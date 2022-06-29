В Минэкономразвития назвали три причины дефляционного тренда

Оперативные данные в текущий момент показывают сохранение дефляционного тренда — снижения цен на товары и услуги. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития в ответ на соответствующий запрос про дефляцию в среду, 29 июня.

В ведомстве отметили, что на продолжение этого тренда будут влиять три фактора.

Первый — воздействие денежно-кредитной политики. Те решения, которые уже приняты Банком России, отразятся на общей ситуации в экономике, но с определенным лагом, сказали в пресс-службе.

Второй — меры правительства по повышению платежеспособного спроса населения, в частности решения об индексации пенсий и социальных выплат.

Третий фактор, который работает на перелом дефляционного тренда, связан с импортом. Стоимость импортных товаров в иностранной валюте будет расти за счет повышения мировых цен, а также транспортно-логистической составляющей. При этом влияние этого фактора будет зависеть от курса рубля.

Ранее в этот же день опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний заявили, что впервые в истории современной России по итогам июня может возникнуть дефляция. По их данным, стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов допустил, что в 2022 году дефляция будет с июня по август.