровня заработной платы, нежели от формальных запретов. Пример — женщины в армии. Когда в 1990-е годы возник перекос в зарплатах, стало очень заметно, как девушки пошли работать в вооруженные силы, — отметила эксперт организации «ООН-женщины» Елена Мезенцева.

В регионах, где существуют сложности с поиском работы, прекрасный пол давно трудится наравне с мужчинами, например, трактористами, отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Хотя до недавнего времени это не соответствовало официальному перечню доступных для дам профессий.

С 1 января 2021 года вступает в силу новый перечень производств, на которых ограничивается труд женщин. В устаревшем списке было порядка 400 запрещенных профессий, в обновленном и утвержденном Минтрудом — около 100. Уже через год женщины смогут работать водителями автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т, стать членами палубной команды, машинистами электропоездов, парашютистами или трактористами-машинистами.

Пустите женщину

В числе запрещенных для женщин пока остаются химические производства, подземные и горные работы, металлообработка, бурение скважин, добыча нефти и газа и многие другие сферы. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, список «неженских» профессий весьма спорный.

— 253 статья Трудового кодекса четко определяет, что на работу с вредными условиями, которые входят в перечень, определяемый правительством, женщин принимать не могут. При этом женщинам запрещается участвовать в подземных работах, но чистить железнодорожные стрелки в 40-градусный мороз закон им разрешает. На мой взгляд, это неправильно, — отметил Михаил Тарасенко.

Дамы Рулят_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Список из 100 запрещенных профессий стоит сокращать и дальше, заявила «Известиям» организатор фестиваля «Фемфест» Ирина Изотова. Сейчас шансы женщин попасть на такую работу равны нулю. По мнению Михаила Тарасенко, с каждым подобным случаем стоит разбираться индивидуально. Если россиянка мечтает работать в запрещенной для нее области, стоит в индивидуальном порядке предоставить ей такую возможность.

— Даже если девушка захочет освоить какую-то из этих профессий, в ВУЗе ей откажут, обосновав нецелесообразность и невозможность обучения, сошлются на постановление правительства, — пояснил управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

Впрочем, не пропустить могут и «по состоянию здоровья», и из-за «недобора баллов», отметил он. По словам экспертов, России еще предстоит преодолеть гендерные стереотипы.

— Есть вариант получить специальность на предприятии, но компании неохотно берут дам на те виды работ, где нужны физическая сила и выносливость. Особенно, если профессия связана с морем, — добавил Павел Сигал.

Есть и те, кто не согласны с тем, что женщине стоит пробовать себя в «мужских» профессиях. Например, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков считает, что тяжелый труд отчуждает женщину от семьи, поскольку она отдает работе все свои силы.