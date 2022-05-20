Притормозить на ходу: инфляция в России замедлилась впервые с середины февраля

Минэкономразвития отчитался о снижении темпов инфляции в 0,05% за одну неделю. В годовом выражении показатель за период с 7 по 13 мая 2022 года снизился до 17,69% против предыдущего за неделю в 17,77%. Как отмечают в Минэкономразвития, такое замедление произошло впервые с середины февраля текущего года. На какие группы товаров упали или выросли цены и что с ценами на импортные товары — в материале «Известий».

Комбинация факторов

В годовом выражении показатель темпа инфляции снизился с 6,4% (с 30 апреля по 6 мая) до 2,8% в течение недели. Согласно прогнозу на 2022 год, инфляция составит 17,6%. Менее всего подорожали за неделю продукты питания (0,15%) за счет овощей. Наметилась тенденция снижения цен на непродовольственные товары: -0,01% в течение недели. В Минэке отмечают, что десятую неделю подряд в России дешевеет бензин.

Замедление инфляции с апреля происходит значительно быстрее ожиданий рынка , считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

— Если в начале марта недельная инфляция превышала 2%, то с 9 по 29 апреля она колебалась вблизи 0,2%, в первую неделю мая замедлилась до 0,12%. И вот свежие данные Росстата: инфляция в РФ с 7 по 13 мая составила 0,05%, а в годовом выражении впервые с февраля снизилась с 17,83% в апреле до 17,69%, — поясняет эксперт.

Аналитик объясняет быстрое снижение инфляции несколькими факторами.

— В продовольственном сегменте снижаются цены на плодоовощную продукцию, куриное мясо, яйца и сахар. Перед этим плодоовощная продукция наиболее активно дорожала с начала года и за последние 12 месяцев. Цены на основные овощи «борщевого набора» (картошку, капусту белокочанную, морковь, свеклу, лук) за 12 месяцев выросли на 34-78%, лишь огурцы за год подешевели почти на 12%. В целом продовольственная инфляция замедлилась до 0,15% в неделю, по данным Минэкономразвития, против в среднем 0,72% в апреле. В годовом выражении, по тем же данным, продовольственная инфляция достигла 20,3%. По мере охлаждения ажиотажного спроса на запасы продуктов длительного хранения и пополнения их запасов в магазинах динамика цен стабилизировалась, — говорит она.

В непродовольственном сегменте основное влияние на замедление инфляции оказывает укрепление курса рубля почти на 40% к среднему значению за март (это влияет на стоимость импортируемой продукции), а также охлаждение потребительского спроса после ажиотажа конца февраля-начала марта.

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— С учетом ухудшения экономических ожиданий населения, начала сокращения реальных доходов, сжатия кредитования и импорта произошло сокращение спроса, что сейчас и способствует изменению траектории инфляции. Наиболее заметно наблюдаемое уже несколько недель снижение цен на бытовую электронику (телевизоры, смартфоны, электропылесосы), стройматериалы, лекарства. Стабилизировались цены на автомобили, что связано как с дефицитом предложения, так и с резким сжатием автокредитования. По данным НБКИ, объем выдачи автокредитов в апреле рухнул в 5 раз. Несмотря на текущее снижение цен на импортируемую продукцию, они остаются выше февральских уровней. В годовом выражении непродовольственная инфляция, по данным Минэкономразвития, близка к 20% (19,96%), — отмечает Ольга Беленькая.

По мнению эксперта, в сфере услуг рост цен наименее выражен, основные колебания связаны с ценами на зарубежный туризм и авиаперелеты.

— За неделю динамика цен была нулевой, за год, по данным Минэка, 10,87%. При этом надо учитывать, что большинство направлений традиционного зарубежного туризма остается недоступным, — продолжает собеседница «Известий».

— Исходя из текущих темпов инфляции, в мае она может составить около 0,4% (м/м) против 1,56% в апреле и 7,61% в марте, а годовом выражении — снизиться до 17,4%. Быстрое замедление инфляции, если будет подтверждаться снижением инфляционных ожиданий, открывает дорогу к более активному снижению ключевой ставки ЦБ РФ.

По оценке специалиста «Финам», дальнейшая динамика инфляции будет определяться сложным набором факторов: новый урожай сельскохозяйственной продукции, динамика курса рубля, вероятное сокращение предложения товаров по мере исчерпания запасов, рост затрат компаний на импорт и логистику, сокращение реальных доходов населения и изменения в его сберегательно-потребительском поведении.

