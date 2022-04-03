Безтелефонный разговор: продажи смартфонов в России сократились вдвое

Продажи смартфонов в России сократились в два раза, сообщили «Известиям» в компании-партнере нескольких производителей электроники. Если за неделю с 14 по 20 февраля было продано 744 тыс. аппаратов, то с 7 по 13 марта — всего около 380 тыс. Гаджеты подорожали на 30–50%, их ассортимент снизился. По итогам года спрос на мобильные телефоны может уменьшиться вдвое, считают эксперты. Поддержать рынок способны поставки из Китая, а также из Индии и Вьетнама, допускают аналитики.

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С 14 по 20 февраля — за неделю перед началом спецоперации на Украине и санкционной кампании — в России было продано 744 тыс. смартфонов, такую статистику «Известиям» предоставила компания-партнер нескольких производителей электроники. Затем продажи стали снижаться: на неделе с 21 по 27 февраля они составили 703 тыс. аппаратов, на следующей — сократились до 476 тыс., а с 7 по 13 марта — рухнули до 380 тыс. единиц, следует из материалов компании. То есть по сравнению с последней докризисной реализация смартфонов сократилась почти вдвое.

В целом эти данные верны, согласился источник в другой розничной сети. По предварительной оценке, количество проданных смартфонов в России в марте снизилось на 18% по сравнению с тем же периодом 2021 года, рассказали «Известиям» в МТС. Однако в первом квартале этого года рынок в натуральном выражении вырос на 1,5%, отметил представитель оператора.

Двукратное падение продаж в марте ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин объясняет ажиотажным спросом на электронику в феврале . Те, кто стремился что-то приобрести, сделали это в первые недели после начала санкций, сейчас покупательская активность схлынула.

Безтелефонный разговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— При этом часть наименований электроники исчезла из магазинов, а цены выросли на 30–300%. Так, например, подорожали внешние жесткие диски, смартфоны выросли в цене на 30–50%. В целом ситуация напоминает начало 2015 года — во время резкого скачка курса валют в конце 2014 года люди ажиотажно скупали электронику, в том числе смартфоны. После этой скупки спрос соответственно упал, — напомнил Эльдар Муртазин.

Рынок смартфонов, как и рынок техники в целом, очень подвержен конъюнктуре и в равной степени зависит от общей экономической ситуации, а также от логистики и курса валют, заметил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

— Вместе с тем спрос на технику всегда высокий, особенно в кризисные времена, так как многие люди вкладывают в нее свои накопления. Падение на рынке смартфонов связано с перераспределением спроса в категорию бытовой техники и электроники. Плюс те, кто хотел потратить деньги на смартфоны, сделали это еще в конце февраля, — согласен он.

Безтелефонный разговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По оценке МТС, в 2021 году в России было продано 30 млн смартфонов на 728 млрд рублей. В денежном выражении рынок увеличился на 28%, в натуральном — сократился примерно на 2%. Средняя стоимость купленных гаджетов выросла на 31%, до 24,2 тыс. рублей, сообщала ранее компания. Средняя стоимость выросла в связи с тем, что всё большее число россиян отдавали предпочтение более дорогим моделям смартфонов, говорится в материалах оператора.

Китай в помощь

К концу марта пик инвестиционного интереса к флагманским смартфонам прошел, спрос стабилизировался и перераспределился в нижний и средний ценовой диапазоны, отметил представитель «М. Видео – Эльдорадо».

— В нем традиционно сильны и широко представлены китайские производители. Доверие к брендам, соотношение «цена–качество», широкий выбор и накопленный сток позволяют им в текущей ситуации наращивать долю рынка и удовлетворять спрос, — утверждает представитель ритейлера. По его словам, на российском рынке доля китайских брендов в последние недели уже достигает 55–60% в штуках , против примерно 50% 2021 году.

«М.Видео – Эльдорадо» сейчас делает всё возможное, чтобы сохранить привлекательные розничные цены, добавил он.

Безтелефонный разговор Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Мы заморозили цены на ряд социально значимых моделей техники, куда входят и смартфоны, находим возможность снижать цены и делать промопредложения совместно с вендорами . Объединенный ритейлер запустил специальный кредит «10-10-10», — рассказал он.

По его словам, «М. Видео – Эльдорадо» находится в диалоге с пулом поставщиков и работает над сохранением и, по возможности, расширением ассортимента.

Как прогнозирует Эльдар Муртазин, в этом году в РФ рынок смартфонов, скорее всего, сократится почти вдвое, до примерно 16 млн аппаратов. В деньгах продажи снизятся примерно на 30% , считает он.

О восстановлении рынка говорить сейчас преждевременно , полагает Михаил Догадин. Падение продаж смартфонов связано с неблагоприятной общеэкономической ситуацией — людям не до смартфонов, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Безтелефонный разговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— В итоге все поняли, что вкладывать деньги в электронику — не выход. К людям пришло понимание, что цены нереально завышены и в такой ситуации что-то покупать бессмысленно. Причем раздута именно наценка, реальная себестоимость ниже, — рассуждает он . — Сейчас электронику покупают либо те, кто не следит за расходами, либо те, для кого приобретение крайне важно — например, сломался смартфон, — пояснил эксперт.

Впрочем, по мнению Сергея Половникова, тенденция к снижению цен уже наметилась, в частности потому что укрепляется рубль. Соответственно, наценка ритейлеров станет меньше , надеется он. При этом насыщению рынка будут способствовать параллельный импорт и налаживание поставок гаджетов из Китая, прогнозирует эксперт.

Но производство бюджетных смартфонов на Android широко развито не только в Китае — существуют индийские и вьетнамские производители, добавил Сергей Половников. До последнего времени они оставались в тени, продажи в России у них шли не слишком успешно, но в сложившейся ситуации у них появился шанс занять определенную долю рынка.