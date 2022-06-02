«По продовольственному обеспечению ситуация благоприятная»

На предприятиях стран ЕАЭС планируют производить детали и узлы для российского самолета МС-21, а на заводе «ADM Джизак» в Узбекистане — организовать полномасштабную сборку автомобилей Lada. Об этом в интервью «Известиям» рассказал министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Артак Камалян . Он также не исключил вероятного дефицита сахара в этом году, обозначил сферы, где возможно полное или частичное импортозамещение, и рассказал о планах до конца года сформировать на уровне совета ЕЭК перечень производимых в союзе лекарств для замены западных поставок.

«В этом году можно ожидать небольшой дефицит по сахару»

— Насколько остро сегодня стоит вопрос продовольственной безопасности в странах ЕАЭС? Какие товары и в каком объеме идут в Россию через партнеров по союзу?

— Под продовольственной безопасностью мы понимаем физическую доступность товаров, то есть продовольственное обеспечение. С этой точки зрения ситуация в наших странах в целом благоприятная. По таким ключевым видам продовольствия, как зерно, мясо-молочная продукция, картофель, яйца, практически все страны «пятерки» обеспечивают население на высоком уровне за счет собственного производства .

Если рассматривать в разрезе стран, то наиболее высокие показатели самообеспеченности достигнуты в Белоруссии (94%) и России (90%) . Далее следуют Казахстан (83%) и Киргизия (81%). В Армении уровень самообеспеченности составляет 73%. Такие различия обусловлены социально-экономическими условиями, специализацией, технико-технологическим уровнем развития АПК государств ЕАЭС.

По продовольственному Фото: ТАСС/Виктор Драчев

Но в условиях форс-мажора, как сейчас, налаженное взаимодействие между странами порой нарушается — они в первую очередь стараются обеспечить себя, ограничивая другим доступ к той или иной продукции. Поэтому ЕЭК стремится принять концепцию коллективной продовольственной безопасности . Первый шаг уже сделан — ключевые подходы к сотрудничеству стран по вопросам обеспечения продовольственной безопасности закреплены в утвержденных премьерами стран ЕАЭС общих принципах и подходах к обеспечению продовольственной безопасности. И теперь нужно сделать второй шаг и принять итоговый документ.

Основной поставщик сельхозпродукции и продовольствия в Россию сегодня — это Белоруссия. В 2021 году ее доля во внутренних поставках составила 81%. Это главным образом мясо-молочная продукция. Армения обеспечивала в прошлом году около 9% закупаемого Россией продовольствия в рамках союза. В основном это фрукты-овощи, а также алкогольные и безалкогольные напитки. Более 8% от объема поставок всех государств-членов в 2021 году обеспечил Казахстан, поставив российскому потребителю молочную продукцию, зерно и продукты из него. Киргизия с долей чуть более 2% также экспортирует в Россию фрукты и овощи.

— Стоит ли ожидать дефицита по какой-то номенклатуре продукции?

— В этом году можно ожидать небольшой дефицит по сахару, примерно в 200 тыс. т. Но, согласно последним данным о ходе весенне-полевых работ, уже практически больше 90% сахарной свеклы посеяно. Кроме того, природно-климатические условия сейчас достаточно благоприятные, чтобы засеяться в необходимом объеме.

И пока сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам и ягодам .

— По каким фруктам и ягодам ожидается особый дефицит?

— В большей степени это касается экзотических фруктов — цитрусовых, киви, бананов . В целом же союз обеспечивает потребности рынка примерно наполовину. Остальное мы импортируем из третьих стран. Одновременно страны союза планируют наращивать производство плодов и ягод и, соответственно, уровень самообеспеченности. Большая часть фруктов и ягод к нам поставляется из Азии, Африки, Южной Америки, поэтому я не думаю, что в этом вопросе может возникнуть какая-то проблема .

По продовольственному Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Цены на них будут расти или удастся контролировать вопрос на уровне ЕАЭС?

