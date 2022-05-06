Взяли трубки: в РФ начались неофициальные продажи нового iPhone
Бизнес начал ввозить в Россию товары западных брендов, объявивших об ограничении официальных поставок. Так, в продаже уже появился новый iPhone SE 2022 года, который Apple не стала представлять в РФ. В страну начали ввозить и устройства Samsung. Также появились предложения купить автомобили приостановивших работу в РФ марок, например, Toyota Land Cruiser, поставленные из ОАЭ. По словам участников рынка и экспертов, границу товары пересекают полулегально по существовавшим и ранее «серым» схемам. Когда механизмы одобренного государством параллельного импорта заработают в полную силу, ассортимент продукции может вырасти, а цены снизятся, надеются аналитики.
Спрятанная премьера
Новый iPhone SE, мировые продажи которого начались 18 марта, несмотря на прекращение официальных поставок техники Apple в РФ, добрался до российских прилавков. В этом убедились корреспонденты «Известий», изучившие предложения небольших интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах. Речь идет именно о новых поставках — последний смартфон от Apple до сих пор не ввозили в Россию, утверждают опрошенные «Известиями» сотрудники компаний — партнеров вендора. По их словам, первые неофициальные продажи iPhone SE начались во второй половине апреля — еще до того, как Минпромторг составил перечень товаров, которые можно ввозить в рамках параллельного импорта.
Как в Россию попадают новые смартфоны Apple, продавцы не объясняют. Некоторые из них указывают страны, в которых были приобретены гаджеты, — среди них ОАЭ и Австралия. В ОАЭ iPhone SE с памятью 128 Гб стоит чуть более 2 тыс. дирхамов, или чуть более 37 тыс. рублей по курсу Forex. Цена устройства в Австралии — 799 австралийских долларов, то есть около 40,5 тыс. рублей. На Ozon iPhone SE 128 Гб стоит примерно от 60 тыс. Получается, что при перепродаже новый iPhone предлагают с наценкой в 1,5 раза или более.
Представители Apple не предоставили комментариев.
Источник, близкий к одной из розничных сетей, считает, что новые iPhone SE могли попасть в Россию по так называемым серым схемам, отличным от грядущего параллельного импорта. Такой импорт предполагает официальное прохождение таможни, оплату пошлин, отгрузки товара конкретному получателю, а при «сером» ввозе, как правило, товары не декларируются или выдаются за более дешевые изделия, отметил собеседник «Известий». Смартфоны могут провозить под видом упаковочных коробок к ним, привел он пример.
Опрошенные «Известиями» участники рынка считают, что ввезенных в Россию iPhone SE относительно немного — до 1 тыс. аппаратов. Это бюджетная модель, что называется, на любителя, с маленьким экраном, рассуждает один из собеседников издания. С этими оценками согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— Скорее всего, аппараты завозились в чемоданах без соблюдения таможенных процедур, — считает он.
По оценке эксперта, до начала санкционной кампании «серый» рынок смартфонов в РФ составлял около 5% от общих продаж аппаратов в России — порядка 120 тыс. устройств в месяц. Так ввозились в основном какие-то экзотические телефоны, которые официально не продаются в России, а также некоторые гаджеты, цены на которые за рубежом ниже, пояснил эксперт.
— Сейчас «серый» импорт снизился до 15–20 тыс. устройств в месяц — в основном из азиатских стран и бывшего СНГ ввозят Samsung. Ввоз сократился из-за того, что перемещения товаров и людей через границы затруднены, да и особого спроса сейчас нет, — отметил Эльдар Муртазин.
Из ОАЭ в Россию ввозят не только смартфоны. Например, на Auto.ru за 8,5 млн рублей предлагают приобрести Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска, приобретенный в этой стране. «Осуществляем доставку из США, ОАЭ и Европы», — обещают продавцы.
Прилавки на замке
Объемы поставок и ассортимент гаджетов на прилавках поможет значительно расширить параллельный импорт, одобренный государством, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Правда, его масштабы будут зависеть от того, насколько велик будет платежеспособный спрос, добавил он.
Перечень товаров, попадающих под параллельный импорт, уже подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В перечень попали и гаджеты. Например, ведомство разрешило параллельный импорт для телефонов, часов и наушников Apple. Упомянута в этом списке электроника и оргтехника Samsung, Nokia, Sony, HP, Huawei, Lenovo. Сейчас приказ находится на регистрации в Минюсте, пояснили в Минпромторге. Механизмы параллельного импорта позволят ввозить миллионы устройств в год, рассказывал ранее «Известиям» источник, близкий к одной из розничных сетей. Правда, регулярность таких поставок непредсказуема — например, у перекупщиков может не оказаться нужного количества товара, объяснял он.
Очевидно, крупные дистрибуторы и ритейлеры будут следовать утвержденному государством списку, считает сотрудник одной из розничных сетей. С ним согласен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По его словам, этот список будет расширяться и дополняться в зависимости от конъюнктуры спроса.
Но пока ни у кого из крупных ритейлеров нет новых поставок гаджетов, в том числе и iPhone SE, посетовал источник в одной из торговых сетей. Новых девайсов действительно нет, но онлайн и в классической рознице сейчас доступен достаточно широкий ассортимент смартфонов от Apple прошлых поколений, а также iPhone 13, сказал представитель «М.Видео–Эльдорадо».
Крупные продавцы и дистрибуторы пока осторожно относятся к параллельному импорту, отметил Эльдар Муртазин.
— Речь идет даже не о логистических проблемах или сложностях с проведением платежей. Производители, прекратившие отгрузки в Россию, неоднократно заявляли: они не уходят с российского рынка, а лишь приостанавливают отгрузки. Это значит, что организации, занимающиеся параллельным импортом, когда классическая схема поставок возобновится, могут оказаться не у дел — ввезенный ими товар никому не будет нужен, — отметил эксперт.
У товаров, которые ввезены по механизму параллельного импорта, есть все сертификаты качества и лицензии производителя, объяснила руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург.
— В страну они ввозятся легально, проходят таможенный контроль, а значит, не являются контрабандой или контрафактом, — отметила юрист. — Но разрешение правообладателя для ввоза не требуется — это единственное отличие от «белого» товара. В целом, несмотря на возможность приобретения сейчас такого товара, исход непредсказуем — например, возможен отказ производителя от выполнения гарантийных обязательств.
Конечно, можно предъявить соответствующие требования и к продавцу, но в случае с крупными корпорациями предъявление требования к производителю всегда было более эффективным, заключила эксперт.
При этом с запуском параллельного импорта смартфоны могут стать дешевле, добавил Сергей Половников. Это возможно в том случае, если гаджеты для перепродажи будут закупать в странах, где на них установлены минимальные цены, пояснил он.