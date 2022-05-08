С рубля хватит: нацвалюте прогнозируют ослабление к осени до 82 за доллар

К осени 2022-го средний курс российской валюты в паре с американской будет колебаться в диапазоне 75–82 рублей, следует из консенсус-прогноза «Известий» . Против рубля выступит геополитика, смягчение валютных ограничений ЦБ, восстановление импорта и логистических цепочек. Весомым фактором станет и невыгодность «сильного» рубля для бюджета. При этом в ближайшие месяцы российская денежная единица скорее останется вблизи текущих значений или протестирует уровни 62–60 , оценивают эксперты. Однако риторика политиков и снятие регуляторных мер могут кардинально изменить ситуацию, уже в мае опустив курс до отметки 78–85.

Снова вниз

Рубль к началу сентября может существенно сдать текущие позиции, торгуясь в среднем в диапазоне 75,4–82,2 за доллар. Таковы результаты консенсус-прогноза более десяти экспертов из ведущих финансовых институтов. В ситуации высокой неопределенности одни аналитики дали довольно широкий диапазон оценок по курсу нацвалюты, а другие вовсе воздержались от того, чтобы называть ее конкретные значения. Наибольшее ослабление нацвалюты в пределах 80–90 руб./$ спрогнозировали в ПСБ, Газпромбанке, Росбанке, Экспобанке и НРА . Это может произойти на фоне восстановления импорта в страну и завершения логистических шоков, оценил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

К осени курс будет колебаться в диапазоне 80–85 руб./$, полагает экономист Газпромбанка Павел Бирюков. Против рубля вместе с указанными выше факторами выступит смягчение валютных ограничений ЦБ, а в пользу — экспортная выручка, которая к сентябрю всё же просядет под давлением ограничений внешней торговли , пояснил он. Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин не исключил снижения норматива продажи валютной выручки к осени. Экономика больше не сможет работать «на запасах» и будет всё больше искать возможности импорта, поэтому стоит ожидать курс в интервале 80–85.

С рубля хватит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Диапазон по паре USD/RUB в 70–80 предрекают в «Эксперт РА», «Зените» и «БКС Мир инвестиций». Смягчение требований по обязательной продаже валютной выручки, анонсированное главой ЦБ, восстановление импорта и эффект от эмбарго на ряд экспортных отраслей со стороны ЕС и США скорее приведут к откату рубля к уровням 75–80 , считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

Сохранение курса на текущей отметке и волатильность до 70–80 предрекают в Сбербанке и «Финаме». К осени, по мере увеличения импорта и возможного сокращения экспорта из-за санкционных рисков, нацвалюта может ослабнуть до 65–70 , уверен стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. По мнению аналитика «Финама» Андрея Маслова, про осень говорить еще рано, однако если ситуация с торговым балансом останется аналогична текущей, то возможны колебания в расширенном диапазоне в 65–80 руб./$.

Ориентиров по поведению пары EUR/RUB почти не представлено экспертами. Исключение — оценка Росбанка: евро к концу III квартала может стоить 93 рубля.

— Прогноз курса — дело неблагодарное и в лучшие времена, а в период высокой волатильности и неопределенности — и вовсе пустое, — отметил директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков. — При складывающихся обстоятельствах налицо тренд укрепления рубля, который вполне может дойти до 60 за доллар, но такая чрезмерно «сильная» валюта невыгодна для экономики и бюджета РФ .

Побочные явления

В ближайшее время рубль может остаться на текущих позициях, оценили эксперты . С конца марта по настоящее время нацвалюта активно укрепляется и недавно обновила двухлетние рекорды. На Мосбирже 6 мая рубль в моменте к доллару стоил 65,8, к евро — 69,1. Тогда как, например, на 28 марта курс равнялся 90,5 и 98,5 соответственно .

Низкие уровни доллара и евро к рублю — это краткосрочные побочные явления мер ограничения движения капитала и поддержки валютного курса, пояснил начальник аналитического управления «Зенита» Владимир Евстифеев: при этом уже не кажутся запредельно низкими значения по ним в 60 и 65 соответственно.

С рубля хватит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Курс еще «продержится» на текущих уровнях до начала августа , — полагает Сергей Гришунин.

Тогда как, по мнению инвестиционного стратега «БКС Мир инвестиций» Александра Бахтина, пара USD/RUB не задержится надолго на текущих уровнях и уже к середине мая может отойти к 74–80, оставаясь в этих значениях все летние месяцы . За 70 доллар переваливал уже в пятницу, 6 мая. Продолжительное укрепление курса рубля может быть негативным с точки зрения доходов экспортеров и наполнения бюджета, который сверстан на 2022-й исходя из среднего курса в 72,1 руб./$.

К тому же уже запущен процесс уменьшения ключевой ставки, который работает как один из факторов в пользу ослабления курса российской денежной единицы, добавил он.

Струны регулирования

Решающую роль в дальнейшей судьбе рубля будут играть геополитика и сроки деэскалации конфликта на Украине, решения ЦБ по валютному контролю и цены на нефть , подчеркнул Александр Бахтин. По мнению Павла Бирюкова, кардинально ситуацию на рынке может изменить лишь успешная реализация двух проектов: завершение переориентации внешнеторговых маршрутов и формирование системы нового бюджетного правила, над которым сейчас работает Минфин.

— Ситуация на валютном рынке в целом во многом уже стабилизировалась. Теперь курс рубля будет определяться соотношением экспорта и импорта , а потоки капитала, связанные с иностранными участниками рынка, которые в обычных условиях сглаживали волатильность, останутся ограниченными, — резюмировал Юрий Попов.

В обозримом будущем ждать снятия ограничений на вывод капитала скорее не стоит, считает Виталий Исаков из УК «Открытие». Возврат рынка к докризисным условиям работы — событие более отдаленной перспективы , добавил Владимир Евстифеев: экономике РФ предстоит трансформация, замещение импортных товаров, перенаправление экспортных потоков.

С рубля хватит Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В условиях сильной волатильности курсов следует формировать сбережения в той валюте, в какой обычно происходят траты , советует руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Дмитрий Тарасов. Сейчас давать конкретные указания для покупки валюты сложно, так как курс рубля не репрезентативен , отметил Андрей Маслов. Но если есть валюта, то лучше ее сохранить, так как в будущем она еще пригодится.

По мнению эксперта, «лишние» деньги для сохранения можно перевести в «защитную» валюту развитых стран и не доставать их несколько месяцев или лет.