— Инфляционные процессы, естественно, коснутся всего , в том числе и этого вида продукции. В этом вопросе многое зависит и от обменных курсов национальных, европейских, азиатских валют, а также затрат на логистику.

— Есть ли сейчас проблемы при поставках продовольствия в пунктах пропуска через границы?

— Логистическая проблема актуальна сегодня для всех стран . И сейчас она особенно остро проявляется на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) Верхний Ларс на границе России и Грузии . Через этот пропускной пункт идет множество товарных потоков: армянских, грузинских, азербайджанских, турецких, европейских. На границе в многокилометровых очередях стоят сотни груженных различными товарами фур, это приводит к коллапсу . Продукты попросту портятся, не доезжая до стран ЕАЭС. Сейчас начинается сельскохозяйственный сезон и сбор урожая фруктов, ягод, овощей, поэтому эта ситуация приведет к большим затруднениям для сельхозтоваропроизводителей. Проблема требует скорейшего решения. Очевидно, что в первую очередь нужно оптимизировать работу на пропускных пунктах, расширить их, поскольку объективно грузопотоки в Верхнем Ларсе очень плотные. И альтернативы этому сухопутному переходу в этом регионе на данный момент просто нет. Насколько мне известно, сейчас страны занимаются решением этой очень сложной проблемы.

«У нас активизировались предприятия, которые производят микроэлектронику»

— Как на рынок электроники повлияет параллельный импорт? Насколько крупные поставки могут пойти через страны ЕАЭС и какая это может быть продукция?

— Это достаточно сложный вопрос. Последние несколько лет у нас в союзе активизировались предприятия, которые производят микроэлектронику . В этом году мы провели уже два больших совещания по этой теме в Белоруссии и Армении — каким образом развивать интеграционные процессы, для того чтобы страны могли помогать друг другу, кооперироваться, и в итоге получить синергетический эффект от этой интеграции в части производства микроэлектроники. Конечно, очень много предстоит сделать, и быстро этот вопрос, естественно, не решится. Однако наши предприниматели, работающие в этой отрасли, достаточно оптимистично смотрят в будущее с точки зрения открывающихся для них возможностей.

— А всё-таки частично мы сможем заместить импорт по микроэлектронике? По каким товарам?

— Частично, наверное, сможем. Но я бы не сказал, что будет полная замена. По крайней мере это небыстрый процесс. Намного проще решить вопрос импортозамещения по крупногабаритной бытовой технике . Белорусские и российские производители смогут это сделать.

По продовольственному Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По микроэлектронике тяжелее. Сейчас доминируют пять стран — они занимают 85% рынка микроэлектроники. Это Тайвань, Корея, Япония, Китай, США . Все остальные государства вместе взятые занимают 15% рынка , включая Европу.

— А с Тайванем у нас сейчас разве потеряна связь?

— Нет, отношения с этой страной у нас не потеряны. Я не говорю, что нет возможности оттуда импортировать . Но появилось очень много сложностей .

— Логистических, например?

— Да, логистические, а также сложности движения финансовых потоков, трудности в проведении оплаты за товары и так далее. Поэтому пока этот процесс настроится, пройдет определенное время.

— Есть ли сегодня какие-либо новые кооперации в сфере IT и телекома с дружественными РФ странами?

— Сегодня прорабатываются вопросы организации вычислительных мощностей в наших странах . В частности, в Армении сейчас открываются офисы ИКТ-компаний и уже запущено несколько проектов по созданию современных IТ-парков с вычислительными мощностями с участием партнеров из стран ЕАЭС. Имеется большой запрос на запуск новых центров обработки данных (ЦОД) в Казахстане, Киргизии и Армении.

«Импортозаместить всё, что можно на сегодняшний день»

— По каким авиапромышленным проектам сейчас наращивается кооперация со странами ЕАЭС? Например, есть ли какие-то договоренности по производству самолетов Superjet, МC-21, Ил-114, Ил-96, ЛМС-901?

