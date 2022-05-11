Откат к старой версии: компьютеры в России вновь стали доступны

Для российских пользователей приобретение собственного персонального компьютера в последние полтора года превратилось в непростой квест из-за запредельных цен как на готовые сборки, так и на комплектующие. Санкции еще больше обострили ситуацию, наложившись на проблемы с логистикой. Однако реальность оказывается не такой мрачной: поставки из-за рубежа продолжаются несмотря на все затруднения, а цены на компьютеры и запчасти к ним после резкого роста в конце февраля и марте находятся на вполне приемлемом уровне, местами даже ниже зимних показателей. «Известия» разобрались, насколько реально сейчас приобрести или собрать новый компьютер.

«Золотая» техника

Почти сразу после начала спецоперации России на Украине против нашей страны были введены санкции, предусматривающие запрет на поставку электронной и компьютерной техники. Большинство фирм, владеющих правами на производство ключевых компьютерных компонентов (Intel, AMD, Nvidia), находятся в США, то есть действие этих санкций касалось их напрямую. При этом была сделана оговорка, что запрет касается исключительно поставок в госсектор, то есть частным потребителям ничего, по идее, не грозило.

Однако на практике ситуация была иная. Во-первых, поставщики могли опасаться связываться с любым экспортом в Россию из-за проблем с комплаенсом. В конце концов, никто не дает гарантии, как будет интерпретирован тот или иной санкционный закон. Из-за санкций против банков также усложнилась оплата импорта. Во-вторых, очень быстро возникли трудности с логистикой, даже несмотря на то, что подавляющее большинство поставщиков компьютерной техники физически находятся в Китае, который санкции против России не поддержал. В-третьих, курс доллара скакнул почти до 120 рублей, из-за чего импорт стал поистине «золотым».

Ничего удивительного, что многие торговые сети, в том числе и торгующие компьютерной техникой, взвинтили цены, причем мгновенно. Рост составил 30%, а кое-где и больше. Не в последнюю очередь этому способствовал, впрочем, ажиотажный спрос на электронику. В России традиционно в период кризисов начинают скупать товары длительного пользования, а компьютеры, способные зарабатывать сами по себе при помощи майнинга, в этом плане выглядели вдвойне выгодным вложением.

С тех пор решилась как минимум одна проблема из возникших — курс доллара опустился до февральских значений и даже ниже. Хотя риски, связанные с колебаниями курса, сохранились, по крайней мере ввозить продукцию в страну теперь не стоит запредельных денег. Однако потенциальные проблемы с логистикой и сохранением санкций по-прежнему в силе.

По новым цепочкам

В крупнейших торговых сетях сейчас заявляют, что большая часть трудностей позади. Как рассказали «Известиям» в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо», поставки из-за рубежа сейчас продолжаются, несмотря на все сложности.

— Мы стремимся предоставить покупателям максимально широкий выбор техники, в том числе компьютерной, как через прямой диалог с вендорами, так и через привлечение ассортимента на наш маркетплейс электроники. В текущей ситуации мы адаптируем бизнес-процессы относительно доступа к глобальным поставкам и взаимодействия с вендорами. Сейчас у нас достаточный запас по ноутбукам и другой компьютерной технике, чтобы в полном объеме удовлетворить покупательский спрос, и он пополняется, — рассказали представители «М.Видео – Эльдорадо».

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В свою очередь, в «Ситилинке» отметили, что производители продолжают корректировать свои логистические цепочки.

— Поставки компьютеров и ноутбуков продолжаются. Мы также получаем регулярные поставки комплектующих для ПК по всем категориям. Существуют небольшие проблемы с поставками процессоров и жестких дисков, которые мы решаем. Сейчас в «Ситилинке» представлен широкий ассортимент комплектующих для ПК, компьютеров и ноутбуков, — подчеркнули в «Ситилинке».

Цены на компьютеры также продолжают снижаться. К примеру, некоторые модели процессоров опустились ниже не только мартовских, но и февральских уровней, более того, они даже стоят дешевле рекомендованной производителем минимальной цены.

Если проанализировать динамику цен на одни и те же виды продукции у крупнейших компьютерных дискаунтеров (DNS и «Ситилинк»), то получается, что собрать компьютер сейчас стоит ненамного дороже, чем зимой. К примеру, добротная геймерская станция среднего уровня, с процессором AMD 5-й серии или Intel i5, а также видеокартами AMD Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3060 сейчас обойдутся примерно в 130–135 тыс. рублей, примерно на 5–10 тыс. рублей больше, чем в середине февраля. При этом процессоры практически не подорожали, а местами даже упали в цене, существенно дороже (порой в полтора раза) стали одни и те же модели накопителей SSD и жестких дисков, тогда как цены на видеокарты остаются крайне волатильными. Над ними по-прежнему довлеет ситуация с прибыльностью майнинга в большей степени, чем любые геополитические пертурбации.

Готовые компьютеры также продаются примерно по тем же ценам или чуть дороже, чем 2–3 месяца назад, при этом ритейлеры не слишком стесняясь демонстрируют скидки в 2–2,5 раза (по сравнению, естественно, с пиковыми ценами в марте).

Солидные запасы

Интересно, что хотя некоторые иностранные производители объявили об уходе с российского рынка, их продукция всё еще в достаточном количестве присутствует на полках отечественных магазинов электроники. К примеру, в наличии сотни наименований самых разных комплектующих ASUS, хотя фирма сообщала о практическом прекращении поставок в середине марта. Впрочем, это могут быть и запасы, которые, как рассказали в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо», были сделаны более чем солидные.

В целом ритейлеры постепенно возвращаются даже к проведению промокампаний и продажам в рассрочку на полгода, особенно в области продажи ноутбуков.

— Привлекательные цены предлагаются через инструменты «заморозки» (ноутбуки входят в перечень социально значимой техники), возвращение промокампаний, что позволяет снизить стоимость техники до уровня января-февраля или даже ниже, а также возобновление программ рассрочки — без переплат можно купить ноутбуки, системные блоки, моноблоки и так далее, оплачивая их стоимость равными платежами в течение шести месяцев, — заявили в компании.