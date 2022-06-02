«По продовольственному обеспечению ситуация благоприятная»
На предприятиях стран ЕАЭС планируют производить детали и узлы для российского самолета МС-21, а на заводе «ADM Джизак» в Узбекистане — организовать полномасштабную сборку автомобилей Lada. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян. Он также не исключил вероятного дефицита сахара в этом году, обозначил сферы, где возможно полное или частичное импортозамещение, и рассказал о планах до конца года сформировать на уровне совета ЕЭК перечень производимых в союзе лекарств для замены западных поставок.
«В этом году можно ожидать небольшой дефицит по сахару»
— Насколько остро сегодня стоит вопрос продовольственной безопасности в странах ЕАЭС? Какие товары и в каком объеме идут в Россию через партнеров по союзу?
— Под продовольственной безопасностью мы понимаем физическую доступность товаров, то есть продовольственное обеспечение. С этой точки зрения ситуация в наших странах в целом благоприятная. По таким ключевым видам продовольствия, как зерно, мясо-молочная продукция, картофель, яйца, практически все страны «пятерки» обеспечивают население на высоком уровне за счет собственного производства.
Если рассматривать в разрезе стран, то наиболее высокие показатели самообеспеченности достигнуты в Белоруссии (94%) и России (90%). Далее следуют Казахстан (83%) и Киргизия (81%). В Армении уровень самообеспеченности составляет 73%. Такие различия обусловлены социально-экономическими условиями, специализацией, технико-технологическим уровнем развития АПК государств ЕАЭС.
Но в условиях форс-мажора, как сейчас, налаженное взаимодействие между странами порой нарушается — они в первую очередь стараются обеспечить себя, ограничивая другим доступ к той или иной продукции. Поэтому ЕЭК стремится принять концепцию коллективной продовольственной безопасности. Первый шаг уже сделан — ключевые подходы к сотрудничеству стран по вопросам обеспечения продовольственной безопасности закреплены в утвержденных премьерами стран ЕАЭС общих принципах и подходах к обеспечению продовольственной безопасности. И теперь нужно сделать второй шаг и принять итоговый документ.
Основной поставщик сельхозпродукции и продовольствия в Россию сегодня — это Белоруссия. В 2021 году ее доля во внутренних поставках составила 81%. Это главным образом мясо-молочная продукция. Армения обеспечивала в прошлом году около 9% закупаемого Россией продовольствия в рамках союза. В основном это фрукты-овощи, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Более 8% от объема поставок всех государств-членов в 2021 году обеспечил Казахстан, поставив российскому потребителю молочную продукцию, зерно и продукты из него. Киргизия с долей чуть более 2% также экспортирует в Россию фрукты и овощи.
— Стоит ли ожидать дефицита по какой-то номенклатуре продукции?
— В этом году можно ожидать небольшой дефицит по сахару, примерно в 200 тыс. т. Но, согласно последним данным о ходе весенне-полевых работ, уже практически больше 90% сахарной свеклы посеяно. Кроме того, природно-климатические условия сейчас достаточно благоприятные, чтобы засеяться в необходимом объеме.
И пока сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам и ягодам.
— По каким фруктам и ягодам ожидается особый дефицит?
— В большей степени это касается экзотических фруктов — цитрусовых, киви, бананов. В целом же союз обеспечивает потребности рынка примерно наполовину. Остальное мы импортируем из третьих стран. Одновременно страны союза планируют наращивать производство плодов и ягод и, соответственно, уровень самообеспеченности. Большая часть фруктов и ягод к нам поставляется из Азии, Африки, Южной Америки, поэтому я не думаю, что в этом вопросе может возникнуть какая-то проблема.
— Цены на них будут расти или удастся контролировать вопрос на уровне ЕАЭС?
— Инфляционные процессы, естественно, коснутся всего, в том числе и этого вида продукции. В этом вопросе многое зависит и от обменных курсов национальных, европейских, азиатских валют, а также затрат на логистику.
— Есть ли сейчас проблемы при поставках продовольствия в пунктах пропуска через границы?
— Логистическая проблема актуальна сегодня для всех стран. И сейчас она особенно остро проявляется на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Верхний Ларс на границе России и Грузии. Через этот пропускной пункт идет множество товарных потоков: армянских, грузинских, азербайджанских, турецких, европейских. На границе в многокилометровых очередях стоят сотни груженных различными товарами фур, это приводит к коллапсу. Продукты попросту портятся, не доезжая до стран ЕАЭС. Сейчас начинается сельскохозяйственный сезон и сбор урожая фруктов, ягод, овощей, поэтому эта ситуация приведет к большим затруднениям для сельхозтоваропроизводителей. Проблема требует скорейшего решения. Очевидно, что в первую очередь нужно оптимизировать работу на пропускных пунктах, расширить их, поскольку объективно грузопотоки в Верхнем Ларсе очень плотные. И альтернативы этому сухопутному переходу в этом регионе на данный момент просто нет. Насколько мне известно, сейчас страны занимаются решением этой очень сложной проблемы.
«У нас активизировались предприятия, которые производят микроэлектронику»
— Как на рынок электроники повлияет параллельный импорт? Насколько крупные поставки могут пойти через страны ЕАЭС и какая это может быть продукция?
— Это достаточно сложный вопрос. Последние несколько лет у нас в союзе активизировались предприятия, которые производят микроэлектронику. В этом году мы провели уже два больших совещания по этой теме в Белоруссии и Армении — каким образом развивать интеграционные процессы, для того чтобы страны могли помогать друг другу, кооперироваться, и в итоге получить синергетический эффект от этой интеграции в части производства микроэлектроники. Конечно, очень много предстоит сделать, и быстро этот вопрос, естественно, не решится. Однако наши предприниматели, работающие в этой отрасли, достаточно оптимистично смотрят в будущее с точки зрения открывающихся для них возможностей.
