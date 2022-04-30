Appleдисконты: iPhone подешевели на треть

Российские ретейлеры за последние две недели снизили цены на iPhone до 30%. Так, их сократили «М.Видео-Эльдорадо», re:Store, «Связной» , рассказали «Известиям» в компаниях. Аналогичная ситуация по другим брендам. В числе причин — укрепление рубля, снижение доступности кредитов для населения и доходов потребителя. Спрос на iPhone сохраняется, но и поставки в Россию тоже продолжаются . Правда, граждан РФ отпугивает новая политика Apple и невозможность пользоваться платежными сервисами, поэтому магазины стараются избавиться от этой продукции, говорят эксперты.

Apple и не только

Ретейлеры уменьшили цены на продукцию Apple до 30%. В «М.Видео – Эльдорадо» это произошло в рамках возвращения федеральных промо-кампаний . Кроме того, ассортимент товаров корпорации участвует в программе лояльности — до 50% покупки можно оплатить бонусными рублями, добавили в компании.

Такое решение принято, поскольку спрос стабилизировался, появилась возможность вернуть скидки и привлечь внимание покупателей, объяснили в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо». Промо-кампании охватывают больше тысячи товаров Samsung, Xiomi, Zte Siemens, AEG, Bosch и ряд китайских брендов.

Упали цены на iPhone и в re:Store, при этом на каждую модель был свой процент понижения, рассказал менеджер по продажам ретейлера. Он добавил, что на телефоны сохраняется спрос, по некоторым моделям осталось в наличии только несколько штук. Это касается самых дорогих смартфонов линейки — 13 pro max (от 169 тыс. рублей). При этом поставки товара в Россию продолжаются, отметил представитель re:Store.

Apple дисконты 1 Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По данным Wildberries, цены на некоторые смартфоны iPhone в апреле снизились до 31% благодаря укреплению курса рубля . Сейчас на маркетплейсе представлены различные модели iPhone в разных цветах и объемом памяти от 64 до 512 GB, в том числе последняя, 13 серия, рассказали в компании.

Цены снизили и на другие бренды телефонов, например, около 30% на отдельные модели Xiaomi, 15% на некоторые Samsung, сообщили в Wildberries.

— Цены на рынке действительно снижаются, и это обусловлено в том числе укреплением рубля. На самые массовые модели, например, iPhone 11 цены уже сопоставимы с февральскими, — подтвердил «Известиям» вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

Вопросы будут

Спрос на смартфоны снижается после ажиотажа в конце февраля и марте: большинство сейчас людей стараются сохранить сбережения , объясняет Догадин. С ним согласны в «М.Видео – Эльдорадо». 26 февраля «Известия» писали, что магазины подняли цены на iPhone на 10-20 тыс. рублей. Затем подорожали также Samsung, Honor и др. бренды.

Гендиректор «Infoline – Аналитика» Михаил Бурмистров подтверждает: цены на смартфоны были пересмотрены в течение нескольких дней. Сильнее всего тогда подорожал iPhone 12. Apple быстрее всего реагировал на кризис, но даже рост цен не повлиял на продажи — спрос был ажиотажным, вспоминает эксперт.

Пик роста цен на iPhone был достигнут в конце первой декады марта и по сравнению с 20 числами февраля составил 70-80%. К концу марта стоимость начала снижаться. Сейчас происходит нормализация цен , отметил Михаил Бурмистров. Укрепление рубля — основная причина снижения цен на технику, считает эксперт.

Для падения цен на Apple есть еще две причины: снижение доступности кредитов для населения. К тому же, в текущей ситуации люди не хотят тратить баснословные суммы на телефон, считает руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

Apple дисконты 2 Фото: ТАСС/Сорокин Донат

— На спрос негативно повлияла и новая политика Apple — прекращение работы Pay Pal, удаление приложений и тому подобное: это отпугивает покупателей. Поэтому даже при снижении цен далеко не факт, что спрос станет расти, — считает эксперт.

Кроме того, по контрактным обязательствам с Apple ретейл был обязан закупать продукцию компании в больших объемах, рассказал Сергей Половников. По его мнению, это могло привести к большим запасам товара, и в этой ситуации продукция — дорогостоящий неликвид, от которого стоит как можно скорее избавиться .

«Известия» направили запрос в Apple.

— На самом деле, это не снижение цен, а коррекция рынка после панического ажиотажа и необоснованного повышения, — пояснил экономист, основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко. — Многие ретейлеры повысили цены на технику с большим запасом. С одной стороны, они перестраховались, а с другой — заработали на ажиотаже. Но теперь рубль стоит дороже, чем 24 февраля, и потребителям уже никак не объяснить заоблачные цены на телефоны .