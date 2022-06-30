Аналитик назвал прекращение поставок Honor в Россию логичным

Китайский производитель электроники Honor, ранее входивший в состав Huawei, приостановил поставки смартфонов в Россию — это максимально логичная политика китайских компаний, пытающихся снизить риски, чтобы не нести убытки и не оказаться под вторичными санкциями Запада. Об этом заявил «Известиям» финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев в четверг, 30 июня.

«Официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor пока не делала. Но решение о прекращении поставок позволит компании снизить риски возможных санкций, которая сильно укрепила свои позиции на рынке смартфонов», — сказал аналитик, комментируя заявления источников в СМИ.

Ранее в этот же день «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Honor приостановила поставки гаджетов в Россию. Уточнялось, что импорт гаджетов прекратился в марте. Однако сейчас производитель ищет партнеров в странах СНГ, чтобы ввозить продукцию в РФ через параллельный импорт. Уже есть договоренности с Узбекистаном.

«Такой формат минимизации возможных негативных последствий выглядит максимально логичным. Снижение рисков и ограничение поставок в Россию без громких заявлений является сейчас политикой многих китайских компаний, которые не хотят нести убытки и оказаться под вторичными санкциями Запада, лишив себя доступа к торговым и финансовым рынкам, а также технологий», — считает Сагалаев.

Он напомнил, что общий товарооборот между Россией и КНР снизился на 38% за первое полугодие 2022 года по сравнению с показателями второй половины прошлого года.

Весной этого года США и их союзники ввели ограничения на экспорт в РФ технологий, использующих микросхемы и программное обеспечение, произведенные или разработанные в ряде стран Запада, после того как Москва начала спецоперацию в Донбассе.

Несмотря на то что общие валовые продажи смартфонов в России упали на 30% по сравнению с апрелем–июнем 2021 года, Honor стала пятой по популярности маркой смартфонов в стране в январе–марте 2022 года. Доля компании на российском рынке в I квартале этого года составила 3,5% в натуральном выражении и 3,4% — в денежном. Во втором квартале эти показатели составили 4,2 и 5,0% соответственно. При этом в 2020 году продукция бренда занимала 17,9% рынка в натуральном выражении и 14,3% — в денежном, рассказал аналитик.

По его словам, на китайские смартфоны приходилось 70% валовых продаж смартфонов в России в апреле–июне 2022 года по сравнению с 50% в тот же период за последние 12 месяцев — в связи с уменьшением спроса на товары Apple и Samsung.

«Это огромная доля рынка, и заменить ее в ближайшие год–два нечем», — констатировал специалист.

Он добавил, что расширение дистрибуторской сети Honor в странах СНГ может свидетельствовать о том, что бренд собирается возобновить поставки в Россию. Также альтернативным вариантом поставок являются продажи товаров с помощью параллельного импорта через онлайн-ритейлеров, например Wildberries и Ozon. Это позволит расширить ассортимент товаров в РФ и положительно повлияет на стабилизацию цен, полагает Сагалаев.

В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров для параллельного импорта. В него попали товары и материалы иностранных брендов, в том числе Apple, Samsung, Land Rover, Bentley. Также был разрешен ввоз без согласия правообладателя и других категорий товаров — например, электроники, игровых приставок, умных часов, фотоаппаратов. Список будет пересматриваться раз в квартал.