Не больше, так меньше: впервые в истории РФ по итогам июня ожидается дефляция

Впервые в истории современной России по итогам июня может быть дефляция — снижение цен на товары и услуги. Об этом заявили опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний. До этого цены снижались разве что в июле и августе — и, как правило, это было связано с поступлением нового урожая. Сейчас же главными причинами эксперты называют не только сезонное сокращение цен на плодоовощные продукты, но и проблемы с импортом, резкое укрепление курса рубля и низкий спрос населения. Стоимость товаров в месячном выражении способна сократиться в пределах 0,5% . Ряд специалистов не исключает, что этим летом цены будут снижаться все три месяца. Однако поводов для особой радости нет: столь продолжительная дефляция не говорит о «здоровье» экономики .

Ценопад

Семь из десяти опрошенных «Известиями» экспертов финансовых компаний ожидают снижения цен на товары и услуги в июне в месячном выражении . Наибольшее уменьшение стоимости продуктов ожидают в «БКС Мир инвестиций». По словам эксперта Евгения Миронюка, сокращение может быть в пределах 0,5% . До 0,4% ожидает уменьшения цен по итогам первого летнего месяца управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Причин три: сезонное уменьшение стоимости плодоовощной продукции, укрепление курса рубля со 120 рублей за доллар до текущих 52–53 и, главное, сокращение совокупного спроса , — объяснил он.

Дефляция, вызванная сокращением совокупного спроса, крайне неустойчива и свидетельствует не о «здоровье» экономики, а, наоборот, о ее «болезни», подчеркнул Сергей Гришунин.

Непрерывное снижение цен фиксируют от недели к неделе с конца мая по середину июня , обратила внимание ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. Скорее всего, по итогам июня будет дефляция от –0,1 до примерно –0,3%, ожидает она.

С начала месяца по 17 июня дефляция составила 0,26%, причем снижение индекса потребительских цен фиксируется три недели подряд, а если учитывать недельную паузу с нулевым изменением цен с 21 по 27 мая, то и пять недель, указала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. На этом фоне дефляция по итогам всего июня вполне возможна , констатировала она.

— Ситуация, безусловно, является нетипичной и связана с целым рядом факторов : укрепление курса рубля с абсолютных минимумов в марте до максимумов с 2015 года, сокращение платежеспособного спроса, временное насыщение потребителей после ажиотажных покупок в конце февраля – марте, — объяснила Ольга Беленькая.

По данным Росстата, с 11 по 17 июня сильнее всего цены снизились на сахар-песок (на 2%), яйца (на 0,6%), молоко (на 0,4%), гречку (на 0,3%), сосиски, сардельки, творог, сухие молочные смеси для детского питания (на 0,2%), свинину, колбасы, водку (на 0,1%).

Если дефляция в июне в месячном выражении действительно произойдет, то это будет первый в истории России случай снижения цен в первом летнем месяце . По статистике Росстата с 1991 года, самое маленькое увеличение стоимости товаров и услуг в июне произошло в 2019-м — 0,04%. До этого самый низкий рост был в июне 1998 года — 0,08%.

В пресс-службе Минэкономразвития не ответили на запрос «Известий», ожидают ли в ведомстве дефляцию по итогам июня. Ранее министр экономического развития Максим Решетников называл дефляцию в первый месяц лета вероятной . По данным Росстата, в мае 2022-го к декабрю 2021-го инфляция в России составила 11,8%. В годовом выражении рост цен в мае составил 17,1%.

Каникулы

В истории России с 1991 года ни разу не было дефляции три летних месяца подряд , свидетельствуют данные Росстата. Два месяца подряд — в июле и августе — снижение цен происходило в 2011 году . Тогда во второй летний месяц стоимость товаров и услуг упала на 0,01%, а в третий на 0,24%.

Однако ряд опрошенных «Известиями» аналитиков не исключает, что в 2022 году дефляция будет три месяца подряд: с июня по август.

— Мы допускаем продолжение умеренного дефляционного тренда в июле и августе на фоне сезонного снижения цен на плодоовощи из-за поступления нового урожая . Кроме того, что касается непродовольственных товаров, то значительное укрепление курса рубля, на наш взгляд, нивелирует рост издержек ритейлеров на логистику, — заявил главный экономист «ВТБ Мои Инвестиции» Григорий Жирнов.

Эксперт добавил: на фоне подавленного потребительского спроса это может привести к некоторому снижению цен на непродовольственные товары при развитии параллельного импорта.

— В результате в июле-августе мы можем увидеть месячную дефляцию на уровне 0,2–0,5% , — спрогнозировал Григорий Жирнов.

В июле и августе дефляция может увеличиться до 0,5–0,6% в помесячном выражении , считает Сергей Гришунин из НРА. По его словам, факт снижения цен будет рассмотрен советом директоров ЦБ на ближайшем заседании по ключевой ставке 22 июля. И эксперт не исключил сокращения ключевой до 8,5–9% с нынешних 9,5%.

В июле возможны два сценария, полагает Евгений Миронюк из «БКС Мир инвестиций». Первый — власть принимает сторону ЦБ и не предпринимает попыток нерыночного таргетированная курса рубля. В этом случае в июле будет околонулевая инфляция, считает он. Второй — власть принимает позицию правительства, объявленную на ПМЭФе первым вице-премьером Андреем Белоусовым (работа над возвращением курса к 70–80 руб./$), и предпринимает активные меры нерыночного характера. В этом случае инфляция за июль может оказаться в рамках 0,4–0,8%.

Ольга Беленькая из «Финама» полагает, что в июле дефляции не будет. На это повлияет ежегодная индексация тарифов ЖКХ , которая традиционно проходит во второй летний месяц.

Наталья Мильчакова из «Фридом финанс» и начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев полагают, что дефляция может продлиться до сентября включительно .

В годовом выражении цены в России не падают, и серьезных драйверов, которые бы это обеспечили, в 2022–2023 годах не просматривается , констатировал директор Группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Весной Россия испытала достаточно резкий инфляционный шок, рост цен с тех пор замедлился, но в устойчивое падение в большинстве разумных сценариев он перейти не должен, полагает аналитик.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 17%.