— В рамках дорожной карты по развитию гражданского авиастроения на 2022–2023 годы мы работаем с рядом стран. Уже есть предложения от Объединенной авиастроительной корпорации, от корпорации «Иркут» по производству компонентной базы для самолетов МС-21. Предлагается производить обширный перечень комплектующих всем производителям стран ЕАЭС, для того чтобы импортозаместить всё, что можно на сегодняшний день на территории союза . Предложение от РФ поступило всем странам ЕАЭС. Сейчас страны с этими перечнями работают, процесс вошел в активную фазу. Однако полный перечень конкретных узлов и деталей, по которым будут налажены поставки, пока не определен.

По продовольственному Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— В конце прошлого года Уральский завод гражданской авиации продал компании из Казахстана 20% своей «дочки» «Байкал-Инжиниринг». Цель — производство самолета «Байкал». Какие именно детали по этому лайнеру планируется производить в Казахстане? Будут ли там собирать самолеты «Байкал» полностью?

— У российской и казахстанской сторон есть конкретная договоренность о создании кооперационного предприятия. Сейчас решаются соответствующие юридические вопросы.

— Сообщалось также, что в Узбекистане намерены организовать полномасштабную сборку Lada на заводе «ADM Джизак». Какие модели там будут собирать и будут ли их импортировать в РФ?

— На заводе «ADM Джизак» , расположенном в свободной экономической зоне «Джизак», с октября 2021 года осуществляется крупноузловая сборка (SKD) автомобилей Lada: Vesta, ХRаy, Largus.

Сборочный процесс налажен с учетом всех требований «АвтоВАЗа» к оборудованию, технологическим процессам и качеству. Персонал, участвующий в проекте, прошел необходимую подготовку. Сейчас прорабатывается вопрос организации производства полного цикла, который подразумевает сварку и окраску кузовов . По информации министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана, сейчас на «ADM Джизак» ведется работа по строительству и оборудованию новых производственных помещений для организации производственного процесса моделей Lada Vesta и Lada XRay.

По продовольственному обеспечению Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Выпуск автомобилей Lada в Узбекистане преимущественно осуществляется для местного рынка. Узбекская сборка делает продукцию «АвтоВАЗа» более доступной для местных покупателей, учитывая также кредитные программы и trade-in.

— Какие еще совместные проекты в автопроме сейчас рассматриваются на уровне стран ЕАЭС?

— На площадке ЕЭК рассматривались вопросы производства электромобилей на заводе КамАЗ . Также достаточно бурно обсуждались вопросы снятия таможенных пошлин на электромобили . Кооперационные проекты в союзе должны финансироваться на льготных условиях ввиду специфики риск-профиля таких проектов. И мы сейчас разрабатываем новые механизмы и форматы для того, чтобы Евразийский банк развития и другие финансовые институты были больше вовлечены в это финансирование. Процентные ставки сейчас достаточно высокие, и без льготного финансирования кооперационные проекты ЕАЭС очень сложно имплементировать.

— Какую фармпродукцию планируется производить в дружественных РФ странах ЕАЭС в качестве замены импорта?

— Первоочередная задача сегодня — определение перечня лекарственных препаратов, которые необходимо начать производить на территории государств союза . Активная фаза этой работы начата еще в период пандемии. В настоящее время промышленным блоком вносится на рассмотрение органов союза порядок формирования такого перечня. Сам перечень планируется утвердить на уровне совета ЕЭК до конца этого года.

По продовольственному Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Полагаем, что в первую очередь в этот список войдут наиболее востребованные позиции по таким критическим группам, как вегетотропные и антимикробные препараты, анальгетики, гормоны, а также большинство препаратов из перечней ЖНВЛП и аналогичных перечней стран союза . Одновременно ведется работа по определению имеющихся мощностей и производственных площадок, на которых возможно импортозамещение.

Итогом этой работы станет возможность проводить точечные действия по выстраиванию конкретных кооперационных цепочек по производству тех или иных препаратов, потребность в которых будет наиболее актуальной. Мы активно взаимодействуем как с госорганами, так и с бизнесом по этим вопросам.