Сопротивление материала: насколько выгоден России крепкий рубль

Вице-премьер Андрей Белоусов в интервью ТАСС заявил, что рубль занимает слишком крепкую позицию. Ситуацию усугубляет дефляция, высокие процентные ставки и политика Центробанка, который не таргетирует курс. Оптимальным, по мнению чиновника, будет доллар по 70–80 рублей. Подробности и оценки экспертов — в материале «Известий».

Снижение ключевой ставки Белоусов объяснил необходимостью стимулировать производство товаров. Также Белоусов затронул тему необходимости изменения бюджетного правила. По прогнозу вице-премьера, по итогам года ожидается инфляция на уровне 15% или даже ниже. А к 2024 году вполне реальна цифра в 4%.

Сложно прогнозировать

Текущий курс действительно создает существенные сложности для экспортеров и пополнения доходной части бюджета, согласен доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов.

— Раньше в рамках бюджетного правила это решалось достаточно просто: Центробанк закупал за валюту активы для пополнения международных резервов, и курс отправлялся в тот диапазон, который был комфортен и для экспортеров, и для бюджета. Подобная практика успешно применялась с середины 2000-х, однако теперь использовать эту схему стало невозможно. По крайней мере до тех пор, пока не разработают новые подходы, — говорит он.

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По оценке финансиста, сегодня наблюдается избыток предложения валюты при недостатке спроса на безналичную валюту, что ведет к сильному укреплению рубля.

— При этом Центробанк несколько раз смягчал валютное регулирование, но большого эффекта это не дало, подходящий инструмент пока не найден. Так как затягивать с его поиском нельзя, в ближайшее время, скорее всего, нас будет ждать целая серия новаций в области валютного регулирования, — полагает собеседник издания.

Эксперт считает, что говорить о прогнозе валютного курса можно будет при условии хотя бы частичного восстановления импорта и балансировки импорта и экспорта, что, вероятно, будет достигнуто не раньше середины следующего года.

— Если сделать предположение, что некий баланс будет найден, то можно говорить о довольно широком диапазоне в 80–150 рублей за доллар, так как мы не знаем, на каком уровне стабилизируются экспорт и импорт. Точнее сейчас сказать невозможно, — резюмирует Хестанов.

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На данный момент курс доллара в 57 рублей — низкий, соглашается с вице-спикером РФ заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Но эти цифры хороши только для учета макроэкономических и бизнес-показателей. Можно посчитать, сколько получит и недосчитается российский бюджет от продажи энергоресурсов за рубеж, как просядет российский экспорт. Можно узнать, сколько выиграет условное предприятие от ввоза иностранных комплектующих, например, из Китая или за счет параллельного импорта.

В ожидании бюджетного правила

Российская валюта в середине июня продолжает высоко торговаться по отношению к доллару и евро, но о причинах укрепления рубля давно известно , говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

— После введения ограничений на вывод капитала за границу на курс рубля влияют три фактора: баланс экспортеров и импортеров; инвестиционные и спекулятивные сделки с валютой российских банков, фондов и физлиц; резкое сокращение товарооборота между Россией с США и ЕС , — перечисляет он.

По наблюдениям аналитика, судя по таким действиям ЦБ РФ, как отмена обязательной продажи валютной выручки, разрешение экспортерам держать деньги на зарубежных счетах, и отдельным высказываниям высших госчиновников, текущий курс рубля не отвечает интересам российской экономики. Он не выгоден ни бюджету, ни компаниям-экспортерам.

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— Бюджету России нужен более слабый курс рубля. Поэтому мы, скорее всего, увидим новые действия российских регуляторов, направленные на стабилизацию курса и его некоторое ослабление. Ближайшим таким действием станет появление нового бюджетного правила, в рамках которого Минфин или какой-то другой орган будет покупать валюту на сумму сверхдоходов, балансируя рекордные объемы продажи валюты от нефтегазовых экспортеров. Работа над новым бюджетным правилом уже ведется, — полагает собеседник «Известий».

По прогнозу эксперта, до конца июня курс доллара будет торговаться в диапазоне 57–63 рублей, курс евро останется в районе 59–66 рублей.

— Но ближе к концу 2022 года валютные курсы будут выше текущих уровней, около 70–75 рублей по доллару и 72–78 рублей по евро, — заключает Потавин.

Радоваться нечему

Озвученный Белоусовым коридор в 70–80 рублей можно считать благотворным для экономики РФ, считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов. Что касается общей ситуации, то инфляция и ключевая ставка в РФ падают, а в ЕС и США растут, напоминает он.

Сопротивление материала Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин