Развод с долларом: рубль предложили привязать к золоту

В России будет разработана и испытана новая финансовая система, которая предполагает привязку к золоту и валютным ценностям, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Изменение способа привязки национальной валюты является «условием обеспечения экономической безопасности России», заявил он. Проектом двухконтурной валютно-финансовой системы занимается совет экспертов. Насколько это осуществимо и как отразится на экономике страны, разбирались «Известия».

Идея не нова

Сама по себе идея выпуска нескольких валют внутри одного государства с плавающим курсом не нова, отмечает доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Сергей Хестанов. Как напомнил ученый, в Российской империи после проведения реформы Витте в 1895–1897 годах в обращении находились и золотые, и бумажные рубли. В СССР нечто подобное было в период НЭПа. По мнению Хестанова, этот опыт может оказаться востребован и в наше время.

— Возможно, при учете колебания курса одной валюты относительно другой возникнут некоторые технические сложности. Но эта проблема легко решается средствами автоматизации бухучета, — предлагает собеседник «Известий».

Развод с долларом Денежные знаки Российской империи, бывшие в обращении до 1922 года Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин

По мнению эксперта, примечательно, что в периоды одновременного обращения золотого и бумажного рубля и в Российский империи, и в СССР наблюдался значительный рост экономики и благосостояния граждан.

Нужно очень постараться

После того как страны Запада заблокировали половину российских золотовалютных резервов, стало очевидно, что курс рубля не может обеспечиваться традиционными способами, основанными на международной торговле и кредитной финансовой системе , — считает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

— Нужен новый путь, который сейчас и прорабатывают. Раньше все валюты были обеспечены 1 к 1 золотом государств. Золотыми слитками платить неудобно, поэтому выпускались расписки, что государство гарантирует, что данная валюта равна эквиваленту в золоте. Такой практики больше нет, нельзя прийти и поменять валюту на эквивалент. Цель текущего предложения — сделать новую привязку рубля к золоту и иным ценностям. Т.е. обеспечить рубль теми товарами, которые за рубль можно купить. Тогда рубль будет стоить столько, сколько товаров в России за рубль можно получить.

Любые нововведения в экономике — это стресс, говорит эксперт.

Развод с долларом Фото: TASS/DPA/Arne Dedert

— Но и постоянное падение рубля по отношению к мировым валютам — это не меньший стресс для граждан. Нет ответа, почему рубль должен стоить не 30 рублей за доллар, а 50–70, если золотовалютные резервы постоянно растут и Россия имеет профицит бюджета, — продолжает он. — Фактически — это просто колониальная система, которая вытягивает ресурсы из страны.

Если реформа пройдет успешно, рубль станет одной из самых крепких валют в мире, что, в свою очередь, резко повысит покупательную способность граждан. Но аналитик напоминает и о рисках.

— В то же время это резко снизит прибыльность российских экспортеров, потому что главным их преимуществом была низкая рублевая себестоимость в сочетании с высокой валютной выручкой . Сейчас это преимущество пропадет. Но в случае успешного завершения реформы курс рубля к международным валютам должен резко укрепиться, —говорит Тузов.

Вопросов больше, чем ответов

В интервью Николай Патрушев только обозначил тему. О конкретной реализации, о планировании и внедрении остается только догадываться и строить прогнозы, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

— Много белых пятен в толковании: что именно подразумевается под «валютными ценностями», о какого рода привязке к золоту идет речь, от чего это зависит. Кроме того, непонятно, кто входит в «совет экспертов», которые занимаются разработкой принципиально новой финансовой системы и проектом перехода на нее. Что будет с импортными товарами, особенно с теми, которые начнут завозить в рамках параллельного импорта, — не станет ли это невыгодным. Как развивать экспорт в условиях отсутствия выгоды для производителей.

По мнению эксперта, необходимо дождаться официального подтверждения и комментария от Центробанка России.

Развод с долларом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— И чем раньше мы получим официальную информацию от финансового регулятора, тем меньше толкований, заблуждений и даже сознательных фейков будет появляться в СМИ. Дело в том, что ничем не подкрепленные оценки могут вызвать панику. Это чревато, например, срочным снятием с вкладов и попыткой «на все» купить валюту, необдуманным переводом последних средств в криптовалюту, инвестированием в сомнительные проекты и так далее , — заключает Косарева.

Отказ от гегемонии

Предложения привязать курс рубля к стоимости золота звучат не впервые, но особенную актуальность эта тема получила на фоне санкций, введенных США и Евросоюзом в последнее время, полагает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Привязка к золоту означает резкое укрепление рубля. Это будет сильным ударом по мировой долларовой системе. А примеру России могут последовать и другие государства. В частности, Китай предлагал отвязать мировую экономику от доллара и вернуться к золотому стандарту.

Эксперт напоминает, что отказ от золотого стандарта (когда мировые валюты были привязаны к цене золота) привел к резкому укреплению американской валюты во всем мире.

Развод с долларом Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Доллар стал главным товаром США, который был востребован всеми странами так же, как ранее золотые слитки, — продолжает он. — Теперь, отвязав рубль и другие валюты от доллара, может быть нанесен сокрушительный удар по основам американской экономики.

Однако это не будет быстрым процессом, напоминает Деев.