Оплатные услуги: в магазины электроники вернулась рассрочка

Российские магазины электроники возобновили продажи в рассрочку — этот инструмент реализации товаров в долг вернулся в «М.Видео», «Эльдорадо», re:Store. В второй половине марта их стали использовать и сотовые операторы. Так розница стимулирует покупку гаджетов, спрос на которые упал на фоне роста курсов иностранных валют и ажиотажа среди покупателей. В марте продажи электроники по сравнению с февралем, по данным Mobile Research Group, сократились на 50% — такое положение дел влечет риски для ретейла вплоть до закрытия магазинов. Рассрочки выгодны не только продавцам техники, но и банкам, пополнение кредитных портфелей которых замедлилось из-за роста ключевой ставки ЦБ, говорят эксперты.

Возвращение рассрочки

Электронные ретейлеры на фоне замедления продаж в марте после покупательского бума в конце февраля начали стимулировать спрос, возобновляя программы беспроцентных рассрочек. Об этом «Известиям» рассказали представители розничных сетей.

Так, с 19 апреля «М.Видео – Эльдорадо» возобновил рассрочки без первого взноса и переплат на шесть и 12 месяцев, сообщили в пресс-службе объединенной компании. С ее помощью можно приобрести больше 1000 моделей товаров , остальные охватывает программа «10-10-10» (кредитное предложение с предварительной оплатой 10% от стоимости товара, запущенное в «М. Видео» и «Эльдорадо»), рассказала представитель компании Валерия Андреева.

При покупке техники Apple в рассрочку к ней надо докупить услуги или аксессуары или услуги на сумму 10% от стоимости устройства, уточняют в «М. Видео – Эльдорадо».

Рассрочка на шесть месяцев для покупки техники Apple есть сегодня и в сети re:Store, сообщается на сайте продавца.

— Для стимуляции продаж мы используем различные виды промоакций, в том числе и финансовые предложения, которые ограничены во времени, — объяснила пресс-секретарь re:Store Людмила Семушина.

Оплатные услуги 1 Фото: ТАСС/Сорокин Донат

«Связной» в апреле увеличил количество банков-партнеров по программам рассрочек без процентов и переплат. В апреле доля рассрочек стала постепенно восстанавливаться и сейчас составляет 25%, отметил вице-президент по телекоммуникационным и финансовым услугам «Связного» Максим Следаков.

Полностью такие программы в феврале-марте компания не отменяла, добавили в ее пресс-службе.

Сотовые же операторы начали возвращать рассрочки с нулевым первоначальным платежом еще во второй половине марта.

— В марте мы зафиксировали снижение спроса на ряд товаров. Например, после «гендерных праздников» начали сокращаться продажи смартфонов, поэтому мы запустили стимулирующие акции, — рассказал «Известиям» директор по продажам «Мегафона» Давид Борзилов. — Тогда же начали и возвращать рассрочку без первоначального взноса. Сейчас покупатели могут приобрести товары с помощью этого кредитного инструмента на срок от трех до 12 месяцев.

МТС возобновила продажи смартфонов в рассрочку на три, шесть и 10 месяцев, рассказали в компании.

Продавцы уже объясняли «Известиям», что рассрочка — это скрытая скидка, которую ритейлерам не выгодно давать в условиях волатильности курсов валют. Теперь вернуть такие программы ретейлерам позволяет стабилизация курса рубля, отмечает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Компаниям приходится стимулировать сокращающиеся продажи при помощи рассрочки и кредитов, без оборота им не из чего будет платить зарплаты сотрудникам, налоги, оплачивать аренду, перечислил он.

В марте по сравнению с февралем продажи электроники в российских магазинах снизились примерно на 50%, а по итогам апреля сокращение может составить около 10%. В такой ситуации может пойти речь о закрытии части торговых точек, а уменьшение масштабов бизнеса приведет к ухудшению условий обслуживания со стороны банков, кредитующих ритейлеров, не исключает Эльдар Муртазин.

В банк и в розницу

По данным «Связного», в марте 2022 года по сравнению с февралем продажи ноутбуков в РФ сократились в натуральном выражении на 57%, планшетов — на 41%, носимых устройств (фитнес-трекеров и умных часов) — на 54%. До этого компания сообщала о снижении продаж смартфонов месяц к месяцу на 23%.

Впрочем, продажи падают не у всех. Реализация крупной бытовой техники в штуках в марте на Ozon выросла на 65% к февралю , сообщили в пресс-службе маркетплейса. Повышенный интерес к ней связан со стартом сезона ремонтов в дома и квартирах и реализацией россиянами отложенных покупок, объяснил представитель компании.

— Многие россияне закупали бытовую технику на маркетплейсе комплектами — мы отмечаем рост среднего чека и количества позиций в заказе по сравнению с февралем, — отметил он.

Спрос на мелкую бытовую технику в марте остался на уровне февраля, а продажи ноутбуков на Ozon выросли более чем на 20%, утверждают в компании.

Оплатные услуги 2 Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Ретейлеры во многом стараются поддержать интерес покупателей за счет различных акций, рассрочек и распродаж, но глобальные факторы экономической нестабильности пока не исчезли, сказал «Известиям» представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. Например, в Шанхае зафиксирована новая вспышка COVID-19 — это серьезно повлияет на производство и доставку товаров, считает эксперт.

Очевидно, что рассрочки позволяют поддерживать ретейлерам продажи электроники, особенно дорогой — цены на нее сильно зависят от колебаний курсов валют, напомнил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Но такая форма стимулирования продаж важна и для банков с точки зрения реализации кредитных продуктов, указывает он.