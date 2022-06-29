Экономист назвал причины снижения экспорта из Китая в Россию

Сокращение Китаем с февраля экспорта в Россию на 38% связано с влиянием западных антироссийских санкций, а также со снижением готовности российских потребителей и бизнеса сохранять потребление импортных товаров на докризисном уровне. Об этом заявил «Известиям» ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров в среду, 29 июня.

О снижении доли китайского экспорта в Россию с конца февраля по конец мая на 38% по сравнению с показателями второй половины 2021 года сообщалось в Института мировой экономики Петерсона (PIIE) об эффективности санкцийпротив РФ в связи с операцией в Донбассе. Специалисты PIIE проанализировали данные по 54 странам, на которые в 2021 году приходилось почти 90% российского импорта.

Так, экспорт в Россию из стран, которые ввели санкции, за указанный период упал примерно на 60%. Из государств, которые не вводили ограничения, — примерно на 40%. Только у трех из 54 стран увеличился экспорт в РФ, однако повышения были незначительными. Эти три страны — Израиль, Узбекистан и Бразилия. Однако импорт из России за это же время резко вырос до рекордных $10,3 млрд.

По словам Федорова, импорт из западных стран, которые оборвали транспортную и финансовую логистику в Россию с введением санкций, упал на 60–70%. А из государств, которые не поддержали ограничения, в том числе из КНР, импорт снизился меньше средних значений — на 30–40%.

«Так что не очень справедливо говорить о том, что Китай, да и ряд других дружественных нам стран решили дистанцироваться от России, чтобы не получить удар вторичных санкций. Пример с рекордным наращиванием российского экспорта в КНР и Индию это подтверждает», — сказал экономист.

Но все-таки основной причиной падения импорта из Пекина в Москву, стало общее, сокращение потребления импортных товаров в России из-за санкций, подчеркнул эксперт.

«Полное восстановление импорта к докризисному уровню происходит за полтора–два года. С учетом западных санкций, возможно потребуется немного больше времени — два–два с половиной года. Так что возврат общего объема импортных поставок в Россию к уровням конца 2021 года можно ожидать к концу 2024 года», — спронозировал специалист.

Учитывая изменения в маршрутах поставок импорта в Россию, то есть смещение его из Европы в Азию, можно ожидать, что импорт из Китая в РФ будет восстанавливаться значительно быстрее, полагает Федоров. К концу 2024 года он может вырасти в сравнении с уровнем конца 2021-го в полтора–два раза, считает специалист.

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев в беседе с «Известиями» выразил мнение, что экспорт из Китая в Россию пока что будет сокращаться.

«Дно, видимо, будет в этом году, и уже от этого дна будет рост [экспорта]», — спрогнозировал он.

Ранее в этот же день опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний рассказали, что впервые в истории современной России по итогам июня может возникнуть дефляция. По их данным, цена товаров в месячном выражении может упасть в пределах 0,5%. Ряд специалистов допустил, что в этом году дефляция будет с июня по август.

Эксперты связали ситуацию с укреплением курса рубля, сокращением платежеспособного спроса, временным насыщением потребителей после ажиотажных покупок в конце февраля – марте.

В Минэкономразвития отметили, что данные показывают сохранение дефляционного тренда и на это есть три причины. Это воздействие денежно-кредитной политики ЦБ РФ, меры правительства по повышению платежеспособного спроса населения, рост стоимости импортных товаров в иностранной валюте за счет повышения мировых цен.