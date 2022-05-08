С рубля хватит: нацвалюте прогнозируют ослабление к осени до 82 за доллар
К осени 2022-го средний курс российской валюты в паре с американской будет колебаться в диапазоне 75–82 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий». Против рубля выступит геополитика, смягчение валютных ограничений ЦБ, восстановление импорта и логистических цепочек. Весомым фактором станет и невыгодность «сильного» рубля для бюджета. При этом в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60, оценивают эксперты. Однако риторика политиков и снятие регуляторных мер могут кардинально изменить ситуацию, уже в мае опустив курс до отметки 78–85.
Снова вниз
Рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Таковы результаты консенсус-прогноза более десяти экспертов из ведущих финансовых институтов. В ситуации высокой неопределенности одни аналитики дали довольно широкий диапазон оценок по курсу нацвалюты, а другие вовсе воздержались от того, чтобы называть ее конкретные значения. Наибольшее ослабление нацвалюты в пределах 80–90 руб./$ спрогнозировали в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА. Это может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, оценил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.
К осени курс будет колебаться в диапазоне 80–85 руб./$, полагает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Против рубля вместе с указанными выше факторами выступит смягчение валютных ограничений ЦБ, а в пользу — экспортная выручка, которая к сентябрю всё же просядет под давлением ограничений внешней торговли, пояснил он. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин не исключил снижения норматива продажи валютной выручки к осени. Экономика больше не сможет работать «на запасах» и будет всё больше искать возможности импорта, поэтому стоит ожидать курс в интервале 80–85.
Диапазон по паре USD/RUB в 70–80 предрекают в «Эксперт РА», «Зените» и «БКС Мир инвестиций». Смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки, анонсированное главой ЦБ, восстановление импорта и эффект от эмбарго на ряд экспортных отраслей со стороны ЕС и США скорее приведут к откату рубля к уровням 75–80, считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.
Сохранение курса на текущей отметке и волатильность до 70–80 предрекают в Сбербанке и «Финаме». К осени, по мере увеличения импорта и возможного сокращения экспорта из-за санкционных рисков, нацвалюта может ослабнуть до 65–70, уверен стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. По мнению аналитика «Финама» Андрея Маслова, про осень говорить еще рано, однако если ситуация с торговым балансом останется аналогична текущей, то возможны колебания в расширенном диапазоне в 65–80 руб./$.
Ориентиров по поведению пары EUR/RUB почти не представлено экспертами. Исключение — оценка Росбанка: евро к концу III квартала может стоить 93 рубля.
— Прогноз курса — дело неблагодарное и в лучшие времена, а в период высокой волатильности и неопределенности — и вовсе пустое, — отметил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. — При складывающихся обстоятельствах налицо тренд укрепления рубля, который вполне может дойти до 60 за доллар, но такая чрезмерно «сильная» валюта невыгодна для экономики и бюджета РФ.
Побочные явления
В ближайшее время рубль может остаться на текущих позициях, оценили эксперты. С конца марта по настоящее время нацвалюта активно укрепляется и недавно обновила двухлетние рекорды. На Мосбирже 6 мая рубль в моменте к доллару стоил 65,8, к евро — 69,1. Тогда как, например, на 28 марта курс равнялся 90,5 и 98,5 соответственно.
Низкие уровни доллара и евро к рублю — это краткосрочные побочные явления мер ограничения движения капитала и поддержки валютного курса, пояснил начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев: при этом уже не кажутся запредельно низкими значения по ним в 60 и 65 соответственно.
— Курс еще «продержится» на текущих уровнях до начала августа, — полагает Сергей Гришунин.
Тогда как, по мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, пара USD/RUB не задержится надолго на текущих уровнях и уже к середине мая может отойти к 74–80, оставаясь в этих значениях все летние месяцы. За 70 доллар переваливал уже в пятницу, 6 мая. Продолжительное укрепление курса рубля может быть негативным с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, который сверстан на 2022-й исходя из среднего курса в 72,1 руб./$.
К тому же уже запущен процесс уменьшения ключевой ставки, который работает как один из факторов в пользу ослабления курса российской денежной единицы, добавил он.
Струны регулирования
Решающую роль в дальнейшей судьбе рубля будут играть геополитика и сроки деэскалации конфликта на Украине, решения ЦБ по валютному контролю и цены на нефть, подчеркнул Александр Бахтин. По мнению Павла Бирюкова, кардинально ситуацию на рынке может изменить лишь успешная реализация двух проектов: завершение переориентации внешнеторговых маршрутов и формирование системы нового бюджетного правила, над которым сейчас работает Минфин.
— Ситуация на валютном рынке в целом во многом уже стабилизировалась. Теперь курс рубля будет определяться соотношением экспорта и импорта, а потоки капитала, связанные с иностранными участниками рынка, которые в обычных условиях сглаживали волатильность, останутся ограниченными, — резюмировал Юрий Попов.
В обозримом будущем ждать снятия ограничений на вывод капитала скорее не стоит, считает Виталий Исаков из УК «Открытие». Возврат рынка к докризисным условиям работы — событие более отдаленной перспективы, добавил Владимир Евстифеев: экономике РФ предстоит трансформация, замещение импортных товаров, перенаправление экспортных потоков.
В условиях сильной волатильности курсов следует формировать сбережения в той валюте, в какой обычно происходят траты, советует руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Дмитрий Тарасов. Сейчас давать конкретные указания для покупки валюты сложно, так как курс рубля не репрезентативен, отметил Андрей Маслов. Но если есть валюта, то лучше ее сохранить, так как в будущем она еще пригодится.
По мнению эксперта, «лишние» деньги для сохранения можно перевести в «защитную» валюту развитых стран и не доставать их несколько месяцев или лет.