 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
В Госдепе отказались поддерживать независимость Тайваня
Экономика
Набиуллина объяснила причину снижения ключевой ставки
Мир
Шольц обсудил с Зеленским переговорный процесс Украины с Россией
Туризм
АТОР сообщила о приостановке продаж зарубежных круизов россиянам
Спорт
Боксер Кузьмин поделился ожиданиями от боя Мейвезера и Мура
Экономика
ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2024 года
Мир
В США заявили о готовности нанести удары по Афганистану в случае выявления угрозы
Общество
Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак
Мир
МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым
Мир
Страны — члены НАТО не увидели рисков для своей территории со стороны РФ
Общество
В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян
/

Гибкая графика: в РФ создали материал для самовосстановления дисплеев

Как починить экран бытового прибора или гаджета, просто положив его в духовку
Фото: Getty Images/iStock
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые разработали материал для создания гибких дисплеев компьютеров, смартфонов, а также больших экранов в кинотеатрах и рекламных щитов. Он представляет собой набор полимерных пленок двух типов, с помощью которых можно получать различные цвета. Чтобы восстановить такой материал после небольшого повреждения, его достаточно нагреть до 100 °C. Эксперты отмечают, что разработка пока не позволяет получать полный цветовой спектр, однако ее будет удобно применять в устройствах, которые подвергаются тепловой и ударной нагрузке, — например, при создании строительной и бытовой техники.

Любят погорячее

Ну и складно: запасов электроники в РФ хватит до лета
Как рынок будет справляться с сокращением ассортимента гаджетов

Ученые консорциума Центра компетенций НТИ «Фотоника» из Алферовского университета совместно с коллегами из Института химии СПбГУ и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали пленки, которые нужны для создания гибких дисплеев. Они представляют собой люминофоры — особые вещества, преобразующие поглощаемую ими энергию в световое излучение.

Такие материалы используются для создания различных экранов, в особенности в области цветовой рекламы и дизайна помещений. Кроме того, эти материалы применяют в кинотеатрах, оптоэлектронике, в области светового дизайна, биомедицине и других отраслях. Потенциально эти решения можно использовать и для мониторов компьютеров, телевизоров и смартфонов.

Люминофорами называют вещества, способные излучать свет видимого диапазона при определенных условиях. Например, его можно подсветить ультрафиолетом и, подобрав состав люминофора, получить любой цвет.

Созданный нами материал представляет собой гибкую и растяжимую тонкую пленку, которая может излучать видимый свет заданной длины волны, поглощая и преобразуя УФ-излучение, — рассказал заведующий лабораторией возобновляемых источников энергии Алферовского университета Иван Мухин. — По сути, это силикон с введенными комплексами металлов — тербия и европия.

Гибкая графика
лаборатория
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Уникальность решения российских ученых — в том, что они используют всего два типа люминесцентных пленок: зеленые и красные, а итоговый цвет изделия задается их комбинацией. Собирая их в своеобразный сандвич, можно получить различные оттенки.

— Раньше, чтобы получить определенный цвет излучения, например желтый, приходилось синтезировать отдельную пленку, — пояснил Иван Мухин. — Мы же предложили просто складывать только красные и зеленые пленки так, чтобы получить нужный оттенок.

Взяли трубки: в РФ начались неофициальные продажи нового iPhone
Продавцы нашли способ ввозить в страну товары приостановивших работу брендов

Цвет получаемой картинки может изменяться за счет наложения разного количества тонких слоев люминофорных пленок на УФ-источник. Однако, чтобы получить полный видимый спектр, нужны еще синие пленки — ученые разработали их, но пока не довели до нужного уровня эффективности работы.

Одним из важных свойств разработанных силиконовых люминофоров является самовосстановление, — добавила профессор кафедры химии высокомолекулярных соединений СПбГУ Регина Исламова. — В случае механического повреждения их достаточно снять с дисплея и нагреть до 100 °C. Пригодится такой метод починки и для порезанных или разбитых экранов.

Статья о разработке опубликована в научном журнале ACS Applied Polymer Materials.

Неполный спектр

Пока ученые используют только красные и зеленые пленки, их разработка охватывает только часть цветового пространства, и более половины цветов отобразить не получится, указал доцент НИЯУ МИФИ, сотрудник «Экспериментального комплекса НЕВОД» Егор Задеба.

— Экран хорошего смартфона охватывает большую часть диапазона видимых цветов. Поэтому для телефонов и компьютеров использовать созданные люминофоры пока рано, технология еще не готова, — пояснил эксперт. — Зато благодаря прочности, гибкости и способности таких экранов легко восстанавливаться они могут вскоре найти применение в «умной» промышленной и бытовой технике, оборудовании в общественных местах, транспорте.

Гибкая графика
гаджет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В качестве примера Егор Задеба привел «умные» чайники, стиральные машины, профессиональные строительные инструменты — всё, что подвергается ударной и тепловой нагрузке и имеет экран для управления и отображения информации. Еще одно преимущество гибкого дисплея в том, что им можно оснастить не только плоскую, но и изогнутую поверхность, добавил он. Так, например, экраны подойдут для интерактивных детских игрушек или элементов дизайна помещений, предположил эксперт.

Как ранее писали «Известия», в этом году на розничный рынок впервые выйдут компьютеры, собранные полностью из российских комплектующих. До этого в продаже уже были устройства с отечественными памятью, накопителями, материнскими платами, а теперь в магазинах можно будет купить компьютеры с разработанными в РФ процессорами. Например, в 2022 году российский производитель iRU планирует вывести на рынок устройства на базе «Байкал-М».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022