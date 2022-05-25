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Удел техники: ритейл начал первые закупки гаджетов по параллельному импорту

Когда официально не продающиеся в РФ устройства будут доступны в магазинах и почему бизнес пока не приобретает электронику Apple
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Российский бизнес приступил к первым закупкам техники в рамках параллельного импорта. «М.Видео» начала ввозить в страну тестовые партии без согласия правообладателей. Об этом заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий, рассказал «Известиям» один из его участников. Но электронику Apple торговая сеть не приобретает: есть риск, что гаджеты не активируются в РФ. Источник в одной из телеком-компаний уточнил: штаб-квартира американского вендора отслеживает оптовые закупки своей продукции, поэтому может заблокировать устройства на территории РФ. Представители крупных ритейлеров сейчас консультируются с коллегами из Ирана, где есть опыт продаж электроники без согласия изготовителя.

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«М.Видео» начала тестовые закупки и продажи товаров без согласия правообладателей, заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий для ритейлеров и торговых центров. Об этом «Известиям» рассказал один из его участников.

Но электронику Apple торговая сеть не закупает: компания видит в этом серьезные риски. Дело в том, что производитель может проследить путь каждого проданного устройства, пояснил источник издания в одном из телеком-ритейлеров. Теоретически айфон или другой гаджет, предназначенный для одного рынка, может не заработать на другой территории. Россияне могут купить технику Аpple в третьих странах, но они сами будут отвечать за эту продукцию, никаких обязательств у отечественных компаний не возникнет, пояснил собеседник «Известий». Но если потребитель купит товар у ритейлера и он не будет потом работать, это серьезный риск, ведь именно на торговых сетях лежит ответственность за проданный товар.

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Гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте — обязанность продавца, напомнили «Известиям» в Минпромторге, сославшись на отечественное законодательство.

«Яблоко» раздора1
магазин М.Видео
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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6 мая ведомство утвердило список товаров, которые можно импортировать в Россию без согласия правообладателя. В перечень вошла часть «яблочной» продукции — к примеру, наушники, смартфоны и т.д.

«Известия» направили запрос в российский офис Apple.

По словам собеседника издания, некоторые продавцы гаджетов сейчас ведут консультации с Ираном. Эта страна находится под санкциями, и Apple не разрешала продажу там фирменной электроники, но ее реализация не остановлена.

Мы рассматриваем разные возможности для обеспечения ассортимента и доступных цен для покупателей, в том числе в рамках параллельного импорта, — сказали «Известиям» в «М.Видео–Эльдорадо». — В магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка. Мы можем удовлетворить тот спрос, который сейчас есть на рынке.

«Яблоко» раздора
продукция Apple
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Спорный вопрос

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Ранее один из продавцов Apple в России — сеть re:Store, входящая в Inventive Retail Group, закрыла несколько своих точек, сообщали СМИ 24 мая. Это восемь магазинов в Москве, по одному — в Челябинске, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Казани. Как пояснили «Известиям» в компании, деятельность точек приостановили из-за проблем с пополнением товарных запасов от вендора. Компания делает всё возможное, чтобы возобновить поставки и открыть магазины, сказал представитель ритейлера. Он не прокомментировал возможность поставок по параллельному импорту.

В конце марта в компании «Ситилинк» заявляли, что запасов продукции Apple и Samsung в РФ может хватить на 2–3 месяца. Хотя тогда некоторые продавцы поясняли: если ритейл будет выставлять более высокие цены на продукцию, то электроника может оставаться на прилавках дольше.

«Известия» направили запросы в «Ситилинк», а также в «Связной», «Билайн», МТС, Ассоциацию торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники.

Продажи потребительских товаров, которые ввезут в РФ без согласия правообладателя, могут стартовать в июне, уже заявлял министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он пояснял: перечень товаров для параллельного импорта утвердили 6 мая, и около месяца понадобится торговле на покупку товаров. Тогда министр подчеркивал, что ввоз продукции без согласия правообладателя позволен до конца года.

«Яблоко» раздора2
магазин Re:store
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Введение параллельного импорта не решает проблем с фирменным обслуживанием и гарантией от официальных дилеров, отметила в беседе с «Известиями» юрист BGP Litigation Анастасия Мырсина. Плюс к этому оплатить сервисы Apple невозможно российскими банковскими картами, напомнила она.

Эксперт подчеркнула: с юридической точки зрения сложно оценить, какую страну считать местом происхождения товара. Поэтому возникает вопрос, по какому принципу возможно отключение или блокировка телефона самим производителем. Потенциально это может привести к большим потребительским спорам, добавила Анастасия Мырсина.

Также официальные дистрибуторы Apple могут столкнуться с санкциями от компании за использование параллельного импорта. У партнеров есть контракты, поэтому производитель может выставить штраф за нарушение условий договора, пояснила юрист.

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