— Пока с учетом текущих трендов, мы полагаем, что в сентябре возможен новый подъем годовой инфляции, но по году может быть ниже, чем предполагалось. Это примерно 18% вместо прогнозировавшихся 20%, — подытоживает Ольга Беленькая.

Результат кропотливой работы

Инфляция, которую в том числе разогнал ажиотаж, связанный с реакцией населения на геополитические события, неизбежно замедляется, комментирует заместитель директора Банковского института развития Юлия Макаренко.

— Но это случилось не автоматически и не случайно. Замедление инфляции, несомненно, заслуга Центробанка. Сейчас уже можно судить, что ряд кардинальных мер, которые ввел регулятор, полностью себя оправдали: рост ключевой ставки, временное приостановление валютообменных операций, поддержка финансового сектора и т.д. К тому же ограничения оперативно и быстро снимались по мере необходимости, — уточняет аналитик.

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При этом на рынке прослеживается тенденция к удешевлению товаров.

— Особенно это касается импортной продукции, стоимость которой, как ни крути, привязана к доллару. А рубль стабильно укрепляется. Кроме того, многие производители, отойдя от первого шока, перестроились и нашли аналоги сырья или комплектующих внутри страны или за рубежом. Ярким примером служит офисная бумага, стоимость которой в марте выросла в десять раз. Этот товар подешевел — не до январских значений, конечно, но на порядок, — добавляет она.

По мнению эксперта, прогноз в «комфортные» 4%, анонсированный в декабре 2021 года на высшем уровне, недостижим в текущих реалиях.

— И подобного ориентира мы не увидим еще минимум несколько лет. Ситуация объясняется не только положением страны, против которой введено наибольшее количество санкций, но и мировой инфляцией, которая обычно «подгоняет» внутристрановые , — резюмирует Юлия Макаренко.

Спрос повлиял на предложение

Рост цен замедляется после скачкообразной перестройки в марте и апреле на фоне существенного снижения потребительского спроса , утверждает эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов.

— Основное замедление наблюдается в непродовольственном сегменте. В продуктовом сегменте динамика цен остается разнонаправленной по отдельным товарным категориям, хотя и демонстрирует снижение по сравнению с апрелем, — рассуждает аналитик.

Согласно прогнозу эксперта, по итогам года инфляция действительно может оказаться ниже ранее сделанных прогнозов, однако с полной уверенностью говорить об этом пока сложно.

— Сейчас мы предпочитаем сохранять консервативный взгляд на ситуацию и прогнозируем рост цен за 2022 год на уровне выше 20%, — подчеркивает он.

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С влиянием спроса на инфляцию согласен и другой опрошенный эксперт, руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

— Все логично: чем меньше люди покупают, тем ниже оборот денег в стране, инфляция замедляется. Именно это мы и наблюдаем: по последним данным, после ажиотажного спроса на продукты питания, технику и другие товары в марте, в апреле резко просели продажи непродовольственного ритейла (на 60% в среднем по разным категориям), на автомобили (минус 80%). Так что это макроэкономический процесс, который вряд ли сильно отразится в ценах привычных нам товаров, — полагает он.

Согласно точке зрения аналитика, сейчас, наоборот, наблюдается стабильный рост цен как на продукты питания, так и на товары повседневного спроса.

— Происходит это потому, что в магазины поступают товары из новых поставок, по более высоким ценам, чем раньше. А складские остатки, которые закупались ритейлом еще до резких колебаний на валютном рынке, до санкций и логистических ограничений, завершаются, — отмечает Деев.

Эксперт прогнозирует дальнейший рост цен.

— Это подтверждают и прогнозы Центрального банка РФ, и Министерства экономического развития. Ускорение инфляции начнется ближе к третьему кварталу, а максимального уровня разгон цен достигнет в четвертом квартале этого года. Уровень инфляции по году должен составить 18-23% (по данным ЦБ РФ), — считает Деев.

Разгон на сокращение

Инфляция измеряется недельными отрезками и на прошлой неделе зафиксированы очень низкие темпы в России — в пересчете на год она снизилась до 2,8%, оценивает исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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— Всплеск инфляции в начале года установил высокий уровень цен, который снижается гораздо медленнее, чем хотелось бы. Поэтому текущая инфляция с начала года, в пересчете по году, составляет 17,69% в годовом выражении и постепенно снижается. К концу года есть шанс выйти на 12% , — делится прогнозом эксперт.

По его мнению, это будет достигнуто из-за падения цен на импортную продукцию, по мере снижения рисков ведения бизнеса.