— А всё-таки частично мы сможем заместить импорт по микроэлектронике? По каким товарам?
— Частично, наверное, сможем. Но я бы не сказал, что будет полная замена. По крайней мере это небыстрый процесс. Намного проще решить вопрос импортозамещения по крупногабаритной бытовой технике. Белорусские и российские производители смогут это сделать.
По микроэлектронике тяжелее. Сейчас доминируют пять стран — они занимают 85% рынка микроэлектроники. Это Тайвань, Корея, Япония, Китай, США. Все остальные государства вместе взятые занимают 15% рынка, включая Европу.
— А с Тайванем у нас сейчас разве потеряна связь?
— Нет, отношения с этой страной у нас не потеряны. Я не говорю, что нет возможности оттуда импортировать. Но появилось очень много сложностей.
— Логистических, например?
— Да, логистические, а также сложности движения финансовых потоков, трудности в проведении оплаты за товары и так далее. Поэтому пока этот процесс настроится, пройдет определенное время.
— Есть ли сегодня какие-либо новые кооперации в сфере IT и телекома с дружественными РФ странами?
— Сегодня прорабатываются вопросы организации вычислительных мощностей в наших странах. В частности, в Армении сейчас открываются офисы ИКТ-компаний и уже запущено несколько проектов по созданию современных IТ-парков с вычислительными мощностями с участием партнеров из стран ЕАЭС. Имеется большой запрос на запуск новых центров обработки данных (ЦОД) в Казахстане, Киргизии и Армении.
«Импортозаместить всё, что можно на сегодняшний день»
— По каким авиапромышленным проектам сейчас наращивается кооперация со странами ЕАЭС? Например, есть ли какие-то договоренности по производству самолетов Superjet, МC-21, Ил-114, Ил-96, ЛМС-901?
— В рамках дорожной карты по развитию гражданского авиастроения на 2022–2023 годы мы работаем с рядом стран. Уже есть предложения от Объединенной авиастроительной корпорации, от корпорации «Иркут» по производству компонентной базы для самолетов МС-21. Предлагается производить обширный перечень комплектующих всем производителям стран ЕАЭС, для того чтобы импортозаместить всё, что можно на сегодняшний день на территории союза. Предложение от РФ поступило всем странам ЕАЭС. Сейчас страны с этими перечнями работают, процесс вошел в активную фазу. Однако полный перечень конкретных узлов и деталей, по которым будут налажены поставки, пока не определен.
— В конце прошлого года Уральский завод гражданской авиации продал компании из Казахстана 20% своей «дочки» «Байкал-Инжиниринг». Цель — производство самолета «Байкал». Какие именно детали по этому лайнеру планируется производить в Казахстане? Будут ли там собирать самолеты «Байкал» полностью?
— У российской и казахстанской сторон есть конкретная договоренность о создании кооперационного предприятия. Сейчас решаются соответствующие юридические вопросы.
— Сообщалось также, что в Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada на заводе «ADM Джизак». Какие модели там будут собирать и будут ли их импортировать в РФ?
— На заводе «ADM Джизак», расположенном в свободной экономической зоне «Джизак», с октября 2021 года осуществляется крупноузловая сборка (SKD) автомобилей Lada: Vesta, ХRаy, Largus.
Сборочный процесс налажен с учетом всех требований «АвтоВАЗа» к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку. Сейчас прорабатывается вопрос организации производства полного цикла, который подразумевает сварку и окраску кузовов. По информации министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сейчас на «ADM Джизак» ведется работа по строительству и оборудованию новых производственных помещений для организации производственного процесса моделей Lada Vesta и Lada XRay.
Выпуск автомобилей Lada в Узбекистане преимущественно осуществляется для местного рынка. Узбекская сборка делает продукцию «АвтоВАЗа» более доступной для местных покупателей, учитывая также кредитные программы и trade-in.
— Какие еще совместные проекты в автопроме сейчас рассматриваются на уровне стран ЕАЭС?
— На площадке ЕЭК рассматривались вопросы производства электромобилей на заводе КамАЗ. Также достаточно бурно обсуждались вопросы снятия таможенных пошлин на электромобили. Кооперационные проекты в союзе должны финансироваться на льготных условиях ввиду специфики риск-профиля таких проектов. И мы сейчас разрабатываем новые механизмы и форматы для того, чтобы Евразийский банк развития и другие финансовые институты были больше вовлечены в это финансирование. Процентные ставки сейчас достаточно высокие, и без льготного финансирования кооперационные проекты ЕАЭС очень сложно имплементировать.
— Какую фармпродукцию планируется производить в дружественных РФ странах ЕАЭС в качестве замены импорта?
— Первоочередная задача сегодня — определение перечня лекарственных препаратов, которые необходимо начать производить на территории государств союза. Активная фаза этой работы начата еще в период пандемии. В настоящее время промышленным блоком вносится на рассмотрение органов союза порядок формирования такого перечня. Сам перечень планируется утвердить на уровне совета ЕЭК до конца этого года.
Полагаем, что в первую очередь в этот список войдут наиболее востребованные позиции по таким критическим группам, как вегетотропные и антимикробные препараты, анальгетики, гормоны, а также большинство препаратов из перечней ЖНВЛП и аналогичных перечней стран союза. Одновременно ведется работа по определению имеющихся мощностей и производственных площадок, на которых возможно импортозамещение.
Итогом этой работы станет возможность проводить точечные действия по выстраиванию конкретных кооперационных цепочек по производству тех или иных препаратов, потребность в которых будет наиболее актуальной. Мы активно взаимодействуем как с госорганами, так и с бизнесом по этим вопросам.