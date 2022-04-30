 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Происшествия
Со стороны границы с Украиной в Белгороде слышны звуки взрывов
Спорт
Вильданов взял реванш и нокаутировал Щербакова на турнире РЕН ТВ
Мир
Самолет Шольца пересек Северный полюс для облета России
Наука
Ракета «Ангара-1.2» со спутником в интересах МО РФ стартовала с Плесецка
Мир
Немецкий концерн Uniper продолжит оплачивать российский газ в евро
Наука
В 2022 году в России запустят пилотный проект «Цифровое теплоснабжение»
Мир
Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня
Пресс-релизы
Состоялось открытие IX Московского международного салона образования
Общество
Суд арестовал виновника ДТП на Мытной улице в Москве
Происшествия
В Зеленограде пять пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП
Общество
Юрист назвал условия работы в выходные дни
/

Appleдисконты: iPhone подешевели на треть

Стоимость каких моделей упала больше всего
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный слайд
Начало статьи
Appleдисконты: iPhone подешевели на треть
2022-04-29 19:59:26
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ретейлеры за последние две недели снизили цены на iPhone до 30%. Так, их сократили «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, «Связной», рассказали «Известиям» в компаниях. Аналогичная ситуация по другим брендам. В числе причин — укрепление рубля, снижение доступности кредитов для населения и доходов потребителя. Спрос на iPhone сохраняется, но и поставки в Россию тоже продолжаются. Правда, граждан РФ отпугивает новая политика Apple и невозможность пользоваться платежными сервисами, поэтому магазины стараются избавиться от этой продукции, говорят эксперты.

Apple и не только

Ретейлеры уменьшили цены на продукцию Apple до 30%. В «М.Видео – Эльдорадо» это произошло в рамках возвращения федеральных промо-кампаний. Кроме того, ассортимент товаров корпорации участвует в программе лояльности — до 50% покупки можно оплатить бонусными рублями, добавили в компании.

Такое решение принято, поскольку спрос стабилизировался, появилась возможность вернуть скидки и привлечь внимание покупателей, объяснили в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо». Промо-кампании охватывают больше тысячи товаров Samsung, Xiomi, Zte Siemens, AEG, Bosch и ряд китайских брендов.

Упали цены на iPhone и в re:Store, при этом на каждую модель был свой процент понижения, рассказал менеджер по продажам ретейлера. Он добавил, что на телефоны сохраняется спрос, по некоторым моделям осталось в наличии только несколько штук. Это касается самых дорогих смартфонов линейки — 13 pro max (от 169 тыс. рублей). При этом поставки товара в Россию продолжаются, отметил представитель re:Store.

Apple дисконты 1
iPhone 13
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По данным Wildberries, цены на некоторые смартфоны iPhone в апреле снизились до 31% благодаря укреплению курса рубля. Сейчас на маркетплейсе представлены различные модели iPhone в разных цветах и объемом памяти от 64 до 512 GB, в том числе последняя, 13 серия, рассказали в компании.

Цены снизили и на другие бренды телефонов, например, около 30% на отдельные модели Xiaomi, 15% на некоторые Samsung, сообщили в Wildberries.

— Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля. На самые массовые модели, например, iPhone 11 цены уже сопоставимы с февральскими, — подтвердил «Известиям» вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Вопросы будут

Спрос на смартфоны снижается после ажиотажа в конце февраля и марте: большинство сейчас людей стараются сохранить сбережения, объясняет Догадин. С ним согласны в «М.Видео – Эльдорадо». 26 февраля «Известия» писали, что магазины подняли цены на iPhone на 10-20 тыс. рублей. Затем подорожали также Samsung, Honor и др. бренды.

Гендиректор «Infoline – Аналитика» Михаил Бурмистров подтверждает: цены на смартфоны были пересмотрены в течение нескольких дней. Сильнее всего тогда подорожал iPhone 12. Apple быстрее всего реагировал на кризис, но даже рост цен не повлиял на продажи — спрос был ажиотажным, вспоминает эксперт.

Пик роста цен на iPhone был достигнут в конце первой декады марта и по сравнению с 20 числами февраля составил 70-80%. К концу марта стоимость начала снижаться. Сейчас происходит нормализация цен, отметил Михаил Бурмистров. Укрепление рубля — основная причина снижения цен на технику, считает эксперт.

Для падения цен на Apple есть еще две причины: снижение доступности кредитов для населения. К тому же, в текущей ситуации люди не хотят тратить баснословные суммы на телефон, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Apple дисконты 2
Смартфон
Фото: ТАСС/Сорокин Донат

— На спрос негативно повлияла и новая политика Apple — прекращение работы Pay Pal, удаление приложений и тому подобное: это отпугивает покупателей. Поэтому даже при снижении цен далеко не факт, что спрос станет расти, — считает эксперт.

Кроме того, по контрактным обязательствам с Apple ретейл был обязан закупать продукцию компании в больших объемах, рассказал Сергей Половников. По его мнению, это могло привести к большим запасам товара, и в этой ситуации продукция — дорогостоящий неликвид, от которого стоит как можно скорее избавиться.

«Известия» направили запрос в Apple.

— На самом деле, это не снижение цен, а коррекция рынка после панического ажиотажа и необоснованного повышения, — пояснил экономист, основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко. — Многие ретейлеры повысили цены на технику с большим запасом. С одной стороны, они перестраховались, а с другой — заработали на ажиотаже. Но теперь рубль стоит дороже, чем 24 февраля, и потребителям уже никак не объяснить заоблачные цены на телефоны.

Егор Клопенко добавил, что потребители запомнили и «ушедшие» из России бренды, и торговые сети, которые пытались заработать на этой сложной ситуации и вели себя не честно по отношению к покупателю. Эксперт сомневается, что у этих брендов и сетей спрос в ближайшее время восстановится до прежних объемов.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022