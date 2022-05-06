Взяли трубки: в РФ начались неофициальные продажи нового iPhone

Бизнес начал ввозить в Россию товары западных брендов, объявивших об ограничении официальных поставок. Так, в продаже уже появился новый iPhone SE 2022 года, который Apple не стала представлять в РФ. В страну начали ввозить и устройства Samsung. Также появились предложения купить автомобили приостановивших работу в РФ марок, например, Toyota Land Cruiser, поставленные из ОАЭ. По словам участников рынка и экспертов, границу товары пересекают полулегально по существовавшим и ранее «серым» схемам. Когда механизмы одобренного государством параллельного импорта заработают в полную силу, ассортимент продукции может вырасти, а цены снизятся, надеются аналитики.

Спрятанная премьера

Новый iPhone SE, мировые продажи которого начались 18 марта, несмотря на прекращение официальных поставок техники Apple в РФ, добрался до российских прилавков . В этом убедились корреспонденты «Известий», изучившие предложения небольших интернет-магазинов и продавцов на маркетплейсах. Речь идет именно о новых поставках — последний смартфон от Apple до сих пор не ввозили в Россию, утверждают опрошенные «Известиями» сотрудники компаний — партнеров вендора. По их словам, первые неофициальные продажи iPhone SE начались во второй половине апреля — еще до того, как Минпромторг составил перечень товаров, которые можно ввозить в рамках параллельного импорта.

Как в Россию попадают новые смартфоны Apple, продавцы не объясняют. Некоторые из них указывают страны, в которых были приобретены гаджеты, — среди них ОАЭ и Австралия. В ОАЭ iPhone SE с памятью 128 Гб стоит чуть более 2 тыс. дирхамов, или чуть более 37 тыс. рублей по курсу Forex. Цена устройства в Австралии — 799 австралийских долларов, то есть около 40,5 тыс. рублей . На Ozon iPhone SE 128 Гб стоит примерно от 60 тыс. Получается, что при перепродаже новый iPhone предлагают с наценкой в 1,5 раза или более.

Серый в яблоках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Представители Apple не предоставили комментариев.

Источник, близкий к одной из розничных сетей, считает, что новые iPhone SE могли попасть в Россию по так называемым серым схемам, отличным от грядущего параллельного импорта . Такой импорт предполагает официальное прохождение таможни, оплату пошлин, отгрузки товара конкретному получателю, а при «сером» ввозе, как правило, товары не декларируются или выдаются за более дешевые изделия, отметил собеседник «Известий». Смартфоны могут провозить под видом упаковочных коробок к ним, привел он пример.

Опрошенные «Известиями» участники рынка считают, что ввезенных в Россию iPhone SE относительно немного — до 1 тыс. аппаратов . Это бюджетная модель, что называется, на любителя, с маленьким экраном, рассуждает один из собеседников издания. С этими оценками согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Скорее всего, аппараты завозились в чемоданах без соблюдения таможенных процедур , — считает он.

По оценке эксперта, до начала санкционной кампании «серый» рынок смартфонов в РФ составлял около 5% от общих продаж аппаратов в России — порядка 120 тыс. устройств в месяц. Так ввозились в основном какие-то экзотические телефоны, которые официально не продаются в России, а также некоторые гаджеты, цены на которые за рубежом ниже, пояснил эксперт.

Серый в яблоках Фото: Global Look Press/Silas Stein

— Сейчас «серый» импорт снизился до 15–20 тыс. устройств в месяц — в основном из азиатских стран и бывшего СНГ ввозят Samsung. Ввоз сократился из-за того, что перемещения товаров и людей через границы затруднены, да и особого спроса сейчас нет, — отметил Эльдар Муртазин.

Из ОАЭ в Россию ввозят не только смартфоны. Например, на Auto.ru за 8,5 млн рублей предлагают приобрести Toyota Land Cruiser 2021 года выпуска, приобретенный в этой стране. «Осуществляем доставку из США, ОАЭ и Европы», — обещают продавцы.

Прилавки на замке

Объемы поставок и ассортимент гаджетов на прилавках поможет значительно расширить параллельный импорт, одобренный государством , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Правда, его масштабы будут зависеть от того, насколько велик будет платежеспособный спрос, добавил он.

Перечень товаров, попадающих под параллельный импорт, уже подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В перечень попали и гаджеты. Например, ведомство разрешило параллельный импорт для телефонов, часов и наушников Apple . Упомянута в этом списке электроника и оргтехника Samsung, Nokia, Sony, HP, Huawei, Lenovo . Сейчас приказ находится на регистрации в Минюсте , пояснили в Минпромторге. Механизмы параллельного импорта позволят ввозить миллионы устройств в год , рассказывал ранее «Известиям» источник, близкий к одной из розничных сетей. Правда, регулярность таких поставок непредсказуема — например, у перекупщиков может не оказаться нужного количества товара, объяснял он.

Серый в яблоках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Очевидно, крупные дистрибуторы и ритейлеры будут следовать утвержденному государством списку , считает сотрудник одной из розничных сетей. С ним согласен руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. По его словам, этот список будет расширяться и дополняться в зависимости от конъюнктуры спроса.

Но пока ни у кого из крупных ритейлеров нет новых поставок гаджетов, в том числе и iPhone SE , посетовал источник в одной из торговых сетей. Новых девайсов действительно нет, но онлайн и в классической рознице сейчас доступен достаточно широкий ассортимент смартфонов от Apple прошлых поколений, а также iPhone 13, сказал представитель «М.Видео–Эльдорадо».

Крупные продавцы и дистрибуторы пока осторожно относятся к параллельному импорту, отметил Эльдар Муртазин.

— Речь идет даже не о логистических проблемах или сложностях с проведением платежей. Производители, прекратившие отгрузки в Россию, неоднократно заявляли: они не уходят с российского рынка, а лишь приостанавливают отгрузки. Это значит, что организации, занимающиеся параллельным импортом, когда классическая схема поставок возобновится, могут оказаться не у дел — ввезенный ими товар никому не будет нужен, — отметил эксперт.

Серый в яблоках Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

У товаров, которые ввезены по механизму параллельного импорта, есть все сертификаты качества и лицензии производителя, объяснила руководитель практики имущественных отношений Amulex.ru Галина Гамбург.

— В страну они ввозятся легально, проходят таможенный контроль, а значит, не являются контрабандой или контрафактом, — отметила юрист. — Но разрешение правообладателя для ввоза не требуется — это единственное отличие от «белого» товара. В целом, несмотря на возможность приобретения сейчас такого товара, исход непредсказуем — например, возможен отказ производителя от выполнения гарантийных обязательств .

Конечно, можно предъявить соответствующие требования и к продавцу, но в случае с крупными корпорациями предъявление требования к производителю всегда было более эффективным, заключила эксперт.