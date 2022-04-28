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Развод с долларом: рубль предложили привязать к золоту

Национальная валюта должна иметь внутреннюю ценность без привязки к доллару
Фото: РИА Новости/Александр Алпаткин
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Развод с долларом: рубль предложили привязать к золоту
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2022-04-27 17:36:54
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В России будет разработана и испытана новая финансовая система, которая предполагает привязку к золоту и валютным ценностям, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Изменение способа привязки национальной валюты является «условием обеспечения экономической безопасности России», заявил он. Проектом двухконтурной валютно-финансовой системы занимается совет экспертов. Насколько это осуществимо и как отразится на экономике страны, разбирались «Известия».

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Идея не нова

Сама по себе идея выпуска нескольких валют внутри одного государства с плавающим курсом не нова, отмечает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Как напомнил ученый, в Российской империи после проведения реформы Витте в 1895–1897 годах в обращении находились и золотые, и бумажные рубли. В СССР нечто подобное было в период НЭПа. По мнению Хестанова, этот опыт может оказаться востребован и в наше время.

— Возможно, при учете колебания курса одной валюты относительно другой возникнут некоторые технические сложности. Но эта проблема легко решается средствами автоматизации бухучета, — предлагает собеседник «Известий».

Развод с долларом
Денежные знаки Российской Империи, бывшие в обращении до 1922 года

Денежные знаки Российской империи, бывшие в обращении до 1922 года

Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

По мнению эксперта, примечательно, что в периоды одновременного обращения золотого и бумажного рубля и в Российский империи, и в СССР наблюдался значительный рост экономики и благосостояния граждан.

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Нужно очень постараться

После того как страны Запада заблокировали половину российских золотовалютных резервов, стало очевидно, что курс рубля не может обеспечиваться традиционными способами, основанными на международной торговле и кредитной финансовой системе, — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Нужен новый путь, который сейчас и прорабатывают. Раньше все валюты были обеспечены 1 к 1 золотом государств. Золотыми слитками платить неудобно, поэтому выпускались расписки, что государство гарантирует, что данная валюта равна эквиваленту в золоте. Такой практики больше нет, нельзя прийти и поменять валюту на эквивалент. Цель текущего предложения — сделать новую привязку рубля к золоту и иным ценностям. Т.е. обеспечить рубль теми товарами, которые за рубль можно купить. Тогда рубль будет стоить столько, сколько товаров в России за рубль можно получить.

Любые нововведения в экономике — это стресс, говорит эксперт.

Развод с долларом
золото слитки банк
Фото: TASS/DPA/Arne Dedert
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— Но и постоянное падение рубля по отношению к мировым валютам — это не меньший стресс для граждан. Нет ответа, почему рубль должен стоить не 30 рублей за доллар, а 50–70, если золотовалютные резервы постоянно растут и Россия имеет профицит бюджета, — продолжает он. — Фактически — это просто колониальная система, которая вытягивает ресурсы из страны.

Если реформа пройдет успешно, рубль станет одной из самых крепких валют в мире, что, в свою очередь, резко повысит покупательную способность граждан. Но аналитик напоминает и о рисках.

В то же время это резко снизит прибыльность российских экспортеров, потому что главным их преимуществом была низкая рублевая себестоимость в сочетании с высокой валютной выручкой. Сейчас это преимущество пропадет. Но в случае успешного завершения реформы курс рубля к международным валютам должен резко укрепиться, —говорит Тузов.

Вопросов больше, чем ответов

В интервью Николай Патрушев только обозначил тему. О конкретной реализации, о планировании и внедрении остается только догадываться и строить прогнозы, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Много белых пятен в толковании: что именно подразумевается под «валютными ценностями», о какого рода привязке к золоту идет речь, от чего это зависит. Кроме того, непонятно, кто входит в «совет экспертов», которые занимаются разработкой принципиально новой финансовой системы и проектом перехода на нее. Что будет с импортными товарами, особенно с теми, которые начнут завозить в рамках параллельного импорта, — не станет ли это невыгодным. Как развивать экспорт в условиях отсутствия выгоды для производителей.

По мнению эксперта, необходимо дождаться официального подтверждения и комментария от Центробанка России.

Развод с долларом
ЦБ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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— И чем раньше мы получим официальную информацию от финансового регулятора, тем меньше толкований, заблуждений и даже сознательных фейков будет появляться в СМИ. Дело в том, что ничем не подкрепленные оценки могут вызвать панику. Это чревато, например, срочным снятием с вкладов и попыткой «на все» купить валюту, необдуманным переводом последних средств в криптовалюту, инвестированием в сомнительные проекты и так далее, — заключает Косарева.

Отказ от гегемонии

Предложения привязать курс рубля к стоимости золота звучат не впервые, но особенную актуальность эта тема получила на фоне санкций, введенных США и Евросоюзом в последнее время, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Привязка к золоту означает резкое укрепление рубля. Это будет сильным ударом по мировой долларовой системе. А примеру России могут последовать и другие государства. В частности, Китай предлагал отвязать мировую экономику от доллара и вернуться к золотому стандарту.

Эксперт напоминает, что отказ от золотого стандарта (когда мировые валюты были привязаны к цене золота) привел к резкому укреплению американской валюты во всем мире.

Развод с долларом
рубль доллар деньги
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Доллар стал главным товаром США, который был востребован всеми странами так же, как ранее золотые слитки, — продолжает он. — Теперь, отвязав рубль и другие валюты от доллара, может быть нанесен сокрушительный удар по основам американской экономики.

Однако это не будет быстрым процессом, напоминает Деев.

Сам факт появления таких предложений, их активное обсуждение означает, что гегемонии доллара может в скором времени прийти конец, а национальные валюты станут больше цениться. Это укрепит экономики государств, которые вернутся к «золотому стандарту», — заключает эксперт.

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