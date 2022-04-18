Без очередей дешевле: потребителям больше не нужно столько сахар

В магазинах исчезли толпы желающих запастись сахаром, полки снова заполнились песком и рафинадом, а цены пошли вниз вопреки паническим прогнозам. Представители торговых сетей сумели выдержать волну ажиотажного спроса и уверяют потребителей, что сахарного дефицита в стране не предвидится. Как удалось обуздать панику и обеспечить необходимый товар на полках, рассказывают «Известия».

Меры против паники

Ажиотажный спрос на некоторые продукты питания, в первую очередь, сахар, захлестнувший российские магазины в начале весны, сошёл на нет. Прежде всего, это произошло благодаря своевременным и чётким мерам, принятым правительством. Так, руководство страны оперативно ввело временный запрет на экспорт белого сахара и сахара-сырца, который будет действовать до 31 августа. Министерство сельского хозяйства поручило государственному зерновому оператору АО «Объединенная зерновая компания» создать до конца 2024 года неснижаемый интервенционный запас сахара в размере 250 тысяч тонн. Чтобы установить причины возникшего дефицита, Федеральная антимонопольная служба инициировала проверки крупных поставщиков и магазинов.

Принятые меры подействовали быстро. Уже к концу марта эксперты Минпромторга отметили снижение спроса на сахар на 21%. Следом и торговые сети заявили об исчезновении очередей и отказались от установленных было норм отпуска продукта в одни руки. Сахар снова можно покупать в любых количествах — однако желающие хватать его мешками исчезли, как по волшебству.

С исчезновением дефицита цены на сахар тоже пошли вниз. Ажиотажный спрос на любой продукт неизбежно вызывает их рост — это непреложный закон рынка. Свою лепту в ситуацию вносят и перекупщики. Когда покупатели, в основном, старшего возраста, стали в панике делать запасы, активизировались и спекулянты — мелкие предприниматели, скупавшие сахар в крупных сетевых магазинах и перепродававшие его в маленьких лавочках с наценкой от 50 до 100%. В моменты пикового спроса цены на песок и рафинад в сетевых и несетевых торговых точках отличались зачастую почти в два раза. Также вслед за спросом начала меняться логистика доставки товара для оперативного увеличения поставок, что тоже способствовало росту цен.

Все это закончилось с прекращением ажиотажного спроса. Сегодня цены на сахар падают по всей стране — также в полном соответствии с законами рынка.

Сладости столицы

В Москве цены на сахар в некоторых сетевых магазинах опустились почти на 20% относительно моментов пикового спроса. По словам представителей крупных торговых сетей, сегодня перебоев с его поставками не предвидится.

Чтобы понять, каким образом в столичных магазинах возник сахарный дефицит, следует разобраться, как устроен процесс поставки сахара в магазины. Вначале товар доставляется в распределительный центр торговой сети. Это большой склад компании, который обеспечивает всеми необходимыми товарами сразу несколько регионов. Оттуда сахар направляется в магазины. За одним распределительным центром могут быть закреплены сотни торговых точек, которые необходимо ежедневно обеспечивать товаром. В магазины сахар привозят вместе с другой продукцией по четко определенному графику. Но при неожиданном возникновении ажиотажа этого оказывается недостаточно.

— Бурный рост спроса на сахар привел к тому, что привезённый товар очень быстро разбирался. Поэтому, действительно, были периоды до приезда следующей машины, когда сахара на полке магазина могло не быть: пока товар проходил все этапы — приемка от поставщика, фасовка, транспортировка, выкладка — весь имеющийся на полке объём при повышенном спросе успевали раскупить. Поэтому, если посетитель магазина видел, что на полках торговых сетей нет сахара, это означало, что его просто еще не успели привезти и товар находился на разгрузке или в пути со склада. Однако покупатели переживали, что запасы сахара подходят к концу, запасались впрок, что еще больше увеличивало спрос. Возник своеобразный замкнутый круг, — рассказал начальник управления по связям с общественностью X5 Group Денис Кузнецов.

— Никаких реальных проблем в цепочке «производитель — торговая сеть» не было. Львиную долю по созданию ажиотажа и паники сыграли СМИ, которые начали прогнозировать дефицит сахара, основываясь на ничем не подкрепленных гипотезах. Важно понимать, что производитель прогнозирует производственную цепочку своего товара, а ажиотаж — это всегда неожиданная стрессовая ситуация. Товарный запас есть и у производителя, и на складах у нас, но при этом невозможно увеличить в разы объем поставляемого сахара, когда его продажи резко увеличились более чем в 10 раз. А рост цен — это логическая вторая ступень любого дефицита, те, кто создает панику и те, кто ей поддаётся, в итоге провоцируют рост цен, — объяснили в сети магазинов «Авоська».

Каждому — по потребностям

Сегодня предпосылок для возникновения дефицита нет, это касается не только сахара, но и других товаров повседневного спроса, утверждают представители крупных ритейлеров, призывая покупателей не поддаваться панике и разумно подходить к созданию запасов.

— X5 Group располагает достаточными запасами сахара, превышающими уровень конца февраля. Запасов других продуктов в торговых сетях X5 также достаточно. Но при этом мы просим наших покупателей взвешенно подходить к созданию запасов — не только сахара, но и иных товаров. Не стоит делать избыточные запасы продуктов длительного хранения, ожидая, что они перестанут появляться в продаже , — обращается к потребителям Денис Кузнецов.

Те же наблюдения и у других участников рынка.

— Дефицита этого продукта нет ни в нашей сети, ни в других торговых сетях. На мой взгляд, это была искусственная ситуация. Она возникла на фоне слухов и ложных опасений. Я уверен, что те люди, которые закупили десятки килограммов сахара, гречки, риса или макарон, сейчас чувствуют себя немного разочарованными и обманутыми. Они стратегически ошиблись и им не удалось существенно сэкономить. Все, как и прежде, есть в продаже. Сети работают так, чтобы у потребителей оставался широкий ассортимент продукции по приемлемым ценам. Я бы советовал потребителям не поддаваться любой панике. Нет глобальных предпосылок к тому, чтобы полки магазинов опустели, — уверяет директор по взаимодействию с органами государственной власти сети «Азбука вкуса» Андрей Чурсин.

К разумному подходу призывают покупателей и в сети магазинов «Авоська». — У некоторых граждан нашей страны до сих пор сохранились значительные запасы «ковидной» тушенки и круп и туалетной бумаги, а также соли и спичек. Главный совет — это трезво оценивать ситуацию и задать себе вопрос: мы закупаем еду для использования по прямому назначению — или ради психотерапии? Если ответом на данный вопрос является вариант номер два, то лучше этого не делать, — предложил представитель ритейлера.

Заметим, что в 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.