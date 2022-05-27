Золото не блестит: укрепление рубля затормозило инвестиции в драгметаллы

В условиях резкого укрепления курса рубля к доллару привлекательность золота для россиян снижается , рассказали «Известиям» в крупных кредитных и брокерских организациях. С начала года наблюдался взрывной рост спроса на инвестиции в драгметалл, который в сопоставлении с разными периодами достигал диапазона 10-23 раз. Однако, несмотря на снижение привлекательности и ожидаемого давления на стоимость золота из-за ужесточения политики ФРС, эксперты рекомендуют рассмотреть его в качестве защитного актива в периоды турбулентности . Но при этом не забывать и о правиле диверсификации портфеля.

Золотая коллекция

Интерес россиян к золоту вырос в 23 раза по итогам первых трех месяцев этого года в сопоставлении с прошлым , сообщили в Ак Барс Банке. Наибольший пик наблюдался в марте. Бурный прирост инвестиций со стороны физлиц в драгметаллы пришелся на начало весны 2022-го, отметили в ПСБ. По сравнению с таким же периодом 2021 года объем привлечений на банковские счета в драгметаллах увеличился десятикратно, как и спрос на золотые слитки . А на инвестиционные монеты спрос возрос в четыре раза, добавили в банке. Повышенный интерес к инвестициям в золото в розничном сегменте с начала марта также фиксируют в Совкомбанке, а в МКБ — на золотые инвестиционные монеты. Также существенный рост спроса на инвестиции в золото отмечали в РСХБ, ВТБ и «Открытие инвестиции».

— В условиях высокой волатильности финрынка многие предпочли переложить средства в «защитный актив» в виде золота . Также спрос существенно подстегнуло введение ограничений на операции с валютой в РФ, приостановка торгов на Мосбирже, отмена НДС в размере 20% на покупку слитков и закон, разрешивший приобретать гражданам их за валюту, — объяснили в ПСБ.

Золото не блестит Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Впрочем, взрывной интерес к инвестициям в драгметаллах начал сокращаться. В условиях резкого укрепления курса рубля привлекательность золота для россиян снижается , пояснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Спрос оставался высоким до конца марта — начала апреля, пока курс USD/RUB не достиг отметки 70, а после началось падение, что затормозило розничные покупки золотых и серебряных слитков, а также монет, подтвердила аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. К концу апреля спрос на металл заметно снизился относительно уровней марта, но всё еще обгонял прошлогодние показатели вдвое, оценили в ПСБ.

В период высокой волатильности — в первой декаде марта — курс рубля падал до 126 за доллар и 135 за евро. После нацвалюта постепенно укреплялась и к третьей декаде мая торгуется более чем вдвое дороже — близ 56,1 и 58,1 рублей соответственно.

Справка «Известий» Россияне могут купить как физическое золото в виде слитков и инвестиционных монет, так и на бумаге в виде производного фининструмента в банках и на бирже. Это можно сделать, открыв ОМС в банке, купив фьючерсы на драгметалл или вложившись в фонды, отслеживающие цену золота, а также приобретая акции золотодобывающих компаний.

Защитный актив

Однако, несмотря на снижение привлекательности золота и ожидаемого давления на его стоимость из-за ужесточения политики ФРС, специалисты рекомендуют рассмотреть его в качестве защитного актива , отмечая сейчас хорошую возможность для входа в этот рынок. Золото — один из самых надежных активов в условиях кризиса, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилл Комаров. Его основное преимущество в ограниченном предложении, что не дает драгметаллу обесцениться. Кроме того, этот актив слабо коррелирует с рынком акций, который сильно корректируется в периоды спада экономики и кризиса . На горизонте от пяти лет и более он обгоняет инфляцию, что актуально для защиты сбережений, подытожил эксперт.

Золото не блестит Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

— С учётом геополитической обстановки и произошедшего в марте обвала курса рубля инвестиции в золото в 2022-м актуальны. Кроме того, можно ожидать, что из-за блокировки половины золотовалютных резервов России центральные банки многих развивающихся стран увеличили спрос на металл, а значит, этот фактор будет подталкивать цены на него вверх еще длительное время , — прогнозирует ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. — Потенциал роста биржевой стоимости металла в этом году мы оцениваем в $2 тыс. за тройскую унцию.

Рекомендуемая доля «золотых» инвестиций не должна превышать 10–20% от совокупного портфеля, отметил аналитик «Хоум Кредита» Станислав Дужинский.

Эксперты в целом рекомендуют не забывать о «золотом правиле» и всегда диверсифицировать вложения, сочетая инструменты, предлагаемые банками и биржей . Например, акции экспортеров, вклады по двузначным ставкам. Сейчас главная задача консервативного инвестора — зафиксировать высокую ставку процента на длинный срок, считает директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский: при таком сценарии актуальными становятся дальние выпуски ОФЗ. Их текущая доходность к погашению немного больше 10%, которые, по сути, неконкурентоспособны с депозитами. Но некоторые из них до конца 2024-го могут за счет роста стоимости самой облигации плюс купонного дохода показать доходность около 15% годовых, заключил эксперт.

Наибольшим спросом среди физлиц пользуются мерные золотые слитки от 100 г до 1 кг и инвестиционные монеты, отметили в опрошенных финорганизациях.