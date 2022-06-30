Стало известно о временном прекращении поставок смартфонов Honor в Россию

Китайский производитель смартфонов Honor приостановил поставки гаджетов в Россию. Об этом в четверг, 30 июня, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

Как уточняется, импорт гаджетов прекратился еще в марте. При этом в настоящий момент производитель занимается поиском партнеров в странах СНГ в целях ввоза продукции в РФ посредством параллельного импорта.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — рассказал собеседник издания.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт в РФ на 2022 год. 21 июня соответствующий законопроект был принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

23 июня стало известно, что первым крупным ритейлером, который подтвердил, что начал продавать электронику, ввезенную в Россию через параллельный импорт, стал «Связной». Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. По словам представителя компании, устройства будут стоить дороже на 10–20%, чем те, что были ввезены в Россию до начала российской спецоперации.

В мае Минпромторг утвердил перечень из 50 товарных категорий для параллельного импорта. В ведомстве отметили, что перечень будет пересматриваться раз в квартал. Изменения будут вноситься на основании мониторинга товаров.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Среди них — Nike, Adidas, Lego, Samsung, Ikea, Apple, Chanel, BMW. Некоторые бренды полностью прекратят деятельность на территории России. Это связано в том числе с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией спецоперацию по защите Донбасса, которая началась 24 февраля.

Ситуация в Донбассе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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