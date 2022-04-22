Бренды — в гости к нам: Apple импортируют в Россию без его согласия

Власти дали зеленый свет на ввоз продукции Apple, Samsung, Tesla, Bentley и других ушедших брендов без их разрешения — всего около 200 наименований. Минпромторг составил список товаров, для которых откроют параллельный импорт. «Известия» ознакомились с документом, теперь его должен зарегистрировать Минюст. Список товаров и брендов в целом отражает ранее заявленный правительством подход: сохранить защиту торговых марок, которые производят или импортируют продукцию в РФ, а также обеспечить людей самым необходимым, отметили эксперты. Назвать вероятные сроки первых поставок по параллельному импорту они затруднились.

Всё самое необходимое

«Известия» ознакомились с приказом Минпромторга, который определяет перечень товаров, подпадающих под так называемый параллельный импорт — когда товары ввозятся на территорию РФ без разрешения владельцев торговых марок. Его подписал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. После этого документ должен быть зарегистрирован в Минюсте.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили подлинность документа.

Ведомство предложило продавать без разрешения правообладателя более 50 групп товаров: это готовая потребительская продукция плюс комплектующие для автомобилей. Например, это текстиль, кожаные изделия, одежда, мех, парфюмерия, оборудование и механические устройства, телефоны, компьютеры и ТВ-аппаратура, транспорт . Причем министерство использовало комбинированный подход: в некоторых отраслях Минпромторг допустил к параллельному импорту всю категорию товаров, а в других — лишь отдельные бренды, всего в документе их около 200.

Так, например, ведомство разрешило параллельный импорт для телефонов, часов и наушников Apple, для гаджетов и электроники Samsung, Nokia, Sony, Siemens, HP, а также принтеров, сканеров Huawei и Lenovo. В категории автомобилей в Россию будут ввозить Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Tesla, Volvo, Skoda, Toyota, Nissan и другие . Плюс комплектующие к ним — металлические конструкции и изделия от Mahle, Cummins, датчики и блоки Wabco, приводные ремни и гидравлика Gates, шины Continental, Michelin, Goodyear и Bridgestone. Также в списке автомобильные двигатели Cummins, Deutz, Kubota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Toyota, Volvo и Scania и промышленное оборудование Caterpillar, Siemens и др.

Причем для одежды и обуви (включая спортивные) Минпромторг не использовал точечный подход по брендам — эти товары допускают полностью.

В список ведомства не попали ювелирные изделия, а также мебель (за исключением сидений для транспорта). Украшения не имеют стратегического значения, отечественные производители смогут заполнить эту нишу, пояснили в Минпромторге.

Целью и мотивами этого приказа послужила возможность ввоза в страну конкретной партии продукции, на которую нанесли товарный знак, но правообладатель не соглашался на ее импорт в РФ , отметил Минпромторг в пояснительной записке к документу. Эта мера необходима для защиты экономических интересов страны.

В интересах людей

В марте иностранные компании начали заявлять о приостановке своей деятельности в России, всего более 200 брендов. Большая часть приходится на потребительские товары. По подсчетам консалтинговой компании Knight Frank, только в ритейле около 160 брендов взяли паузу. В том числе речь идет о Nike, Adidas, Lego, Samsung, IKEA, Apple, Chanel, BMW.

По мнению партнера Deloitte Татьяны Кофановой, введение параллельного импорта преимущественно для автомобилей премиальных брендов абсолютно логично, так как западные санкции наложили запрет на поставки именно дорогостоящих товаров.

— Машины премиальных марок как раз вошли в санкционные ограничения. Туда попали автомобили дороже €50 тыс., согласно санкциям ЕС. По санкциям США и Японии похожая отсечка. Поэтому иначе как параллельным импортом поставить их в Россию не получится, — пояснила эксперт.

При этом Татьяна Кофанова отметила, что с ввозом готовых автомобилей по новым, альтернативным схемам даже после легализации параллельного импорта могут возникнуть трудности: тот, кто будет отгружать эти машины, может попасть под вторичные санкции США или Евросоюза. Проблемным остается и вопрос самой транспортировки запчастей и авто в Россию, добавила эксперт.

— Пока вопрос с поставками запчастей даже для перезапуска локальных автопроизводств не решен, хотя Минпромторг и сами концерны активно над этим работают. Причем сейчас ряд производителей передают накопленные запчасти, которые планировалось использовать в производстве, в автосервис — для проведения гарантийного ремонта авто. Вопрос налаживания новых логистических цепочек только в начальной стадии проработки, — сказала «Известиям» Татьяна Кофанова.

Эксперт затруднилась назвать сроки первых поставок по параллельному импорту: говорить, что товары будут поставлены за два-три месяца после легализации или даже за шесть месяцев , преждевременно.

Этот список товаров и брендов в целом отражает ранее заявленный правительством подход: сохранить защиту торговых марок, которые производят или импортируют продукцию в РФ, а также обеспечить людей самым необходимым , сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев. Но следует учесть: бизнес, получивший разрешение на параллельный импорт, столкнется с теми же проблемами, которые испытывают сейчас производители и поставщики. Речь идет о нарушении логистики, о подорожании кредитов и так далее. Поэтому сейчас сложно предположить, когда эти товары окажутся на полках магазинов, сказал эксперт.

— Легализация параллельного импорта потребительских товаров не должна ухудшить положение производств, работающих в России, а также производителей, поставляющих свои товары по механизмам прямого импорта , — отметил представитель ассоциации РАТЭК Антон Гуськов.

Пока эксперты изучают список, чтобы понять ситуацию, добавил он.

Ранее производители, поставщики и торговля отметили «Известиям», что пока невозможно сказать, какой будет цена товаров, ввезенных в РФ по параллельному импорту. В некоторых случаях продукция будет дешевле, в некоторых дороже по сравнению с теми товарами, которые ввезли с согласия правообладателя.