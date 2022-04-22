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Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласия

Власти определились, какие товары ушедших компаний появятся в стране
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласия
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2022-04-22 09:03:45
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Власти дали зеленый свет на ввоз продукции Apple, Samsung, Tesla, Bentley и других ушедших брендов без их разрешения — всего около 200 наименований. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт. «Известия» ознакомились с документом, теперь его должен зарегистрировать Минюст. Список товаров и брендов в целом отражает ранее заявленный правительством подход: сохранить защиту торговых марок, которые производят или импортируют продукцию в РФ, а также обеспечить людей самым необходимым, отметили эксперты. Назвать вероятные сроки первых поставок по параллельному импорту они затруднились.

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Всё самое необходимое

«Известия» ознакомились с приказом Минпромторга, который определяет перечень товаров, подпадающих под так называемый параллельный импорт — когда товары ввозятся на территорию РФ без разрешения владельцев торговых марок. Его подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. После этого документ должен быть зарегистрирован в Минюсте.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили подлинность документа.

Ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров: это готовая потребительская продукция плюс комплектующие для автомобилей. Например, это текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура, транспорт. Причем министерство использовало комбинированный подход: в некоторых отраслях Минпромторг допустил к параллельному импорту всю категорию товаров, а в других — лишь отдельные бренды, всего в документе их около 200.

Так, например, ведомство разрешило параллельный импорт для телефонов, часов и наушников Apple, для гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В категории автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие. Плюс комплектующие к ним — металлические конструкции и изделия от Mahle, Cummins, датчики и блоки Wabco, приводные ремни и гидравлика Gates, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. Также в списке автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens и др.

Бренды — в гости к нам
двигатели
Фото: ТАСС/dpa/Hendrik Schmidt
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Причем для одежды и обуви (включая спортивные) Минпромторг не использовал точечный подход по брендам — эти товары допускают полностью.

В список ведомства не попали ювелирные изделия, а также мебель (за исключением сидений для транспорта). Украшения не имеют стратегического значения, отечественные производители смогут заполнить эту нишу, пояснили в Минпромторге.

Целью и мотивами этого приказа послужила возможность ввоза в страну конкретной партии продукции, на которую нанесли товарный знак, но правообладатель не соглашался на ее импорт в РФ, отметил Минпромторг в пояснительной записке к документу. Эта мера необходима для защиты экономических интересов страны.

В интересах людей

В марте иностранные компании начали заявлять о приостановке своей деятельности в России, всего более 200 брендов. Большая часть приходится на потребительские товары. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу. В том числе речь идет о Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple, Chanel, BMW.

Бренды — в гости к нам
автомобиль
Фото: ТАСС/EPA/PHILIPP GUELLAND
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По мнению партнера Deloitte Татьяны Кофановой, введение параллельного импорта преимущественно для автомобилей премиальных брендов абсолютно логично, так как западные санкции наложили запрет на поставки именно дорогостоящих товаров.

Машины премиальных марок как раз вошли в санкционные ограничения. Туда попали автомобили дороже €50 тыс., согласно санкциям ЕС. По санкциям США и Японии похожая отсечка. Поэтому иначе как параллельным импортом поставить их в Россию не получится, — пояснила эксперт.

При этом Татьяна Кофанова отметила, что с ввозом готовых автомобилей по новым, альтернативным схемам даже после легализации параллельного импорта могут возникнуть трудности: тот, кто будет отгружать эти машины, может попасть под вторичные санкции США или Евросоюза. Проблемным остается и вопрос самой транспортировки запчастей и авто в Россию, добавила эксперт.

— Пока вопрос с поставками запчастей даже для перезапуска локальных автопроизводств не решен, хотя Минпромторг и сами концерны активно над этим работают. Причем сейчас ряд производителей передают накопленные запчасти, которые планировалось использовать в производстве, в автосервис — для проведения гарантийного ремонта авто. Вопрос налаживания новых логистических цепочек только в начальной стадии проработки, — сказала «Известиям» Татьяна Кофанова.

Бренды — в гости к нам
одежда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Эксперт затруднилась назвать сроки первых поставок по параллельному импорту: говорить, что товары будут поставлены за два-три месяца после легализации или даже за шесть месяцев, преждевременно.

Этот список товаров и брендов в целом отражает ранее заявленный правительством подход: сохранить защиту торговых марок, которые производят или импортируют продукцию в РФ, а также обеспечить людей самым необходимым, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Но следует учесть: бизнес, получивший разрешение на параллельный импорт, столкнется с теми же проблемами, которые испытывают сейчас производители и поставщики. Речь идет о нарушении логистики, о подорожании кредитов и так далее. Поэтому сейчас сложно предположить, когда эти товары окажутся на полках магазинов, сказал эксперт.

Легализация параллельного импорта потребительских товаров не должна ухудшить положение производств, работающих в России, а также производителей, поставляющих свои товары по механизмам прямого импорта, — отметил представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов.

Пока эксперты изучают список, чтобы понять ситуацию, добавил он.

Бренды — в гости к нам
парфюм
Фото: ТАСС/dpa/Daniel Reinhardt

Ранее производители, поставщики и торговля отметили «Известиям», что пока невозможно сказать, какой будет цена товаров, ввезенных в РФ по параллельному импорту. В некоторых случаях продукция будет дешевле, в некоторых дороже по сравнению с теми товарами, которые ввезли с согласия правообладателя.

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